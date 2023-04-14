https://ria.ru/20230414/registratsiya-1865204841.html
Подозреваемый по делу Татарского сделал временную регистрацию во Владимире
Подозреваемый по делу Татарского сделал временную регистрацию во Владимире - РИА Новости, 14.04.2023
Подозреваемый по делу Татарского сделал временную регистрацию во Владимире
Гражданин Украины Юрий Денисов, подозреваемый в причастности к убийству блогера Владлена Татарского, летом прошлого года приезжал к отцу во Владимир, чтобы... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T03:20
2023-04-14T03:20
2023-04-14T06:12
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юрий денисов
владлен татарский
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
фсб
происшествия
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ВЛАДИМИР, 14 апр — РИА Новости. Гражданин Украины Юрий Денисов, подозреваемый в причастности к убийству блогера Владлена Татарского, летом прошлого года приезжал к отцу во Владимир, чтобы сделать временную регистрацию, рассказал РИА Новости его дядя и тезка Юрий Денисов. Накануне ФСБ опубликовала фотографии подозреваемого, а также договор купли-продажи автомобиля, в котором в качестве адреса проживания у Денисова указан дом на улице 2-я Лесная в микрорайоне Оргтруд города Владимира. "Он (Юрий Денисов. — Прим. ред.) приехал где-то летом сюда, я даже его не видел. И он брата взял моего и сделал временную регистрацию... Они на три месяца ему регистрацию сделали", — рассказал мужчина.Он уточнил, что Денисов приезжал "с какой-то женщиной" на машине, в тот же день они уехали. До этого, по его словам, племянник приезжал во Владимир пять или шесть лет назад. Отец Денисова умер в сентябре. Сейчас в доме никто не проживает, добавил мужчина.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении, где проходила творческая встреча с военкором, взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную Татарскому статуэтку. Пострадали более 50 человек. Взрывное устройство принесла на мероприятие Дарья Трепова, на следующий день после теракта ее задержали, суд отправил ее в СИЗО на два месяца.
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владимир, украина, россия, юрий денисов, владлен татарский, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), фсб, происшествия
Владимир, Украина, Россия, Юрий Денисов, Владлен Татарский, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), ФСБ, Происшествия
Подозреваемый по делу Татарского сделал временную регистрацию во Владимире
Подозреваемый по делу об убийстве Татарского сделал временную регистрацию во Владимире
ВЛАДИМИР, 14 апр — РИА Новости. Гражданин Украины Юрий Денисов, подозреваемый в причастности к убийству блогера Владлена Татарского, летом прошлого года приезжал к отцу во Владимир, чтобы сделать временную регистрацию, рассказал РИА Новости его дядя и тезка Юрий Денисов.
Накануне ФСБ опубликовала фотографии подозреваемого, а также договор купли-продажи автомобиля, в котором в качестве адреса проживания у Денисова указан дом на улице 2-я Лесная в микрорайоне Оргтруд города Владимира.
"Он (Юрий Денисов. — Прим. ред.) приехал где-то летом сюда, я даже его не видел. И он брата взял моего и сделал временную регистрацию... Они на три месяца ему регистрацию сделали", — рассказал мужчина.
Он уточнил, что Денисов приезжал "с какой-то женщиной" на машине, в тот же день они уехали. До этого, по его словам, племянник приезжал во Владимир пять или шесть лет назад.
«
"Он приезжал сюда с Украины, вроде, поработать хотел. Он здесь, во Владимире, поработал и потом уехал в Сургут. Его там нигде не принимали, и он обратно уехал на Украину. А жил он здесь с братом с моим, но недолго", — отметил собеседник агентства.
Отец Денисова умер в сентябре. Сейчас в доме никто не проживает, добавил мужчина.
Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
. В заведении, где проходила творческая встреча с военкором, взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную Татарскому статуэтку. Пострадали более 50 человек. Взрывное устройство принесла на мероприятие Дарья Трепова, на следующий день после теракта ее задержали, суд отправил ее в СИЗО на два месяца.
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