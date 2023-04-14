https://ria.ru/20230414/ryby-1865226969.html
В Приморском океанариуме генетически модифицированные рыбы дали потомство
В Приморском океанариуме генетически модифицированные рыбы дали потомство - РИА Новости, 14.04.2023
В Приморском океанариуме генетически модифицированные рыбы дали потомство
Специалисты Приморского океанариума во Владивостоке получили потомство генетически модифицированных рыб Данио-рерио (Danio rerio) GloFish, сообщает учреждение. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T09:32
2023-04-14T09:32
2023-04-14T09:32
наука
владивосток
приморский океанариум
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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Специалисты Приморского океанариума во Владивостоке получили потомство генетически модифицированных рыб Данио-рерио (Danio rerio) GloFish, сообщает учреждение. Данио GloFish не встречаются в живой природе. На протяжении двух десятков лет данные формы рыб используются в научной сфере для исследования вопросов генетики и клеточной биологии. "Поступившие летом 2022 года в Приморский океанариум рыбы Данио-рерио (Danio rerio) GloFish дали потомство, которому передались гены флуоресценции - способность клеток живых организмов в определенных условиях излучать свечение", - говорится в сообщении. Ученые отмечают, что потомство получилось весьма удачное: многочисленное, в несколько цветов. Кроме того, получено большое количество рыб с отсутствием какой-либо пигментации. Пока рыб разместили в Научно-адаптационном корпусе, а позже их переселят в экспозицию для посетителей "Морской микромир". Главная особенность и ценность Данио-рерио (Danio rerio) GloFish - яркая флуоресцентная окраска. В Приморском океанариуме можно увидеть зеленых Electric Green, красных Stafire Red и желтых Sunburst Orange. Окраска трансгенных данио зависит от того, чьи гены были внедрены в ДНК рыб. Например, в ДНК данио зеленого цвета встроены фрагменты ДНК медузы Aequorea victoria, у красных данио встроены гены RFP красного коралла Discosoma, а рыбы в генотипе которых сочетаются оба гена - желтые.
https://ria.ru/20230407/delfinenok-1863651547.html
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владивосток, приморский океанариум
Наука, Владивосток, Приморский океанариум
В Приморском океанариуме генетически модифицированные рыбы дали потомство
В Приморского океанариуме получили потомство генетически модифицированных рыб Данио-рерио
ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Специалисты Приморского океанариума во Владивостоке получили потомство генетически модифицированных рыб Данио-рерио (Danio rerio) GloFish, сообщает учреждение.
Данио GloFish не встречаются в живой природе. На протяжении двух десятков лет данные формы рыб используются в научной сфере для исследования вопросов генетики и клеточной биологии.
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"Поступившие летом 2022 года в Приморский океанариум
рыбы Данио-рерио (Danio rerio) GloFish дали потомство, которому передались гены флуоресценции - способность клеток живых организмов в определенных условиях излучать свечение", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что потомство получилось весьма удачное: многочисленное, в несколько цветов. Кроме того, получено большое количество рыб с отсутствием какой-либо пигментации.
Пока рыб разместили в Научно-адаптационном корпусе, а позже их переселят в экспозицию для посетителей "Морской микромир".
Главная особенность и ценность Данио-рерио (Danio rerio) GloFish - яркая флуоресцентная окраска. В Приморском океанариуме можно увидеть зеленых Electric Green, красных Stafire Red и желтых Sunburst Orange.
Окраска трансгенных данио зависит от того, чьи гены были внедрены в ДНК рыб. Например, в ДНК данио зеленого цвета встроены фрагменты ДНК медузы Aequorea victoria, у красных данио встроены гены RFP красного коралла Discosoma, а рыбы в генотипе которых сочетаются оба гена - желтые.
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