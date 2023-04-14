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Во Всемирном банке считают, что рубль может стать альтернативой доллару - РИА Новости, 14.04.2023
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10:52 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/rubl-1865248307.html
Во Всемирном банке считают, что рубль может стать альтернативой доллару
Во Всемирном банке считают, что рубль может стать альтернативой доллару - РИА Новости, 14.04.2023
Во Всемирном банке считают, что рубль может стать альтернативой доллару
Рубль может стать альтернативой доллару при правильном проведении финансовой политики, а рублевые расчеты позволят стимулировать развитие мощностей и... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:52
2023-04-14T10:52
экономика
россия
всемирный банк
группа всемирного банка
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Рубль может стать альтернативой доллару при правильном проведении финансовой политики, а рублевые расчеты позволят стимулировать развитие мощностей и высокотехнологичный экспорт в России, заявил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. "На мой личный взгляд, альтернативой доллару при правильном проведении финансовой политики мог бы стать рубль, все возможности у нас для этого есть", - сообщил он. По оценкам эксперта, главными предпосылками для этого является один из самых низких в мире уровней госдолга России и положительное сальдо торгового баланса, а также стабильность политической системы, "чем не могут похвастаться нынешние эмитенты резервных валют, балансирующие на грани банкротства". "Уверен, что будущее именно за рублевыми расчетами, которые позволят стимулировать развитие производственных мощностей внутри России и рост нашего высокотехнологичного экспорта", - заключил он, высказав в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов.
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экономика, россия, всемирный банк, группа всемирного банка
Экономика, Россия, Всемирный банк, Группа Всемирного банка
Во Всемирном банке считают, что рубль может стать альтернативой доллару

Маршавин: рубль при правильной финансовой политике может стать альтернативой доллару

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Рубль может стать альтернативой доллару при правильном проведении финансовой политики, а рублевые расчеты позволят стимулировать развитие мощностей и высокотехнологичный экспорт в России, заявил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин.
"На мой личный взгляд, альтернативой доллару при правильном проведении финансовой политики мог бы стать рубль, все возможности у нас для этого есть", - сообщил он.
По оценкам эксперта, главными предпосылками для этого является один из самых низких в мире уровней госдолга России и положительное сальдо торгового баланса, а также стабильность политической системы, "чем не могут похвастаться нынешние эмитенты резервных валют, балансирующие на грани банкротства".
"Уверен, что будущее именно за рублевыми расчетами, которые позволят стимулировать развитие производственных мощностей внутри России и рост нашего высокотехнологичного экспорта", - заключил он, высказав в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов.
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