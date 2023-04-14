https://ria.ru/20230414/musk-1865374224.html

Маск предложил сажать пожизненно врачей, меняющих пол детям

Маск предложил сажать пожизненно врачей, меняющих пол детям - РИА Новости, 14.04.2023

Маск предложил сажать пожизненно врачей, меняющих пол детям

Генеральный директор компании Tesla, американский предприниматель Илон Маск выступил в Twitter за пожизненное заключение для врачей, которые проводят операции... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:05

2023-04-14T16:05

2023-04-14T17:26

в мире

флорида

илон маск

twitter

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_f3c92b0bf6e75d4e77e2d3d15934d678.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Генеральный директор компании Tesla, американский предприниматель Илон Маск выступил в Twitter за пожизненное заключение для врачей, которые проводят операции по смене пола несовершеннолетним.Так он прокомментировал публикацию о мерах по этому вопросу в штате Флорида.Во Флориде вступил в силу запрет на прохождение процедур по смене пола несовершеннолетними. Как сообщало в марте Politico, медицинский совет штата ввел запрет на использование блокаторов полового созревания, гормональной терапии или хирургических операций для лечения гендерной дисфории у лиц моложе 18 лет.

https://ria.ru/20230331/ssha-1861957798.html

флорида

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, флорида, илон маск, twitter, сша