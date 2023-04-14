https://ria.ru/20230414/proverka-1865259265.html

Шойгу поручил довести до военных атташе информацию о задачах проверки ТОФ

Шойгу поручил довести до военных атташе информацию о задачах проверки ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023

Шойгу поручил довести до военных атташе информацию о задачах проверки ТОФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил своему заместителю Александру Фомину довести до иностранных военных атташе информацию о задачах внезапной проверки... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:28

2023-04-14T11:28

2023-04-14T17:23

россия

безопасность

сергей шойгу

александр фомин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил своему заместителю Александру Фомину довести до иностранных военных атташе информацию о задачах внезапной проверки Тихоокеанского флота. "Заместителю министра обороны Российской Федерации Фомину Александру Васильевичу организовать доведение до военных атташатов информации о задачах внезапной проверки Тихоокеанского флота", - сказал Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны РФ.

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россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности Шойгу о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности 2023-04-14T11:28 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, сергей шойгу, александр фомин, министерство обороны рф (минобороны рф)