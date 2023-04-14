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В МИД заявили о заинтересованности европейцев в поездках в Россию - РИА Новости, 14.04.2023
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08:26 14.04.2023 (обновлено: 09:20 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/poezdki-1865218560.html
В МИД заявили о заинтересованности европейцев в поездках в Россию
В МИД заявили о заинтересованности европейцев в поездках в Россию - РИА Новости, 14.04.2023
В МИД заявили о заинтересованности европейцев в поездках в Россию
Заинтересованность европейцев в деловых и туристических поездках в Россию сохраняется, несмотря на антироссийскую риторику, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T08:26
2023-04-14T09:20
россия
европа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заинтересованность европейцев в деловых и туристических поездках в Россию сохраняется, несмотря на антироссийскую риторику, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.По его словам, в первом квартале 2023 года загранучреждениям МИД РФ в странах Европы было выдано 48,5 тысячи виз, из них 27,6 тысячи – туристические, 8,2 тысячи – деловые."При том, что эти показатели в относительном плане являются крайне низкими (если сравнивать с допандемийными временами – падение примерно десятикратное), то абсолютные цифры свидетельствуют о том, что заинтересованность как в деловых, так и туристических поездках в Россию со стороны граждан европейских стран, несмотря на развернутую в них антироссийскую пропаганду, в целом сохраняется", - сказал Климов.По оценке МИД РФ, отметил он, перспективы дальнейшего роста числа поездок европейцев в Россию в первую очередь зависят от темпов восстановления транспортной логистики.Читайте полный текст интервью Алексея Климова&gt;&gt;
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россия, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Европа, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД заявили о заинтересованности европейцев в поездках в Россию

Глава департамента МИД: заинтересованность европейцев в поездках в Россию сохраняется

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заинтересованность европейцев в деловых и туристических поездках в Россию сохраняется, несмотря на антироссийскую риторику, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.
По его словам, в первом квартале 2023 года загранучреждениям МИД РФ в странах Европы было выдано 48,5 тысячи виз, из них 27,6 тысячи – туристические, 8,2 тысячи – деловые.
"При том, что эти показатели в относительном плане являются крайне низкими (если сравнивать с допандемийными временами – падение примерно десятикратное), то абсолютные цифры свидетельствуют о том, что заинтересованность как в деловых, так и туристических поездках в Россию со стороны граждан европейских стран, несмотря на развернутую в них антироссийскую пропаганду, в целом сохраняется", - сказал Климов.
По оценке МИД РФ, отметил он, перспективы дальнейшего роста числа поездок европейцев в Россию в первую очередь зависят от темпов восстановления транспортной логистики.
Читайте полный текст интервью Алексея Климова>>
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РоссияЕвропаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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