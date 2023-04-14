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В РПЦ поддержали Маска, предложившего наказывать врачей, меняющих пол детям - РИА Новости, 14.04.2023
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18:28 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/rpts-1865431967.html
В РПЦ поддержали Маска, предложившего наказывать врачей, меняющих пол детям
В РПЦ поддержали Маска, предложившего наказывать врачей, меняющих пол детям - РИА Новости, 14.04.2023
В РПЦ поддержали Маска, предложившего наказывать врачей, меняющих пол детям
Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе поддержал предложение Илона Маска о... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:28
2023-04-14T18:28
илон маск
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
в мире
русская православная церковь
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе поддержал предложение Илона Маска о пожизненном заключении для тех, кто меняет пол несовершеннолетним. Ранее владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск выступил за пожизненное заключение родителей и врачей, которые проводят несовершеннолетним операции по смене пола. "Отрадно, что люди, которые понимают в техническом прогрессе и высоких технологиях, демонстрируют уважение к традиционным ценностям. Несомненно, за калечение детей под предлогом коррекции "гендера" пожизненный срок будет в самый раз, не только для сумасшедших родителей, но и для всех возможных соучастников", – написал Кипшидзе в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20220724/tramp-1804606809.html
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илон маск, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, в мире, русская православная церковь
Илон Маск, Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат, В мире, Русская православная церковь
В РПЦ поддержали Маска, предложившего наказывать врачей, меняющих пол детям

В РПЦ поддержали Маска, который предложил пожизненный срок для тех, кто меняет пол детям

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе поддержал предложение Илона Маска о пожизненном заключении для тех, кто меняет пол несовершеннолетним.
Ранее владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск выступил за пожизненное заключение родителей и врачей, которые проводят несовершеннолетним операции по смене пола.
"Отрадно, что люди, которые понимают в техническом прогрессе и высоких технологиях, демонстрируют уважение к традиционным ценностям. Несомненно, за калечение детей под предлогом коррекции "гендера" пожизненный срок будет в самый раз, не только для сумасшедших родителей, но и для всех возможных соучастников", – написал Кипшидзе в своем телеграм-канале.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера
24 июля 2022, 12:12
 
Илон МаскВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатВ миреРусская православная церковь
 
 
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