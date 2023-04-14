https://ria.ru/20230414/shoygu-1865280607.html

Шойгу проведет встречу с коллегой из Китая Ли Шанфу

Шойгу проведет встречу с коллегой из Китая Ли Шанфу - РИА Новости, 14.04.2023

Шойгу проведет встречу с коллегой из Китая Ли Шанфу

Россию с официальным визитом посетит министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу с 16 по 18 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудит с китайским... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:24

2023-04-14T12:24

2023-04-14T12:25

россия

китай

сергей шойгу

политика

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864243675_0:0:1689:950_1920x0_80_0_0_646cbadd508590c722f449d49bf8621d.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Россию с официальным визитом посетит министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу с 16 по 18 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудит с китайским коллегой перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что "стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности".

https://ria.ru/20230414/kitay-1865238739.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, сергей шойгу, политика, министерство обороны рф (минобороны рф)