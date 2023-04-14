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Путин ратифицировал несколько договоров с Сирией - РИА Новости, 14.04.2023
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19:20 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/ratifikatsiya-1865449970.html
Путин ратифицировал несколько договоров с Сирией
Путин ратифицировал несколько договоров с Сирией - РИА Новости, 14.04.2023
Путин ратифицировал несколько договоров с Сирией
Президент России Владимир Путин ратифицировал договор между РФ и Сирией о взаимной помощи в уголовных делах, а также договор о выдаче, внесенные в палату ранее... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T19:20
2023-04-14T19:20
сирия
россия
санкт-петербург
владимир путин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ратифицировал договор между РФ и Сирией о взаимной помощи в уголовных делах, а также договор о выдаче, внесенные в палату ранее президентом РФ, документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Договоры были подписаны 29 июня 2022 года в Санкт-Петербурге. Согласно тексту договора о взаимной помощи в уголовных делах между РФ и Сирией, он направлен на обеспечение более эффективного сотрудничества между двумя сторонами в области борьбы с преступностью. В частности, договор регулирует объем правовой помощи, включающей получение доказательств, установление местонахождения и идентификацию лиц и предметов, проведение обысков, вызов свидетелей и потерпевших, осуществление розыска и ареста. Кроме того, документ регулирует порядок возбуждения уголовного дела по запросу одной из сторон. Второй договор регулирует порядок экстрадиции лиц с территории одного государства на территорию другого для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, которые влекут выдачу. Кроме того, документ устанавливает порядок транзитной перевозки по территории одной из сторон лица, выданного третьим государством другой стороне. Оба документа были ратифицированы парламентом Сирии 29 сентября 2022 года.
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сирия, россия, санкт-петербург, владимир путин
Сирия, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Путин ратифицировал несколько договоров с Сирией

Путин ратифицировал договоры об экстрадиции и правовом сотрудничестве с Сирией

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ратифицировал договор между РФ и Сирией о взаимной помощи в уголовных делах, а также договор о выдаче, внесенные в палату ранее президентом РФ, документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Договоры были подписаны 29 июня 2022 года в Санкт-Петербурге.
Согласно тексту договора о взаимной помощи в уголовных делах между РФ и Сирией, он направлен на обеспечение более эффективного сотрудничества между двумя сторонами в области борьбы с преступностью. В частности, договор регулирует объем правовой помощи, включающей получение доказательств, установление местонахождения и идентификацию лиц и предметов, проведение обысков, вызов свидетелей и потерпевших, осуществление розыска и ареста. Кроме того, документ регулирует порядок возбуждения уголовного дела по запросу одной из сторон.
Второй договор регулирует порядок экстрадиции лиц с территории одного государства на территорию другого для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, которые влекут выдачу. Кроме того, документ устанавливает порядок транзитной перевозки по территории одной из сторон лица, выданного третьим государством другой стороне.
Оба документа были ратифицированы парламентом Сирии 29 сентября 2022 года.
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