https://ria.ru/20230414/proverka-1865256685.html

ТОФ на проверке учтет современное оружие противника, заявил Шойгу

ТОФ на проверке учтет современное оружие противника, заявил Шойгу - РИА Новости, 14.04.2023

ТОФ на проверке учтет современное оружие противника, заявил Шойгу

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил в ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота отработать варианты применения группировок с учетом... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:17

2023-04-14T11:17

2023-04-14T17:25

россия

безопасность

сергей шойгу

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил в ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота отработать варианты применения группировок с учетом оснащения современными средствами поражения противника. По словам министра, в целях выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим Вооруженными силами, "главкому ВМФ, Генеральному штабу [поручено] организовать контроль действий органов военного управления и сил (войск), сформировать соответствующие рабочие группы". "Главнокомандующим видами ВС, руководителям центральных органов военного управления - обеспечить работу представителей в составе штаба руководства и групп проверки. Главнокомандующему Воздушно-космическими силами к проверке привлечь самолеты командования Дальней авиации и авиацию Восточного военного округа. Главному управлению боевой подготовки осуществить контроль действий и проверить состояние береговых войск", - отметил министр. Шойгу поручил на всех ее этапах обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности. "Начальника Генерального штаба прошу довести задачи по организации и проведению проверки", - добавил он.

https://ria.ru/20230414/proverka-1865255673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности Шойгу о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности 2023-04-14T11:17 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, сергей шойгу