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Маск предложил сажать пожизненно врачей, меняющих пол детям
Маск предложил сажать пожизненно врачей, меняющих пол детям - РИА Новости, 14.04.2023
Маск предложил сажать пожизненно врачей, меняющих пол детям
Генеральный директор компании Tesla, американский предприниматель Илон Маск выступил в Twitter за пожизненное заключение для врачей, которые проводят операции... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:05
2023-04-14T16:05
2023-04-14T17:26
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Генеральный директор компании Tesla, американский предприниматель Илон Маск выступил в Twitter за пожизненное заключение для врачей, которые проводят операции по смене пола несовершеннолетним.Так он прокомментировал публикацию о мерах по этому вопросу в штате Флорида.Во Флориде вступил в силу запрет на прохождение процедур по смене пола несовершеннолетними. Как сообщало в марте Politico, медицинский совет штата ввел запрет на использование блокаторов полового созревания, гормональной терапии или хирургических операций для лечения гендерной дисфории у лиц моложе 18 лет.
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в мире, флорида, илон маск, twitter, сша
В мире, Флорида, Илон Маск, Twitter, США
Маск предложил сажать пожизненно врачей, меняющих пол детям
Маск предложил ввести пожизненное заключение для врачей за смену пола несовершеннолетним