https://ria.ru/20230414/refinansirovanie-1865205104.html
Эксперт рассказал, когда может быть невыгодно рефинансировать кредит
Эксперт рассказал, когда может быть невыгодно рефинансировать кредит - РИА Новости, 14.04.2023
Эксперт рассказал, когда может быть невыгодно рефинансировать кредит
Нередко заемщики стремятся оптимизировать свою долговую нагрузку и пользуются рефинансированием кредита, однако в ряде случаев это может быть невыгодно:... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T03:32
2023-04-14T03:32
2023-04-14T03:54
экономика
россия
ольга дайнеко
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Нередко заемщики стремятся оптимизировать свою долговую нагрузку и пользуются рефинансированием кредита, однако в ряде случаев это может быть невыгодно: например, если большая часть долга уже погашена, рассказала РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Рефинансирование - это оформление нового кредита с целевым назначением для погашения существующего обязательства. Чаще всего рефинансирование заемщики рассматривают в следующих обстоятельствах: первоначально выбран слишком короткий срок кредитования с большим ежемесячным платежом, процентные ставки по рефинансированию в стороннем банке более низкие или необходимо несколько кредитов объединить в одно кредитное обязательство. "По общему правилу рефинансирование можно назвать выгодным, если процентная ставка снижается не менее чем на 2%, и когда срок кредитования по старому договору еще велик. Выгода от рефинансирования под вопросом, когда погашена уже половина и более кредита. Еще при рефинансировании в ряде случаев новый банк может предложить увеличить сумму кредитования. Более низкая ставка и более длинный срок кредитования не должны стать решающим аргументом в пользу наращивания долгов, даже если ежемесячный платеж покажется посильным", - говорит Дайнеко. Как правило, в начале кредитования клиент в большей части оплачивает проценты, и лишь небольшая часть ежемесячного платежа уходит на погашение основного долга, поясняет эксперт. Поэтому при "позднем" рефинансировании может возникнуть ситуация, когда конечная переплата за взятые когда-то деньги не перекроется выгодой от рефинансирования даже при более привлекательной ставке кредитования. Если рефинансируется ипотека, нужно быть готовым к тому, что до того момента, пока новый кредитор не получит закладную от предыдущего банка, кредит является необеспеченным, и по нему до момента регистрации нового обременения в Росреестре будет применяться более высокая процентная ставка, предостерегает Дайнеко.
https://ria.ru/20230327/kredit-1860822018.html
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экономика, россия, ольга дайнеко, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Экономика, Россия, Ольга Дайнеко, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Эксперт рассказал, когда может быть невыгодно рефинансировать кредит
Дайнеко: рефинансирование невыгодно, если большая часть долга уже погашена
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Нередко заемщики стремятся оптимизировать свою долговую нагрузку и пользуются рефинансированием кредита, однако в ряде случаев это может быть невыгодно: например, если большая часть долга уже погашена, рассказала РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
Рефинансирование - это оформление нового кредита с целевым назначением для погашения существующего обязательства. Чаще всего рефинансирование заемщики рассматривают в следующих обстоятельствах: первоначально выбран слишком короткий срок кредитования с большим ежемесячным платежом, процентные ставки по рефинансированию в стороннем банке более низкие или необходимо несколько кредитов объединить в одно кредитное обязательство.
"По общему правилу рефинансирование можно назвать выгодным, если процентная ставка снижается не менее чем на 2%, и когда срок кредитования по старому договору еще велик. Выгода от рефинансирования под вопросом, когда погашена уже половина и более кредита. Еще при рефинансировании в ряде случаев новый банк может предложить увеличить сумму кредитования. Более низкая ставка и более длинный срок кредитования не должны стать решающим аргументом в пользу наращивания долгов, даже если ежемесячный платеж покажется посильным", - говорит Дайнеко.
Как правило, в начале кредитования клиент в большей части оплачивает проценты, и лишь небольшая часть ежемесячного платежа уходит на погашение основного долга, поясняет эксперт. Поэтому при "позднем" рефинансировании может возникнуть ситуация, когда конечная переплата за взятые когда-то деньги не перекроется выгодой от рефинансирования даже при более привлекательной ставке кредитования.
«
"Однако в ситуации, когда перед заемщиком стоит вопрос не о выгоде, а о снижении ежемесячного платежа во избежание просрочки по обязательствам, рефинансирование - рабочий инструмент для снижения финансовой нагрузки", - в то же время обращает внимание эксперт.
Если рефинансируется ипотека, нужно быть готовым к тому, что до того момента, пока новый кредитор не получит закладную от предыдущего банка, кредит является необеспеченным, и по нему до момента регистрации нового обременения в Росреестре
будет применяться более высокая процентная ставка, предостерегает Дайнеко.
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