https://ria.ru/20230414/noizemc-1865284832.html
Активисты призвали остановить продажу продукции иноагента Noize MC*
Активисты призвали остановить продажу продукции иноагента Noize MC* - РИА Новости, 14.04.2023
Активисты призвали остановить продажу продукции иноагента Noize MC*
Представители общественного движения "Зов народа" обратились в Роспотребнадзор с просьбой остановить продажу продукции Noize MC* (Иван Алексеев) на территории... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:14
2023-04-14T13:14
2023-04-14T13:14
шоубиз
знаменитости
россия
литва
noize mc (иван алексеев)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
звезды
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Представители общественного движения "Зов народа" обратились в Роспотребнадзор с просьбой остановить продажу продукции Noize MC* (Иван Алексеев) на территории России. Они опубликовали текст обращения на своей странице "ВКонтакте". По данным СМИ, музыкант продолжил продавать продукцию со своей символикой после того, как закрыл ИП в России. После начала спецоперации Noize MC* публично осудил ее. Затем в Сети появилась информация о том, что он переехал в Литву. Артист перестал выступать в России и начал давать концерты за границей. В ноябре прошлого года его признали иноагентом. *Признан Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20211205/sk-1762274946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, россия, литва, noize mc (иван алексеев), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), звезды
Шоубиз, Знаменитости, Россия, Литва, Noize MC (Иван Алексеев), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), звезды
Активисты призвали остановить продажу продукции иноагента Noize MC*
Активисты призвали остановить продажу продукции иноагента Noize MC* в России