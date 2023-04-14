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Шойгу проведет встречу с коллегой из Китая Ли Шанфу
Шойгу проведет встречу с коллегой из Китая Ли Шанфу - РИА Новости, 14.04.2023
Шойгу проведет встречу с коллегой из Китая Ли Шанфу
Россию с официальным визитом посетит министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу с 16 по 18 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудит с китайским... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:24
2023-04-14T12:24
2023-04-14T12:25
россия
китай
сергей шойгу
политика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Россию с официальным визитом посетит министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу с 16 по 18 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудит с китайским коллегой перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что "стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности".
https://ria.ru/20230414/kitay-1865238739.html
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россия, китай, сергей шойгу, политика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Китай, Сергей Шойгу, Политика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу проведет встречу с коллегой из Китая Ли Шанфу
Минобороны: Шойгу обсудит с коллегой из Китая перспективы взаимодействия в оборонной сфере