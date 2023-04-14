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Навигатор вузов объединил более 140 учебных заведений

Навигатор вузов объединил более 140 учебных заведений - РИА Новости, 14.04.2023

Навигатор вузов объединил более 140 учебных заведений

В Год педагога и наставника запущен сайт будьучителем.рф, сообщает Минпросвещения. Это навигатор вузов, в которых ведется обучение по педагогическим... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:59

2023-04-14T11:59

2023-04-14T12:25

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

татьяна голикова

сн_образование

социальный навигатор

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Год педагога и наставника запущен сайт будьучителем.рф, сообщает Минпросвещения. Это навигатор вузов, в которых ведется обучение по педагогическим специальностям.В навигаторе вузов собрана информация более чем о 140 учебных заведениях, из них 34 вуза профильные, подведомственные Минпросвещения России, в остальных педагогические специальности представлены в общем каталоге направлений обучения. В зависимости от критериев, которые важны для каждого конкретного пользователя, навигатор предложит оптимальную подборку вузов, сориентирует в их преимуществах и особенностях.Выбрать в навигаторе учебное заведение можно по уровню образования – от среднего профессионального до докторантуры и программ дополнительного образования, региону и направлению – от школьной математики до специализированных предметов (инженерная и компьютерная графика, психология и др.).

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, татьяна голикова, сн_образование, социальный навигатор, навигатор абитуриента