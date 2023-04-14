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НАТО провела не менее шести разведполетов у границ России, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2023
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21:48 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/nato-1865471845.html
НАТО провела не менее шести разведполетов у границ России, пишут СМИ
НАТО провела не менее шести разведполетов у границ России, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2023
НАТО провела не менее шести разведполетов у границ России, пишут СМИ
Российские истребители в период с конца сентября по конец февраля реагировали не менее чем на шесть разведывательных полетов стран НАТО, пишет британская газета РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T21:48
2023-04-14T21:48
россия
eurofighter typhoon
су-27
безопасность
сергей шойгу
бен уоллес
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские истребители в период с конца сентября по конец февраля реагировали не менее чем на шесть разведывательных полетов стран НАТО, пишет британская газета Times со ссылкой на утекшие в сеть американские секретные документы. Газета напоминает о произошедшем 29 сентября инциденте с участием российского истребителя Су-27. Издание пишет со ссылкой на утекшие секретные документы, что в тот день пилот Су-27 "попытался выпустить ракету по самолету RC-135 Rivet Joint, летевшему над Черным морем". Отмечается, что ракета якобы "дала осечку", что предотвратило тогда "масштабный военный кризис". Глава минобороны Британии Бен Уоллес ранее заявлял, что ракета была выпущена "в непосредственной близости" от британского RC-135 Rivet Joint, однако американская разведка в секретных документах описала произошедшее как гораздо более серьезный инцидент, указав, что британский самолет был "почти сбит", говорится в статье. "Со времени инцидента (29 сентября - ред.) российские истребители реагировали по меньшей мере на шесть разведывательных полетов союзников по НАТО", - пишет издание, которое ссылается на появившиеся в сети документы. Газета не уточнила, как именно реагировали российские истребители. Отмечается, что в двух случаях - 11 января и 22 февраля - речь шла о полетах британских самолетов Rivet Joint, которых сопровождали истребители Eurofighter Typhoon королевских ВВС. Согласно изданию, документы охватывают период с 29 сентября по 26 февраля, из-за чего не учтен произошедший в марте инцидент с падением в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper. Газета пишет также со ссылкой на данные отслеживания полетов, что в текущем году самолеты британских ВВС RC-135 Rivet Joint совершают полеты над Черным морем раз в десять дней. В октябре 2022 года глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что самолеты британских ВВС были вынуждены прервать патрулирование над Черным морем после запуска ракеты российским самолетом. Сообщалось, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве 29 сентября, когда два российских истребителя Су-27 вошли во взаимодействие с самолетом разведки британских ВВС RC-135 Rivet Joint и один из Су-27 выпустил ракету вблизи Rivet Joint, но за пределами прямой видимости. Уоллес в октябре заявлял, что выразил свои опасения непосредственно российскому коллеге Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ и что 10 октября получил ответ от Минобороны РФ. По утверждению Уоллеса, российское ведомство сообщало, что инцидент произошел из-за "технического сбоя" на борту Су-27. Газета New York Times ранее сообщала, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в сеть. Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне заявили РИА Новости, что изучают информацию об утечке.
https://ria.ru/20230414/istrebiteli-1865464174.html
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россия, eurofighter typhoon, су-27, безопасность, сергей шойгу, бен уоллес, в мире
Россия, Eurofighter Typhoon, Су-27, Безопасность, Сергей Шойгу, Бен Уоллес, В мире
НАТО провела не менее шести разведполетов у границ России, пишут СМИ

Times: Россия с конца сентября реагировала минимум на шесть разведполетов стран НАТО

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Многоцелевой истребитель Су-27. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские истребители в период с конца сентября по конец февраля реагировали не менее чем на шесть разведывательных полетов стран НАТО, пишет британская газета Times со ссылкой на утекшие в сеть американские секретные документы.
Газета напоминает о произошедшем 29 сентября инциденте с участием российского истребителя Су-27. Издание пишет со ссылкой на утекшие секретные документы, что в тот день пилот Су-27 "попытался выпустить ракету по самолету RC-135 Rivet Joint, летевшему над Черным морем". Отмечается, что ракета якобы "дала осечку", что предотвратило тогда "масштабный военный кризис". Глава минобороны Британии Бен Уоллес ранее заявлял, что ракета была выпущена "в непосредственной близости" от британского RC-135 Rivet Joint, однако американская разведка в секретных документах описала произошедшее как гораздо более серьезный инцидент, указав, что британский самолет был "почти сбит", говорится в статье.
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"Со времени инцидента (29 сентября - ред.) российские истребители реагировали по меньшей мере на шесть разведывательных полетов союзников по НАТО", - пишет издание, которое ссылается на появившиеся в сети документы.
Газета не уточнила, как именно реагировали российские истребители. Отмечается, что в двух случаях - 11 января и 22 февраля - речь шла о полетах британских самолетов Rivet Joint, которых сопровождали истребители Eurofighter Typhoon королевских ВВС. Согласно изданию, документы охватывают период с 29 сентября по 26 февраля, из-за чего не учтен произошедший в марте инцидент с падением в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper.
Газета пишет также со ссылкой на данные отслеживания полетов, что в текущем году самолеты британских ВВС RC-135 Rivet Joint совершают полеты над Черным морем раз в десять дней.
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В октябре 2022 года глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что самолеты британских ВВС были вынуждены прервать патрулирование над Черным морем после запуска ракеты российским самолетом. Сообщалось, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве 29 сентября, когда два российских истребителя Су-27 вошли во взаимодействие с самолетом разведки британских ВВС RC-135 Rivet Joint и один из Су-27 выпустил ракету вблизи Rivet Joint, но за пределами прямой видимости.
Уоллес в октябре заявлял, что выразил свои опасения непосредственно российскому коллеге Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ и что 10 октября получил ответ от Минобороны РФ. По утверждению Уоллеса, российское ведомство сообщало, что инцидент произошел из-за "технического сбоя" на борту Су-27.
Газета New York Times ранее сообщала, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в сеть. Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне заявили РИА Новости, что изучают информацию об утечке.
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