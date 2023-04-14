https://ria.ru/20230414/lnr-1865217461.html
Украинская артиллерия изменила тактику обстрелов, сообщили в ЛНР
Украинская артиллерия изменила тактику обстрелов, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 14.04.2023
Украинская артиллерия изменила тактику обстрелов, сообщили в ЛНР
Артиллерия Киева за сутки снизила интенсивность ударов в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ в Луганской Народной Республике, активизировав при... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T08:12
2023-04-14T08:12
2023-04-14T10:35
безопасность
луганская народная республика
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_5ccbbb915bfe331db26923b9dbdc5c8a.jpg
ЛУГАНСК, 14 апр – РИА Новости. Артиллерия Киева за сутки снизила интенсивность ударов в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ в Луганской Народной Республике, активизировав при этом обстрелы прифронтовых населенных пунктов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Министерство обороны РФ после того, как ЛНР и ДНР в сентябре 2022 года вошли в состав России, 31 декабря заявило, что Первый армейский корпус ДНР и Второй армейский корпус ЛНР включены в состав российских Вооруженных сил. Эксперт предположил, что данный факт может быть вызван как неблагоприятными погодными условиями, так и экономией боеприпасов украинскими военными. "Снизив интенсивность обстрелов наших позиций, ВФУ резко увеличили количество обстрелов прифронтовых населенных пунктов", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230413/obstrel-1865115030.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_129:0:2640:1883_1920x0_80_0_0_74c7803ffd77bd2fafba7632e649d4a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Украинская артиллерия изменила тактику обстрелов, сообщили в ЛНР
Марочко заявил об усилении Киевом обстрелов прифронтовых населенных пунктов в ЛНР
ЛУГАНСК, 14 апр – РИА Новости. Артиллерия Киева за сутки снизила интенсивность ударов в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ в Луганской Народной Республике, активизировав при этом обстрелы прифронтовых населенных пунктов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Министерство обороны РФ после того, как ЛНР и ДНР в сентябре 2022 года вошли в состав России, 31 декабря заявило, что Первый армейский корпус ДНР и Второй армейский корпус ЛНР включены в состав российских Вооруженных сил.
В ЛНР рассказали о последствиях обстрела ВСУ Сватово из HIMARS
«
"В зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ за истекшие сутки наблюдается снижение интенсивности обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины", - сообщил Марочко.
Эксперт предположил, что данный факт может быть вызван как неблагоприятными погодными условиями, так и экономией боеприпасов украинскими военными.
"Снизив интенсивность обстрелов наших позиций, ВФУ резко увеличили количество обстрелов прифронтовых населенных пунктов", - добавил собеседник агентства.