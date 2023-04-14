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Шойгу назвал цель внезапной проверки Тихоокеанского флота
Шойгу назвал цель внезапной проверки Тихоокеанского флота - РИА Новости, 14.04.2023
Шойгу назвал цель внезапной проверки Тихоокеанского флота
Основная цель внезапной проверки Тихоокеанского флота - наращивание способности Вооруженных сил РФ отражать агрессии вероятного противника с океанских и морских РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:03
2023-04-14T11:03
2023-04-14T11:04
сергей шойгу
россия
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Основная цель внезапной проверки Тихоокеанского флота - наращивание способности Вооруженных сил РФ отражать агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений, заявил на совещании с руководящим составом Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Основной целью этой проверки определено наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений", - сказал он. В соответствии с распоряжениями Генштаба, ТОФ предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку сил (войск) к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и дальней морских зонах.
https://ria.ru/20230411/oruzhie-1864517234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, россия, безопасность, тихоокеанский флот вмф россии
Сергей Шойгу, Россия, Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России
Шойгу назвал цель внезапной проверки Тихоокеанского флота
Шойгу: цель внезапной проверки ТОФ — нарастить способность отразить агрессию с океана
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Основная цель внезапной проверки Тихоокеанского флота - наращивание способности Вооруженных сил РФ отражать агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений, заявил на совещании с руководящим составом Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Основной целью этой проверки определено наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений", - сказал он.
В соответствии с распоряжениями Генштаба, ТОФ предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку сил (войск) к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и дальней морских зонах.
В Минобороны рассказали об оружии, показанном Шойгу в Туле