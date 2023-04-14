https://ria.ru/20230414/siroty-1865417728.html

Житель Дагестана получил срок за присвоение денег опекаемых им сирот

Житель Дагестана получил срок за присвоение денег опекаемых им сирот - РИА Новости, 14.04.2023

Житель Дагестана получил срок за присвоение денег опекаемых им сирот

Суд приговорил жителя Дагестана к 5 годам за присвоение 8 миллионов рублей со счетов восьми детей-инвалидов, которых он взял под опеку из интерната в... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:56

2023-04-14T17:56

2023-04-14T17:56

происшествия

волгоградская область

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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ВОЛГОГРАД, 14 апр – РИА Новости. Суд приговорил жителя Дагестана к 5 годам за присвоение 8 миллионов рублей со счетов восьми детей-инвалидов, которых он взял под опеку из интерната в Волгоградской области, сообщила на сайте пресс-служба областной прокуратуры. Ранее сообщалось, что 29-летний житель Дагестана в 2018-м и 2019 годах из Петроввальского дома-интерната для умственно отсталых детей в Волгоградской области взял под опеку восемь детей. По данным СК, мужчину в первую очередь интересовали счета детей, на которых к тому времени накопилось в общей сложности около 8 миллионов рублей за счет пенсий и других выплат. По версии следствия, он их вывез в Дагестан, где обналичил деньги, при этом опекун, получавший выплаты на каждого ребенка, жил отдельно от детей. Мужчина был задержан и доставлен в Волгоград, а детей вернули в интернат. По информации прокуратуры, в пятницу Камышинский городской суд признал дагестанца виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

https://realty.ria.ru/20230209/kuzbass-1850832698.html

волгоградская область

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоградская область, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан