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Производители программно-аппаратных комплексов смогут получать льготы - РИА Новости, 14.04.2023
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13:41 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/lgoty-1865317034.html
Производители программно-аппаратных комплексов смогут получать льготы
Производители программно-аппаратных комплексов смогут получать льготы - РИА Новости, 14.04.2023
Производители программно-аппаратных комплексов смогут получать льготы
Производители программно-аппаратных комплексов (ПАКов) могут получить налоговые льготы, Минцифры РФ начинает прием заявок на включение таких комплексов в реестр РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:41
2023-04-14T13:41
экономика
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Производители программно-аппаратных комплексов (ПАКов) могут получить налоговые льготы, Минцифры РФ начинает прием заявок на включение таких комплексов в реестр отечественного ПО, сообщает министерство. Поясняется, что производители ПАКов должны соблюдать ряд требований для получения льгот: в ПАК должен содержаться софт, включённый в реестр российского или "евразийского" ПО, а в сфере информационной безопасности необходимы лицензии и сертификаты ФСТЭК и ФСБ. Кроме того, технические средства в составе ПАКа должны быть включены в реестр российской радиоэлектронной или промышленной продукции, но также есть возможность представить информацию о том, что продукция разрабатывается на территории РФ и обсуживается в российских сервисных центрах. Рассмотрением заявок занимается экспертный совет при Минцифры. В реестре также теперь содержатся информация об отношении программного обеспечения к сфере искусственного интеллекта - компании, внедряющие его, получат льготы при уплате налогов, говорится в сообщении.
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экономика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Производители программно-аппаратных комплексов смогут получать льготы

Минцифры: производители программно-аппаратных комплексов смогут получать налоговые льготы

© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Производители программно-аппаратных комплексов (ПАКов) могут получить налоговые льготы, Минцифры РФ начинает прием заявок на включение таких комплексов в реестр отечественного ПО, сообщает министерство.
«
"Минцифры начинает приём заявок на включение программно-аппаратных комплексов (ПАК) в реестр российского ПО... Это позволит компаниям-производителям ПАК претендовать на налоговые льготы - пониженные страховые взносы (7,6%) и нулевую ставку по налогу на прибыль", - говорится в сообщении, в телеграмм-канале министерства.
Поясняется, что производители ПАКов должны соблюдать ряд требований для получения льгот: в ПАК должен содержаться софт, включённый в реестр российского или "евразийского" ПО, а в сфере информационной безопасности необходимы лицензии и сертификаты ФСТЭК и ФСБ.
Кроме того, технические средства в составе ПАКа должны быть включены в реестр российской радиоэлектронной или промышленной продукции, но также есть возможность представить информацию о том, что продукция разрабатывается на территории РФ и обсуживается в российских сервисных центрах.
Рассмотрением заявок занимается экспертный совет при Минцифры.
В реестре также теперь содержатся информация об отношении программного обеспечения к сфере искусственного интеллекта - компании, внедряющие его, получат льготы при уплате налогов, говорится в сообщении.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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