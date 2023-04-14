https://ria.ru/20230414/soyuz-1865306345.html

Лавров рассказал о состоянии проекта тройственного газового союза

Лавров рассказал о состоянии проекта тройственного газового союза - РИА Новости, 14.04.2023

Лавров рассказал о состоянии проекта тройственного газового союза

Россия, Казахстан и Узбекистан продвинулись в обсуждении проекта тройственного газового союза, выгоды будут для каждой стороны, заявил в пятницу министр... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:13

2023-04-14T13:13

2023-04-14T13:16

экономика

россия

узбекистан

казахстан

сергей лавров

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САМАРКАНД, 14 апр - РИА Новости. Россия, Казахстан и Узбекистан продвинулись в обсуждении проекта тройственного газового союза, выгоды будут для каждой стороны, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территории Казахстана и Узбекистана. Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе в поставках газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак. А "Газпром" 18 января сообщал о подписании дорожной карты сотрудничества в газовой отрасли с Казахстаном. В то же время Мирзамахмудов в декабре заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз.

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россия

узбекистан

казахстан

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экономика, россия, узбекистан, казахстан, сергей лавров