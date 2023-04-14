https://ria.ru/20230414/proverka-1865423336.html

Минобороны проинформировало военных атташе о внезапной проверке ТОФ

Минобороны проинформировало военных атташе о внезапной проверке ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023

Минобороны проинформировало военных атташе о внезапной проверке ТОФ

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин проинформировал военных атташе о проводимой внезапной проверке Тихоокеанского флота, сообщает МО РФ. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:09

2023-04-14T18:09

2023-04-14T18:26

безопасность

россия

тихоокеанский флот вмф россии

александр фомин

николай евменов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807059037_0:0:2777:1562_1920x0_80_0_0_422ee37b7cb7608b2a4eb54a99c36f1f.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин проинформировал военных атташе о проводимой внезапной проверке Тихоокеанского флота, сообщает МО РФ.Ранее в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения."В Национальном центре управления обороной Российской Федерации заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел брифинг для военных атташе, на котором проинформировал о начавшейся внезапной проверке сил (войск) Тихоокеанского флота. Заместитель главы российского военного ведомства сообщил, что мероприятие проводится в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации", - говорится в сообщении. Фомин добавил, что основной целью мероприятия является проверка способности Тихоокеанского флота к отражению агрессии с океанских и морских направлений.Отмечается, что руководителем проверки назначен главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Николай Евменов. Уточняется, что проверка пройдет в три этапа, к ней привлекаются Тихоокеанский флот в полном составе, а также несколько соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения с установленными ограничениями.Фомин также сообщил, что в рамках учений в ходе торпедных, ракетных и артиллерийских стрельб планируется закрытие воздушного пространства некоторых районов в южной части Охотского моря, заливе Петра Великого и Авачинском заливе.

https://ria.ru/20230414/tof-1865258412.html

https://ria.ru/20230414/flot-1865255473.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, тихоокеанский флот вмф россии, александр фомин, николай евменов