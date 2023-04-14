https://ria.ru/20230414/shiveluch-1865203376.html

Из поселков на Камчатке вывезли полторы тысячи кубометров пепла

Из поселков на Камчатке вывезли полторы тысячи кубометров пепла - РИА Новости, 14.04.2023

Из поселков на Камчатке вывезли полторы тысячи кубометров пепла

Из пострадавших после извержения вулкана Шивелуч населенных пунктов на Камчатке вывезли около полутора тысяч кубометров вулканического пепла, сообщили РИА... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T02:46

2023-04-14T02:46

2023-04-14T10:13

происшествия

камчатка

шивелуч

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

последствия извержения вулкана гримсвотн в исландии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 апр — РИА Новости. Из пострадавших после извержения вулкана Шивелуч населенных пунктов на Камчатке вывезли около полутора тысяч кубометров вулканического пепла, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону. "Вывезли почти полторы тысячи кубометров вулканического пепла. С улиц поселка Ключи силами подрядных организаций было вывезено 960 кубометров снега с пеплом, еще 400 кубических метров было вывезено из Козыревска", — сказали в ведомстве. В четверг расчистку вела коммунальная техника. Пожарные службы помыли здание больницы в Ключах. Поздним вечером в район прибыла колонна машин МЧС, которые в пятницу займутся расчисткой социальных объектов. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля — первые выбросы поднялись на высоту до 20 тысяч метров. Несколько поселков на востоке полуострова засыпало пеплом. Жителям рекомендовали не выходить без необходимости из дома. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет, там толщина пеплового слоя достигала восьми сантиметров.Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20230412/vulkan-1864697922.html

камчатка

шивелуч

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происшествия, камчатка, шивелуч, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), последствия извержения вулкана гримсвотн в исландии