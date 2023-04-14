https://ria.ru/20230414/noizemc-1865284832.html

Активисты призвали остановить продажу продукции иноагента Noize MC*

Активисты призвали остановить продажу продукции иноагента Noize MC* - РИА Новости, 14.04.2023

Активисты призвали остановить продажу продукции иноагента Noize MC*

Представители общественного движения "Зов народа" обратились в Роспотребнадзор с просьбой остановить продажу продукции Noize MC* (Иван Алексеев) на территории... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:14

2023-04-14T13:14

2023-04-14T13:14

шоубиз

знаменитости

россия

литва

noize mc (иван алексеев)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

звезды

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Представители общественного движения "Зов народа" обратились в Роспотребнадзор с просьбой остановить продажу продукции Noize MC* (Иван Алексеев) на территории России. Они опубликовали текст обращения на своей странице "ВКонтакте". По данным СМИ, музыкант продолжил продавать продукцию со своей символикой после того, как закрыл ИП в России. После начала спецоперации Noize MC* публично осудил ее. Затем в Сети появилась информация о том, что он переехал в Литву. Артист перестал выступать в России и начал давать концерты за границей. В ноябре прошлого года его признали иноагентом. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20211205/sk-1762274946.html

россия

литва

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, россия, литва, noize mc (иван алексеев), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), звезды