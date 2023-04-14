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Лавров рассказал о состоянии проекта тройственного газового союза - РИА Новости, 14.04.2023
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13:13 14.04.2023 (обновлено: 13:16 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/soyuz-1865306345.html
Лавров рассказал о состоянии проекта тройственного газового союза
Лавров рассказал о состоянии проекта тройственного газового союза - РИА Новости, 14.04.2023
Лавров рассказал о состоянии проекта тройственного газового союза
Россия, Казахстан и Узбекистан продвинулись в обсуждении проекта тройственного газового союза, выгоды будут для каждой стороны, заявил в пятницу министр... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:13
2023-04-14T13:16
экономика
россия
узбекистан
казахстан
сергей лавров
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САМАРКАНД, 14 апр - РИА Новости. Россия, Казахстан и Узбекистан продвинулись в обсуждении проекта тройственного газового союза, выгоды будут для каждой стороны, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территории Казахстана и Узбекистана. Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе в поставках газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак. А "Газпром" 18 января сообщал о подписании дорожной карты сотрудничества в газовой отрасли с Казахстаном. В то же время Мирзамахмудов в декабре заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз.
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экономика, россия, узбекистан, казахстан, сергей лавров
Экономика, Россия, Узбекистан, Казахстан, Сергей Лавров
Лавров рассказал о состоянии проекта тройственного газового союза

Лавров: Россия, Казахстан и Узбекистан продвинулись в обсуждении проекта газового союза

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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САМАРКАНД, 14 апр - РИА Новости. Россия, Казахстан и Узбекистан продвинулись в обсуждении проекта тройственного газового союза, выгоды будут для каждой стороны, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Три страны - Россия, Узбекистан и Казахстан, в том числе на уровне президентов, активно продвинулись в обсуждении этого масштабного проекта, который точно совершенно позволит укрепить энергетическую безопасность", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
«
"Выгоды будут для всех, поскольку есть и поставщики газа, есть те, кто в этом газе заинтересован. Когда стороны договариваются и об условиях транзита, и об условиях цены, если всех все устраивает, то выигрывают все", - добавил глава российской дипломатии.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территории Казахстана и Узбекистана. Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе в поставках газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак. А "Газпром" 18 января сообщал о подписании дорожной карты сотрудничества в газовой отрасли с Казахстаном. В то же время Мирзамахмудов в декабре заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз.
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ЭкономикаРоссияУзбекистанКазахстанСергей Лавров
 
 
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