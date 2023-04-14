https://ria.ru/20230414/proekt-1865461471.html
В ГД внесли проект о штрафах за отправку данных в зарубежных мессенджерах
В ГД внесли проект о штрафах за отправку данных в зарубежных мессенджерах - РИА Новости, 14.04.2023
В ГД внесли проект о штрафах за отправку данных в зарубежных мессенджерах
В Госдуму внесен законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры, теперь должностных лиц могут... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T20:33
2023-04-14T20:33
2023-04-14T20:33
россия
антон горелкин
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры, теперь должностных лиц могут наказать штрафом – от 30 до 50 тысяч рублей, а юридических лиц - от 100 до 700 тысяч рублей, сообщил зампредседателя комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. "Сегодня с коллегами внесли в Госдуму законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры. Соответствующие ограничения действуют с 1 марта… Теперь нарушителям будут грозить штрафы: должностным лицам – от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам - от ста до семисот тысяч", - написал он в своем телеграм-канале. По словам парламентария, наказывать госслужащих за использование этих мессенджеров в личных целях никто не будут. "Более того, их можно продолжать использовать для рабочей коммуникации в большинстве случаев (когда дело не касается предоставления государственной или муниципальной услуги, выполнения государственного заказа или муниципального задания)", - добавил Горелкин. Как отметил автор инициативы, законопроект нужен для решения более глобальных задач. "Сместить акценты в сторону российских альтернатив. Что хорошо и с точки зрения безопасности и профилактики утечек, и в инфраструктурном плане. Я не противник развития российского финтеха, но когда банки интегрируются с зарубежными цифровыми платформами, игнорируя российские – стратегически неправильно", - заключил он. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с 1 марта 2023 года при предоставлении госуслуг, а также при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров использовать иностранные мессенджеры для передачи целого ряда личных и финансовых данных. Как ранее сообщал Горелкин, Роскомнадзор опубликовал список иностранных мессенджеров, которые нельзя будет использовать для обмена информацией, содержащей финансовые и персональные данные, но гражданам России эти мессенджеры никто не запрещает.
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россия, антон горелкин, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, общество
Россия, Антон Горелкин, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Общество
В ГД внесли проект о штрафах за отправку данных в зарубежных мессенджерах
В ГД внесли проект о штрафах за отправку персональных данных через зарубежные мессенджеры
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости.
В Госдуму внесен законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры, теперь должностных лиц могут наказать штрафом – от 30 до 50 тысяч рублей, а юридических лиц - от 100 до 700 тысяч рублей, сообщил зампредседателя комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале
.
"Сегодня с коллегами внесли в Госдуму законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры. Соответствующие ограничения действуют с 1 марта… Теперь нарушителям будут грозить штрафы: должностным лицам – от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам - от ста до семисот тысяч", - написал он в своем телеграм-канале.
В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов права занимать госдолжности
По словам парламентария, наказывать госслужащих за использование этих мессенджеров в личных целях никто не будут.
"Более того, их можно продолжать использовать для рабочей коммуникации в большинстве случаев (когда дело не касается предоставления государственной или муниципальной услуги, выполнения государственного заказа или муниципального задания)", - добавил Горелкин.
Как отметил автор инициативы, законопроект нужен для решения более глобальных задач.
"Сместить акценты в сторону российских альтернатив. Что хорошо и с точки зрения безопасности и профилактики утечек, и в инфраструктурном плане. Я не противник развития российского финтеха, но когда банки интегрируются с зарубежными цифровыми платформами, игнорируя российские – стратегически неправильно", - заключил он.
Президент России Владимир Путин
подписал закон, запрещающий с 1 марта 2023 года при предоставлении госуслуг, а также при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров использовать иностранные мессенджеры для передачи целого ряда личных и финансовых данных.
Как ранее сообщал Горелкин, Роскомнадзор
опубликовал список иностранных мессенджеров, которые нельзя будет использовать для обмена информацией, содержащей финансовые и персональные данные, но гражданам России эти мессенджеры никто не запрещает.
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