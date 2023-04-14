Рейтинг@Mail.ru
В Приморском океанариуме генетически модифицированные рыбы дали потомство - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:32 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/ryby-1865226969.html
В Приморском океанариуме генетически модифицированные рыбы дали потомство
В Приморском океанариуме генетически модифицированные рыбы дали потомство - РИА Новости, 14.04.2023
В Приморском океанариуме генетически модифицированные рыбы дали потомство
Специалисты Приморского океанариума во Владивостоке получили потомство генетически модифицированных рыб Данио-рерио (Danio rerio) GloFish, сообщает учреждение. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T09:32
2023-04-14T09:32
наука
владивосток
приморский океанариум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149010/57/1490105717_0:175:2975:1848_1920x0_80_0_0_0c609817050313538a7168dc799cc2cc.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Специалисты Приморского океанариума во Владивостоке получили потомство генетически модифицированных рыб Данио-рерио (Danio rerio) GloFish, сообщает учреждение. Данио GloFish не встречаются в живой природе. На протяжении двух десятков лет данные формы рыб используются в научной сфере для исследования вопросов генетики и клеточной биологии. "Поступившие летом 2022 года в Приморский океанариум рыбы Данио-рерио (Danio rerio) GloFish дали потомство, которому передались гены флуоресценции - способность клеток живых организмов в определенных условиях излучать свечение", - говорится в сообщении. Ученые отмечают, что потомство получилось весьма удачное: многочисленное, в несколько цветов. Кроме того, получено большое количество рыб с отсутствием какой-либо пигментации. Пока рыб разместили в Научно-адаптационном корпусе, а позже их переселят в экспозицию для посетителей "Морской микромир". Главная особенность и ценность Данио-рерио (Danio rerio) GloFish - яркая флуоресцентная окраска. В Приморском океанариуме можно увидеть зеленых Electric Green, красных Stafire Red и желтых Sunburst Orange. Окраска трансгенных данио зависит от того, чьи гены были внедрены в ДНК рыб. Например, в ДНК данио зеленого цвета встроены фрагменты ДНК медузы Aequorea victoria, у красных данио встроены гены RFP красного коралла Discosoma, а рыбы в генотипе которых сочетаются оба гена - желтые.
https://ria.ru/20230407/delfinenok-1863651547.html
https://ria.ru/20221230/puteshestviya-1842211947.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149010/57/1490105717_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_44261f715df76034d09170c1214cecf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, приморский океанариум
Наука, Владивосток, Приморский океанариум
В Приморском океанариуме генетически модифицированные рыбы дали потомство

В Приморского океанариуме получили потомство генетически модифицированных рыб Данио-рерио

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОбитатели океанариума
Обитатели океанариума - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Обитатели океанариума. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Специалисты Приморского океанариума во Владивостоке получили потомство генетически модифицированных рыб Данио-рерио (Danio rerio) GloFish, сообщает учреждение.
Данио GloFish не встречаются в живой природе. На протяжении двух десятков лет данные формы рыб используются в научной сфере для исследования вопросов генетики и клеточной биологии.
Два дельфина - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
В Приморском океанариуме во Владивостоке погиб дельфиненок
7 апреля, 08:48
"Поступившие летом 2022 года в Приморский океанариум рыбы Данио-рерио (Danio rerio) GloFish дали потомство, которому передались гены флуоресценции - способность клеток живых организмов в определенных условиях излучать свечение", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что потомство получилось весьма удачное: многочисленное, в несколько цветов. Кроме того, получено большое количество рыб с отсутствием какой-либо пигментации.
Пока рыб разместили в Научно-адаптационном корпусе, а позже их переселят в экспозицию для посетителей "Морской микромир".
Главная особенность и ценность Данио-рерио (Danio rerio) GloFish - яркая флуоресцентная окраска. В Приморском океанариуме можно увидеть зеленых Electric Green, красных Stafire Red и желтых Sunburst Orange.
Окраска трансгенных данио зависит от того, чьи гены были внедрены в ДНК рыб. Например, в ДНК данио зеленого цвета встроены фрагменты ДНК медузы Aequorea victoria, у красных данио встроены гены RFP красного коралла Discosoma, а рыбы в генотипе которых сочетаются оба гена - желтые.
Шоу Сон в летнюю ночь в Москвариуме
Эксперты назвали самые необычные океанариумы России и мира
30 декабря 2022, 03:55
 
НаукаВладивостокПриморский океанариум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала