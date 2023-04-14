https://ria.ru/20230414/proverka-1865251792.html

Шойгу назвал цель внезапной проверки Тихоокеанского флота

Шойгу назвал цель внезапной проверки Тихоокеанского флота - РИА Новости, 14.04.2023

Шойгу назвал цель внезапной проверки Тихоокеанского флота

Основная цель внезапной проверки Тихоокеанского флота - наращивание способности Вооруженных сил РФ отражать агрессии вероятного противника с океанских и морских РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:03

2023-04-14T11:03

2023-04-14T11:04

сергей шойгу

россия

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Основная цель внезапной проверки Тихоокеанского флота - наращивание способности Вооруженных сил РФ отражать агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений, заявил на совещании с руководящим составом Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Основной целью этой проверки определено наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений", - сказал он. В соответствии с распоряжениями Генштаба, ТОФ предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку сил (войск) к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и дальней морских зонах.

https://ria.ru/20230411/oruzhie-1864517234.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

сергей шойгу, россия, безопасность, тихоокеанский флот вмф россии