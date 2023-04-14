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Шойгу поручил довести до военных атташе информацию о задачах проверки ТОФ
Шойгу поручил довести до военных атташе информацию о задачах проверки ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023
Шойгу поручил довести до военных атташе информацию о задачах проверки ТОФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил своему заместителю Александру Фомину довести до иностранных военных атташе информацию о задачах внезапной проверки... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:28
2023-04-14T11:28
2023-04-14T17:23
россия
безопасность
сергей шойгу
александр фомин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил своему заместителю Александру Фомину довести до иностранных военных атташе информацию о задачах внезапной проверки Тихоокеанского флота. "Заместителю министра обороны Российской Федерации Фомину Александру Васильевичу организовать доведение до военных атташатов информации о задачах внезапной проверки Тихоокеанского флота", - сказал Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны РФ.
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Шойгу о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности
Шойгу о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности
2023-04-14T11:28
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PT1M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, сергей шойгу, александр фомин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Безопасность, Сергей Шойгу, Александр Фомин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу поручил довести до военных атташе информацию о задачах проверки ТОФ
Шойгу поручил довести до иностранных военных атташе информацию о задачах проверки ТОФ