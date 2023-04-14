https://ria.ru/20230414/tof-1865257649.html

ТОФ проведет ракетные пуски в ходе внезапной проверки, заявил Шойгу

ТОФ проведет ракетные пуски в ходе внезапной проверки, заявил Шойгу - РИА Новости, 14.04.2023

ТОФ проведет ракетные пуски в ходе внезапной проверки, заявил Шойгу

Тихоокеанский флот России в ходе внезапной проверки выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:21

2023-04-14T11:21

2023-04-14T17:25

безопасность

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Тихоокеанский флот России в ходе внезапной проверки выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В ходе мероприятия Тихоокеанскому флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника", - сказал Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230410/tof-1864137029.html

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Шойгу о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности Шойгу о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности 2023-04-14T11:21 true PT1M50S

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безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)