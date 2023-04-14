Минобороны проинформировало военных атташе о внезапной проверке ТОФ
Замминистра обороны Фомин проинформировал военных атташе о внезапной проверке ТОФ
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин проинформировал военных атташе о проводимой внезапной проверке Тихоокеанского флота, сообщает МО РФ.
Ранее в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
"В Национальном центре управления обороной Российской Федерации заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел брифинг для военных атташе, на котором проинформировал о начавшейся внезапной проверке сил (войск) Тихоокеанского флота. Заместитель главы российского военного ведомства сообщил, что мероприятие проводится в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации", - говорится в сообщении. Фомин добавил, что основной целью мероприятия является проверка способности Тихоокеанского флота к отражению агрессии с океанских и морских направлений.
Отмечается, что руководителем проверки назначен главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Николай Евменов. Уточняется, что проверка пройдет в три этапа, к ней привлекаются Тихоокеанский флот в полном составе, а также несколько соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения с установленными ограничениями.
Фомин также сообщил, что в рамках учений в ходе торпедных, ракетных и артиллерийских стрельб планируется закрытие воздушного пространства некоторых районов в южной части Охотского моря, заливе Петра Великого и Авачинском заливе.