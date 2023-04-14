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ТОФ на проверке учтет современное оружие противника, заявил Шойгу - РИА Новости, 14.04.2023
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11:17 14.04.2023 (обновлено: 17:25 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/proverka-1865256685.html
ТОФ на проверке учтет современное оружие противника, заявил Шойгу
ТОФ на проверке учтет современное оружие противника, заявил Шойгу - РИА Новости, 14.04.2023
ТОФ на проверке учтет современное оружие противника, заявил Шойгу
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил в ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота отработать варианты применения группировок с учетом... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:17
2023-04-14T17:25
россия
безопасность
сергей шойгу
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил в ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота отработать варианты применения группировок с учетом оснащения современными средствами поражения противника. По словам министра, в целях выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим Вооруженными силами, "главкому ВМФ, Генеральному штабу [поручено] организовать контроль действий органов военного управления и сил (войск), сформировать соответствующие рабочие группы". "Главнокомандующим видами ВС, руководителям центральных органов военного управления - обеспечить работу представителей в составе штаба руководства и групп проверки. Главнокомандующему Воздушно-космическими силами к проверке привлечь самолеты командования Дальней авиации и авиацию Восточного военного округа. Главному управлению боевой подготовки осуществить контроль действий и проверить состояние береговых войск", - отметил министр. Шойгу поручил на всех ее этапах обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности. "Начальника Генерального штаба прошу довести задачи по организации и проведению проверки", - добавил он.
https://ria.ru/20230414/proverka-1865255673.html
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Шойгу о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности
Шойгу о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности
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россия, безопасность, сергей шойгу
Россия, Безопасность, Сергей Шойгу
ТОФ на проверке учтет современное оружие противника, заявил Шойгу

Шойгу: Тихоокеанский флот учтет на внезапной проверке современное оружие противника

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил в ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота отработать варианты применения группировок с учетом оснащения современными средствами поражения противника.
«
"Старшим контрольных групп в рамках проверки обеспечить отработку вариантов применения межвидовых группировок с учетом развития и оснащения современными средствами поражения противника, использования новых форм и способов действий войск", - сказал Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны РФ.
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По словам министра, в целях выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим Вооруженными силами, "главкому ВМФ, Генеральному штабу [поручено] организовать контроль действий органов военного управления и сил (войск), сформировать соответствующие рабочие группы".
"Главнокомандующим видами ВС, руководителям центральных органов военного управления - обеспечить работу представителей в составе штаба руководства и групп проверки. Главнокомандующему Воздушно-космическими силами к проверке привлечь самолеты командования Дальней авиации и авиацию Восточного военного округа. Главному управлению боевой подготовки осуществить контроль действий и проверить состояние береговых войск", - отметил министр.
Шойгу поручил на всех ее этапах обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности.
"Начальника Генерального штаба прошу довести задачи по организации и проведению проверки", - добавил он.
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РоссияБезопасностьСергей Шойгу
 
 
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