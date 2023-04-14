https://ria.ru/20230414/refinansirovanie-1865205104.html

Эксперт рассказал, когда может быть невыгодно рефинансировать кредит

Эксперт рассказал, когда может быть невыгодно рефинансировать кредит - РИА Новости, 14.04.2023

Эксперт рассказал, когда может быть невыгодно рефинансировать кредит

Нередко заемщики стремятся оптимизировать свою долговую нагрузку и пользуются рефинансированием кредита, однако в ряде случаев это может быть невыгодно:... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T03:32

2023-04-14T03:32

2023-04-14T03:54

экономика

россия

ольга дайнеко

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Нередко заемщики стремятся оптимизировать свою долговую нагрузку и пользуются рефинансированием кредита, однако в ряде случаев это может быть невыгодно: например, если большая часть долга уже погашена, рассказала РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Рефинансирование - это оформление нового кредита с целевым назначением для погашения существующего обязательства. Чаще всего рефинансирование заемщики рассматривают в следующих обстоятельствах: первоначально выбран слишком короткий срок кредитования с большим ежемесячным платежом, процентные ставки по рефинансированию в стороннем банке более низкие или необходимо несколько кредитов объединить в одно кредитное обязательство. "По общему правилу рефинансирование можно назвать выгодным, если процентная ставка снижается не менее чем на 2%, и когда срок кредитования по старому договору еще велик. Выгода от рефинансирования под вопросом, когда погашена уже половина и более кредита. Еще при рефинансировании в ряде случаев новый банк может предложить увеличить сумму кредитования. Более низкая ставка и более длинный срок кредитования не должны стать решающим аргументом в пользу наращивания долгов, даже если ежемесячный платеж покажется посильным", - говорит Дайнеко. Как правило, в начале кредитования клиент в большей части оплачивает проценты, и лишь небольшая часть ежемесячного платежа уходит на погашение основного долга, поясняет эксперт. Поэтому при "позднем" рефинансировании может возникнуть ситуация, когда конечная переплата за взятые когда-то деньги не перекроется выгодой от рефинансирования даже при более привлекательной ставке кредитования. Если рефинансируется ипотека, нужно быть готовым к тому, что до того момента, пока новый кредитор не получит закладную от предыдущего банка, кредит является необеспеченным, и по нему до момента регистрации нового обременения в Росреестре будет применяться более высокая процентная ставка, предостерегает Дайнеко.

https://ria.ru/20230327/kredit-1860822018.html

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экономика, россия, ольга дайнеко, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)