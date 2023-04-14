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Шойгу поручил довести до военных атташе информацию о задачах проверки ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023
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11:28 14.04.2023 (обновлено: 17:23 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/proverka-1865259265.html
Шойгу поручил довести до военных атташе информацию о задачах проверки ТОФ
Шойгу поручил довести до военных атташе информацию о задачах проверки ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023
Шойгу поручил довести до военных атташе информацию о задачах проверки ТОФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил своему заместителю Александру Фомину довести до иностранных военных атташе информацию о задачах внезапной проверки... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:28
2023-04-14T17:23
россия
безопасность
сергей шойгу
александр фомин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил своему заместителю Александру Фомину довести до иностранных военных атташе информацию о задачах внезапной проверки Тихоокеанского флота. "Заместителю министра обороны Российской Федерации Фомину Александру Васильевичу организовать доведение до военных атташатов информации о задачах внезапной проверки Тихоокеанского флота", - сказал Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны РФ.
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россия
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Шойгу о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности
Шойгу о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности
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россия, безопасность, сергей шойгу, александр фомин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Безопасность, Сергей Шойгу, Александр Фомин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу поручил довести до военных атташе информацию о задачах проверки ТОФ

Шойгу поручил довести до иностранных военных атташе информацию о задачах проверки ТОФ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил своему заместителю Александру Фомину довести до иностранных военных атташе информацию о задачах внезапной проверки Тихоокеанского флота.
"Заместителю министра обороны Российской Федерации Фомину Александру Васильевичу организовать доведение до военных атташатов информации о задачах внезапной проверки Тихоокеанского флота", - сказал Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны РФ.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Герасимов поручил контролировать устойчивость стратегических подлодок ТОФ
Вчера, 11:24
 
РоссияБезопасностьСергей ШойгуАлександр ФоминМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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