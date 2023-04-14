https://ria.ru/20230414/lnr-1865217461.html

Украинская артиллерия изменила тактику обстрелов, сообщили в ЛНР

Украинская артиллерия изменила тактику обстрелов, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 14.04.2023

Украинская артиллерия изменила тактику обстрелов, сообщили в ЛНР

Артиллерия Киева за сутки снизила интенсивность ударов в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ в Луганской Народной Республике, активизировав при... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T08:12

2023-04-14T08:12

2023-04-14T10:35

безопасность

луганская народная республика

донецкая народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 апр – РИА Новости. Артиллерия Киева за сутки снизила интенсивность ударов в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ в Луганской Народной Республике, активизировав при этом обстрелы прифронтовых населенных пунктов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Министерство обороны РФ после того, как ЛНР и ДНР в сентябре 2022 года вошли в состав России, 31 декабря заявило, что Первый армейский корпус ДНР и Второй армейский корпус ЛНР включены в состав российских Вооруженных сил. Эксперт предположил, что данный факт может быть вызван как неблагоприятными погодными условиями, так и экономией боеприпасов украинскими военными. "Снизив интенсивность обстрелов наших позиций, ВФУ резко увеличили количество обстрелов прифронтовых населенных пунктов", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230413/obstrel-1865115030.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины