https://ria.ru/20230414/rpts-1865431967.html

В РПЦ поддержали Маска, предложившего наказывать врачей, меняющих пол детям

В РПЦ поддержали Маска, предложившего наказывать врачей, меняющих пол детям - РИА Новости, 14.04.2023

В РПЦ поддержали Маска, предложившего наказывать врачей, меняющих пол детям

Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе поддержал предложение Илона Маска о... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:28

2023-04-14T18:28

2023-04-14T18:28

илон маск

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

в мире

русская православная церковь

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе поддержал предложение Илона Маска о пожизненном заключении для тех, кто меняет пол несовершеннолетним. Ранее владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск выступил за пожизненное заключение родителей и врачей, которые проводят несовершеннолетним операции по смене пола. "Отрадно, что люди, которые понимают в техническом прогрессе и высоких технологиях, демонстрируют уважение к традиционным ценностям. Несомненно, за калечение детей под предлогом коррекции "гендера" пожизненный срок будет в самый раз, не только для сумасшедших родителей, но и для всех возможных соучастников", – написал Кипшидзе в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20220724/tramp-1804606809.html

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илон маск, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, в мире, русская православная церковь