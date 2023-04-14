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Украинская артиллерия изменила тактику обстрелов, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 14.04.2023
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08:12 14.04.2023 (обновлено: 10:35 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/lnr-1865217461.html
Украинская артиллерия изменила тактику обстрелов, сообщили в ЛНР
Украинская артиллерия изменила тактику обстрелов, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 14.04.2023
Украинская артиллерия изменила тактику обстрелов, сообщили в ЛНР
Артиллерия Киева за сутки снизила интенсивность ударов в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ в Луганской Народной Республике, активизировав при... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T08:12
2023-04-14T10:35
безопасность
луганская народная республика
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 апр – РИА Новости. Артиллерия Киева за сутки снизила интенсивность ударов в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ в Луганской Народной Республике, активизировав при этом обстрелы прифронтовых населенных пунктов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Министерство обороны РФ после того, как ЛНР и ДНР в сентябре 2022 года вошли в состав России, 31 декабря заявило, что Первый армейский корпус ДНР и Второй армейский корпус ЛНР включены в состав российских Вооруженных сил. Эксперт предположил, что данный факт может быть вызван как неблагоприятными погодными условиями, так и экономией боеприпасов украинскими военными. "Снизив интенсивность обстрелов наших позиций, ВФУ резко увеличили количество обстрелов прифронтовых населенных пунктов", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230413/obstrel-1865115030.html
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безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Украинская артиллерия изменила тактику обстрелов, сообщили в ЛНР

Марочко заявил об усилении Киевом обстрелов прифронтовых населенных пунктов в ЛНР

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские артиллеристы в Донбассе
Украинские артиллеристы в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские артиллеристы в Донбассе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 апр – РИА Новости. Артиллерия Киева за сутки снизила интенсивность ударов в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ в Луганской Народной Республике, активизировав при этом обстрелы прифронтовых населенных пунктов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Министерство обороны РФ после того, как ЛНР и ДНР в сентябре 2022 года вошли в состав России, 31 декабря заявило, что Первый армейский корпус ДНР и Второй армейский корпус ЛНР включены в состав российских Вооруженных сил.
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"В зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ за истекшие сутки наблюдается снижение интенсивности обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины", - сообщил Марочко.
Эксперт предположил, что данный факт может быть вызван как неблагоприятными погодными условиями, так и экономией боеприпасов украинскими военными.
"Снизив интенсивность обстрелов наших позиций, ВФУ резко увеличили количество обстрелов прифронтовых населенных пунктов", - добавил собеседник агентства.
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