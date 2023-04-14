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Активисты призвали остановить продажу продукции иноагента Noize MC* - РИА Новости, 14.04.2023
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Шоубиз
 
13:14 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/noizemc-1865284832.html
Активисты призвали остановить продажу продукции иноагента Noize MC*
Активисты призвали остановить продажу продукции иноагента Noize MC* - РИА Новости, 14.04.2023
Активисты призвали остановить продажу продукции иноагента Noize MC*
Представители общественного движения "Зов народа" обратились в Роспотребнадзор с просьбой остановить продажу продукции Noize MC* (Иван Алексеев) на территории... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:14
2023-04-14T13:14
шоубиз
знаменитости
россия
литва
noize mc (иван алексеев)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
звезды
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Представители общественного движения "Зов народа" обратились в Роспотребнадзор с просьбой остановить продажу продукции Noize MC* (Иван Алексеев) на территории России. Они опубликовали текст обращения на своей странице "ВКонтакте". По данным СМИ, музыкант продолжил продавать продукцию со своей символикой после того, как закрыл ИП в России. После начала спецоперации Noize MC* публично осудил ее. Затем в Сети появилась информация о том, что он переехал в Литву. Артист перестал выступать в России и начал давать концерты за границей. В ноябре прошлого года его признали иноагентом. *Признан Минюстом иноагентом
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знаменитости, россия, литва, noize mc (иван алексеев), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), звезды
Шоубиз, Знаменитости, Россия, Литва, Noize MC (Иван Алексеев), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), звезды
Активисты призвали остановить продажу продукции иноагента Noize MC*

Активисты призвали остановить продажу продукции иноагента Noize MC* в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРэпер Noize MC (Иван Алексеев)
Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Представители общественного движения "Зов народа" обратились в Роспотребнадзор с просьбой остановить продажу продукции Noize MC* (Иван Алексеев) на территории России. Они опубликовали текст обращения на своей странице "ВКонтакте".
«
"Представители общественного движения "Зов народа" призывают прекратить продажи мерча музыканта Noize MC*, настоящее имя которого Иван Алексеев (признан иноагентом в РФ), в России для того, чтобы деньги не пошли на поддержку украинской армии", – написали активисты.
По данным СМИ, музыкант продолжил продавать продукцию со своей символикой после того, как закрыл ИП в России.
После начала спецоперации Noize MC* публично осудил ее. Затем в Сети появилась информация о том, что он переехал в Литву. Артист перестал выступать в России и начал давать концерты за границей.
В ноябре прошлого года его признали иноагентом.
*Признан Минюстом иноагентом
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ШоубизЗнаменитостиРоссияЛитваNoize MC (Иван Алексеев)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)звезды
 
 
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