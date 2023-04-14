https://ria.ru/20230414/soglasheniya-1865396501.html

Китай и Бразилия подписали соглашения в области торговли

Китай и Бразилия подписали соглашения в области торговли - РИА Новости, 14.04.2023

Китай и Бразилия подписали соглашения в области торговли

Китай и Бразилия в пятницу подписали двусторонние соглашения в области торговли, инвестиций, цифровой экономики и технологических инноваций, сообщает... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:00

2023-04-14T17:00

2023-04-14T17:01

китай

си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

бразилия

в мире

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ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Китай и Бразилия в пятницу подписали двусторонние соглашения в области торговли, инвестиций, цифровой экономики и технологических инноваций, сообщает Центральное телевидение Китая. Подписание состоялось в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который находится в Китай с государственным визитом. Отмечается, что стороны также подписали документы о двустороннем сотрудничестве в сфере борьбы с бедностью, карантинного надзора, космоса.

https://ria.ru/20230327/rezolyutsiya-1861080280.html

китай

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, бразилия, в мире