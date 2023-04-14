Рейтинг@Mail.ru
Шойгу назвал цель внезапной проверки Тихоокеанского флота - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 14.04.2023 (обновлено: 11:04 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/proverka-1865251792.html
Шойгу назвал цель внезапной проверки Тихоокеанского флота
Шойгу назвал цель внезапной проверки Тихоокеанского флота - РИА Новости, 14.04.2023
Шойгу назвал цель внезапной проверки Тихоокеанского флота
Основная цель внезапной проверки Тихоокеанского флота - наращивание способности Вооруженных сил РФ отражать агрессии вероятного противника с океанских и морских РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:03
2023-04-14T11:04
сергей шойгу
россия
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845368508_0:0:1721:968_1920x0_80_0_0_6558357c7fa086d8f1c6eed8170d7c1a.jpg
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Основная цель внезапной проверки Тихоокеанского флота - наращивание способности Вооруженных сил РФ отражать агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений, заявил на совещании с руководящим составом Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Основной целью этой проверки определено наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений", - сказал он. В соответствии с распоряжениями Генштаба, ТОФ предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку сил (войск) к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и дальней морских зонах.
https://ria.ru/20230411/oruzhie-1864517234.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845368508_173:0:1606:1075_1920x0_80_0_0_5e9da50ce562739180b113cfb54719d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шойгу, россия, безопасность, тихоокеанский флот вмф россии
Сергей Шойгу, Россия, Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России
Шойгу назвал цель внезапной проверки Тихоокеанского флота

Шойгу: цель внезапной проверки ТОФ — нарастить способность отразить агрессию с океана

© Фото : Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Основная цель внезапной проверки Тихоокеанского флота - наращивание способности Вооруженных сил РФ отражать агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений, заявил на совещании с руководящим составом Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Основной целью этой проверки определено наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений", - сказал он.
В соответствии с распоряжениями Генштаба, ТОФ предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку сил (войск) к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и дальней морских зонах.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В Минобороны рассказали об оружии, показанном Шойгу в Туле
11 апреля, 14:52
 
Сергей ШойгуРоссияБезопасностьТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала