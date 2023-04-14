Производители программно-аппаратных комплексов смогут получать льготы
Минцифры: производители программно-аппаратных комплексов смогут получать налоговые льготы
© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Производители программно-аппаратных комплексов (ПАКов) могут получить налоговые льготы, Минцифры РФ начинает прием заявок на включение таких комплексов в реестр отечественного ПО, сообщает министерство.
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"Минцифры начинает приём заявок на включение программно-аппаратных комплексов (ПАК) в реестр российского ПО... Это позволит компаниям-производителям ПАК претендовать на налоговые льготы - пониженные страховые взносы (7,6%) и нулевую ставку по налогу на прибыль", - говорится в сообщении, в телеграмм-канале министерства.
Поясняется, что производители ПАКов должны соблюдать ряд требований для получения льгот: в ПАК должен содержаться софт, включённый в реестр российского или "евразийского" ПО, а в сфере информационной безопасности необходимы лицензии и сертификаты ФСТЭК и ФСБ.
Кроме того, технические средства в составе ПАКа должны быть включены в реестр российской радиоэлектронной или промышленной продукции, но также есть возможность представить информацию о том, что продукция разрабатывается на территории РФ и обсуживается в российских сервисных центрах.
Рассмотрением заявок занимается экспертный совет при Минцифры.
В реестре также теперь содержатся информация об отношении программного обеспечения к сфере искусственного интеллекта - компании, внедряющие его, получат льготы при уплате налогов, говорится в сообщении.