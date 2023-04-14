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Маск предложил сажать пожизненно врачей, меняющих пол детям - РИА Новости, 14.04.2023
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16:05 14.04.2023 (обновлено: 17:26 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/musk-1865374224.html
Маск предложил сажать пожизненно врачей, меняющих пол детям
Маск предложил сажать пожизненно врачей, меняющих пол детям - РИА Новости, 14.04.2023
Маск предложил сажать пожизненно врачей, меняющих пол детям
Генеральный директор компании Tesla, американский предприниматель Илон Маск выступил в Twitter за пожизненное заключение для врачей, которые проводят операции... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:05
2023-04-14T17:26
в мире
флорида
илон маск
twitter
сша
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Генеральный директор компании Tesla, американский предприниматель Илон Маск выступил в Twitter за пожизненное заключение для врачей, которые проводят операции по смене пола несовершеннолетним.Так он прокомментировал публикацию о мерах по этому вопросу в штате Флорида.Во Флориде вступил в силу запрет на прохождение процедур по смене пола несовершеннолетними. Как сообщало в марте Politico, медицинский совет штата ввел запрет на использование блокаторов полового созревания, гормональной терапии или хирургических операций для лечения гендерной дисфории у лиц моложе 18 лет.
https://ria.ru/20230331/ssha-1861957798.html
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в мире, флорида, илон маск, twitter, сша
В мире, Флорида, Илон Маск, Twitter, США
Маск предложил сажать пожизненно врачей, меняющих пол детям

Маск предложил ввести пожизненное заключение для врачей за смену пола несовершеннолетним

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Генеральный директор компании Tesla, американский предприниматель Илон Маск выступил в Twitter за пожизненное заключение для врачей, которые проводят операции по смене пола несовершеннолетним.
Так он прокомментировал публикацию о мерах по этому вопросу в штате Флорида.
«
"Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как тот станет взрослым, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь", — написал Маск.
Во Флориде вступил в силу запрет на прохождение процедур по смене пола несовершеннолетними. Как сообщало в марте Politico, медицинский совет штата ввел запрет на использование блокаторов полового созревания, гормональной терапии или хирургических операций для лечения гендерной дисфории у лиц моложе 18 лет.
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