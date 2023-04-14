https://ria.ru/20230414/soglasheniya-1865396501.html
Китай и Бразилия подписали соглашения в области торговли
Китай и Бразилия подписали соглашения в области торговли - РИА Новости, 14.04.2023
Китай и Бразилия подписали соглашения в области торговли
Китай и Бразилия в пятницу подписали двусторонние соглашения в области торговли, инвестиций, цифровой экономики и технологических инноваций, сообщает... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:00
2023-04-14T17:00
2023-04-14T17:01
китай
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
бразилия
в мире
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ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Китай и Бразилия в пятницу подписали двусторонние соглашения в области торговли, инвестиций, цифровой экономики и технологических инноваций, сообщает Центральное телевидение Китая. Подписание состоялось в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который находится в Китай с государственным визитом. Отмечается, что стороны также подписали документы о двустороннем сотрудничестве в сфере борьбы с бедностью, карантинного надзора, космоса.
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китай, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, бразилия, в мире
Китай, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия, В мире
Китай и Бразилия подписали соглашения в области торговли
Китай и Бразилия подписали несколько соглашений в области торговли и инноваций