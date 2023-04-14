https://ria.ru/20230414/poezdki-1865218560.html

В МИД заявили о заинтересованности европейцев в поездках в Россию

В МИД заявили о заинтересованности европейцев в поездках в Россию - РИА Новости, 14.04.2023

В МИД заявили о заинтересованности европейцев в поездках в Россию

Заинтересованность европейцев в деловых и туристических поездках в Россию сохраняется, несмотря на антироссийскую риторику, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T08:26

2023-04-14T08:26

2023-04-14T09:20

россия

европа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заинтересованность европейцев в деловых и туристических поездках в Россию сохраняется, несмотря на антироссийскую риторику, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.По его словам, в первом квартале 2023 года загранучреждениям МИД РФ в странах Европы было выдано 48,5 тысячи виз, из них 27,6 тысячи – туристические, 8,2 тысячи – деловые."При том, что эти показатели в относительном плане являются крайне низкими (если сравнивать с допандемийными временами – падение примерно десятикратное), то абсолютные цифры свидетельствуют о том, что заинтересованность как в деловых, так и туристических поездках в Россию со стороны граждан европейских стран, несмотря на развернутую в них антироссийскую пропаганду, в целом сохраняется", - сказал Климов.По оценке МИД РФ, отметил он, перспективы дальнейшего роста числа поездок европейцев в Россию в первую очередь зависят от темпов восстановления транспортной логистики.Читайте полный текст интервью Алексея Климова>>

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)