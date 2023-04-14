Рейтинг@Mail.ru
Минобороны проинформировало военных атташе о внезапной проверке ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 14.04.2023 (обновлено: 18:26 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/proverka-1865423336.html
Минобороны проинформировало военных атташе о внезапной проверке ТОФ
Минобороны проинформировало военных атташе о внезапной проверке ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023
Минобороны проинформировало военных атташе о внезапной проверке ТОФ
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин проинформировал военных атташе о проводимой внезапной проверке Тихоокеанского флота, сообщает МО РФ. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:09
2023-04-14T18:26
безопасность
россия
тихоокеанский флот вмф россии
александр фомин
николай евменов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807059037_0:0:2777:1562_1920x0_80_0_0_422ee37b7cb7608b2a4eb54a99c36f1f.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин проинформировал военных атташе о проводимой внезапной проверке Тихоокеанского флота, сообщает МО РФ.Ранее в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения."В Национальном центре управления обороной Российской Федерации заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел брифинг для военных атташе, на котором проинформировал о начавшейся внезапной проверке сил (войск) Тихоокеанского флота. Заместитель главы российского военного ведомства сообщил, что мероприятие проводится в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации", - говорится в сообщении. Фомин добавил, что основной целью мероприятия является проверка способности Тихоокеанского флота к отражению агрессии с океанских и морских направлений.Отмечается, что руководителем проверки назначен главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Николай Евменов. Уточняется, что проверка пройдет в три этапа, к ней привлекаются Тихоокеанский флот в полном составе, а также несколько соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения с установленными ограничениями.Фомин также сообщил, что в рамках учений в ходе торпедных, ракетных и артиллерийских стрельб планируется закрытие воздушного пространства некоторых районов в южной части Охотского моря, заливе Петра Великого и Авачинском заливе.
https://ria.ru/20230414/tof-1865258412.html
https://ria.ru/20230414/flot-1865255473.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807059037_0:0:2253:1690_1920x0_80_0_0_5fccb9b470976e2fab82a17746bba334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, тихоокеанский флот вмф россии, александр фомин, николай евменов
Безопасность, Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России, Александр Фомин, Николай Евменов
Минобороны проинформировало военных атташе о внезапной проверке ТОФ

Замминистра обороны Фомин проинформировал военных атташе о внезапной проверке ТОФ

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин проинформировал военных атташе о проводимой внезапной проверке Тихоокеанского флота, сообщает МО РФ.
Ранее в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
Шойгу о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Шойгу рассказал об особенностях внезапной проверки ТОФ
Вчера, 11:24
"В Национальном центре управления обороной Российской Федерации заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел брифинг для военных атташе, на котором проинформировал о начавшейся внезапной проверке сил (войск) Тихоокеанского флота. Заместитель главы российского военного ведомства сообщил, что мероприятие проводится в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации", - говорится в сообщении. Фомин добавил, что основной целью мероприятия является проверка способности Тихоокеанского флота к отражению агрессии с океанских и морских направлений.
Отмечается, что руководителем проверки назначен главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Николай Евменов. Уточняется, что проверка пройдет в три этапа, к ней привлекаются Тихоокеанский флот в полном составе, а также несколько соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения с установленными ограничениями.
Фомин также сообщил, что в рамках учений в ходе торпедных, ракетных и артиллерийских стрельб планируется закрытие воздушного пространства некоторых районов в южной части Охотского моря, заливе Петра Великого и Авачинском заливе.
Десантный катер во время учений Тихоокеанского флота (ТОФ) - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Тихоокеанскому флоту создали условия непосредственной угрозы агрессии
Вчера, 11:12
 
БезопасностьРоссияТихоокеанский флот ВМФ РоссииАлександр ФоминНиколай Евменов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала