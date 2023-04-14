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Навигатор вузов объединил более 140 учебных заведений - РИА Новости, 14.04.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:59 14.04.2023 (обновлено: 12:25 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/navigator-1865272409.html
Навигатор вузов объединил более 140 учебных заведений
Навигатор вузов объединил более 140 учебных заведений - РИА Новости, 14.04.2023
Навигатор вузов объединил более 140 учебных заведений
В Год педагога и наставника запущен сайт будьучителем.рф, сообщает Минпросвещения. Это навигатор вузов, в которых ведется обучение по педагогическим... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:59
2023-04-14T12:25
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
татьяна голикова
сн_образование
социальный навигатор
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Год педагога и наставника запущен сайт будьучителем.рф, сообщает Минпросвещения. Это навигатор вузов, в которых ведется обучение по педагогическим специальностям.В навигаторе вузов собрана информация более чем о 140 учебных заведениях, из них 34 вуза профильные, подведомственные Минпросвещения России, в остальных педагогические специальности представлены в общем каталоге направлений обучения. В зависимости от критериев, которые важны для каждого конкретного пользователя, навигатор предложит оптимальную подборку вузов, сориентирует в их преимуществах и особенностях.Выбрать в навигаторе учебное заведение можно по уровню образования – от среднего профессионального до докторантуры и программ дополнительного образования, региону и направлению – от школьной математики до специализированных предметов (инженерная и компьютерная графика, психология и др.).
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РИА Новости
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общество, сергей кравцов, татьяна голикова, сн_образование, социальный навигатор, навигатор абитуриента
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Татьяна Голикова, СН_Образование, Социальный навигатор, Навигатор абитуриента

Навигатор вузов объединил более 140 учебных заведений

CC0 / / Женщина за компьютером просматривает сайт будьучителем.рф
Женщина за компьютером просматривает сайт будьучителем.рф - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
CC0 / /
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Год педагога и наставника запущен сайт будьучителем.рф, сообщает Минпросвещения. Это навигатор вузов, в которых ведется обучение по педагогическим специальностям.
«

"Президентом России Владимиром Путиным 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Это несомненное признание значимости, высокого статуса и престижности профессии учителя. Среди первостепенных задач этого года – социальная и методическая поддержка учителей, новые подходы к профессиональному росту педагогов. Прежде всего, мы хотим воздать должное уважение профессии учителя и повысить интерес молодежи к педагогике, привлечь на педагогические специальности амбициозных, талантливых ребят, которые будут работать в новых современных школах по всей стране. Учителя, педагоги и преподаватели – это те мудрые наставники, благодаря которым будущие поколения детей находят свое призвание и раскрывают таланты", – отметила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

В навигаторе вузов собрана информация более чем о 140 учебных заведениях, из них 34 вуза профильные, подведомственные Минпросвещения России, в остальных педагогические специальности представлены в общем каталоге направлений обучения. В зависимости от критериев, которые важны для каждого конкретного пользователя, навигатор предложит оптимальную подборку вузов, сориентирует в их преимуществах и особенностях.
«

"Учитель – один из самых важных людей в жизни каждого человека. Благодаря национальному проекту "Образование" мы создаем для наших учителей лучшие условия: мы открыли уже более 800 новых школ с самым современным оборудованием, запускаем центры дополнительного образования, педагогические "Кванториумы", в которых учителя изучают технологии будущего и повышают квалификацию. Именно благодаря педагогам появляются ученые, которые прославляют отечественную науку, врачи, которые ежедневно самоотверженно спасают человеческие жизни, великие преподаватели и многие другие. В нашей стране трудится более двух миллионов учителей и наставников и благодаря последовательной работе и поддержке учителей растет интерес выпускников школ к педагогическим специальностям", – подчеркнул Министр просвещения Сергей Кравцов.

Выбрать в навигаторе учебное заведение можно по уровню образования – от среднего профессионального до докторантуры и программ дополнительного образования, региону и направлению – от школьной математики до специализированных предметов (инженерная и компьютерная графика, психология и др.).
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей КравцовТатьяна ГоликоваСН_ОбразованиеСоциальный навигаторНавигатор абитуриента
 
 
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