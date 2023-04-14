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Шойгу рассказал об особенностях внезапной проверки ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023
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11:24 14.04.2023 (обновлено: 17:24 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/tof-1865258412.html
Шойгу рассказал об особенностях внезапной проверки ТОФ
Шойгу рассказал об особенностях внезапной проверки ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023
Шойгу рассказал об особенностях внезапной проверки ТОФ
В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота будет изучена подводная обстановка на подходах к базам флота, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:24
2023-04-14T17:24
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
сергей шойгу
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота будет изучена подводная обстановка на подходах к базам флота, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны.
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Шойгу о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности
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тихоокеанский флот вмф россии, безопасность, сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу рассказал об особенностях внезапной проверки ТОФ

Министр обороны Шойгу: внезапная проверка ТОФ будет иметь ряд особенностей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота будет изучена подводная обстановка на подходах к базам флота, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны.
«
"Проверка будет иметь ряд особенностей. Перед развертыванием сил в районы проведения учений в короткие сроки планируется вскрыть подводную обстановку на подходах к пунктам базирования сил флота",- сказал Шойгу.
Атомная подводная лодка Северодвинск - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
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11 марта, 12:24
 
Тихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасностьСергей ШойгуРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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