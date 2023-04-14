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Житель Дагестана получил срок за присвоение денег опекаемых им сирот - РИА Новости, 14.04.2023
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17:56 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/siroty-1865417728.html
Житель Дагестана получил срок за присвоение денег опекаемых им сирот
Житель Дагестана получил срок за присвоение денег опекаемых им сирот - РИА Новости, 14.04.2023
Житель Дагестана получил срок за присвоение денег опекаемых им сирот
Суд приговорил жителя Дагестана к 5 годам за присвоение 8 миллионов рублей со счетов восьми детей-инвалидов, которых он взял под опеку из интерната в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:56
2023-04-14T17:56
происшествия
волгоградская область
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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ВОЛГОГРАД, 14 апр – РИА Новости. Суд приговорил жителя Дагестана к 5 годам за присвоение 8 миллионов рублей со счетов восьми детей-инвалидов, которых он взял под опеку из интерната в Волгоградской области, сообщила на сайте пресс-служба областной прокуратуры. Ранее сообщалось, что 29-летний житель Дагестана в 2018-м и 2019 годах из Петроввальского дома-интерната для умственно отсталых детей в Волгоградской области взял под опеку восемь детей. По данным СК, мужчину в первую очередь интересовали счета детей, на которых к тому времени накопилось в общей сложности около 8 миллионов рублей за счет пенсий и других выплат. По версии следствия, он их вывез в Дагестан, где обналичил деньги, при этом опекун, получавший выплаты на каждого ребенка, жил отдельно от детей. Мужчина был задержан и доставлен в Волгоград, а детей вернули в интернат. По информации прокуратуры, в пятницу Камышинский городской суд признал дагестанца виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
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происшествия, волгоградская область, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Волгоградская область, Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
Житель Дагестана получил срок за присвоение денег опекаемых им сирот

Житель Дагестана получил пять лет за присвоение денег восьми опекаемых сирот из Волгограда

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини правосудия Фемиды
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 14 апр – РИА Новости. Суд приговорил жителя Дагестана к 5 годам за присвоение 8 миллионов рублей со счетов восьми детей-инвалидов, которых он взял под опеку из интерната в Волгоградской области, сообщила на сайте пресс-служба областной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что 29-летний житель Дагестана в 2018-м и 2019 годах из Петроввальского дома-интерната для умственно отсталых детей в Волгоградской области взял под опеку восемь детей. По данным СК, мужчину в первую очередь интересовали счета детей, на которых к тому времени накопилось в общей сложности около 8 миллионов рублей за счет пенсий и других выплат. По версии следствия, он их вывез в Дагестан, где обналичил деньги, при этом опекун, получавший выплаты на каждого ребенка, жил отдельно от детей. Мужчина был задержан и доставлен в Волгоград, а детей вернули в интернат.
По информации прокуратуры, в пятницу Камышинский городской суд признал дагестанца виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
«
"Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Наручники - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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ПроисшествияВолгоградская областьВолгоградСледственный комитет России (СК РФ)Республика Дагестан
 
 
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