Навигатор вузов объединил более 140 учебных заведений
"Президентом России Владимиром Путиным 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Это несомненное признание значимости, высокого статуса и престижности профессии учителя. Среди первостепенных задач этого года – социальная и методическая поддержка учителей, новые подходы к профессиональному росту педагогов. Прежде всего, мы хотим воздать должное уважение профессии учителя и повысить интерес молодежи к педагогике, привлечь на педагогические специальности амбициозных, талантливых ребят, которые будут работать в новых современных школах по всей стране. Учителя, педагоги и преподаватели – это те мудрые наставники, благодаря которым будущие поколения детей находят свое призвание и раскрывают таланты", – отметила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
"Учитель – один из самых важных людей в жизни каждого человека. Благодаря национальному проекту "Образование" мы создаем для наших учителей лучшие условия: мы открыли уже более 800 новых школ с самым современным оборудованием, запускаем центры дополнительного образования, педагогические "Кванториумы", в которых учителя изучают технологии будущего и повышают квалификацию. Именно благодаря педагогам появляются ученые, которые прославляют отечественную науку, врачи, которые ежедневно самоотверженно спасают человеческие жизни, великие преподаватели и многие другие. В нашей стране трудится более двух миллионов учителей и наставников и благодаря последовательной работе и поддержке учителей растет интерес выпускников школ к педагогическим специальностям", – подчеркнул Министр просвещения Сергей Кравцов.