https://ria.ru/20230414/tof-1865258412.html

Шойгу рассказал об особенностях внезапной проверки ТОФ

Шойгу рассказал об особенностях внезапной проверки ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023

Шойгу рассказал об особенностях внезапной проверки ТОФ

В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота будет изучена подводная обстановка на подходах к базам флота, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:24

2023-04-14T11:24

2023-04-14T17:24

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

сергей шойгу

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота будет изучена подводная обстановка на подходах к базам флота, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны.

https://ria.ru/20230311/severodvinsk-1857204792.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности Шойгу о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности 2023-04-14T11:24 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тихоокеанский флот вмф россии, безопасность, сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)