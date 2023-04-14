https://ria.ru/20230414/lgoty-1865317034.html

Производители программно-аппаратных комплексов смогут получать льготы

Производители программно-аппаратных комплексов смогут получать льготы - РИА Новости, 14.04.2023

Производители программно-аппаратных комплексов смогут получать льготы

Производители программно-аппаратных комплексов (ПАКов) могут получить налоговые льготы, Минцифры РФ начинает прием заявок на включение таких комплексов в реестр РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:41

2023-04-14T13:41

2023-04-14T13:41

экономика

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Производители программно-аппаратных комплексов (ПАКов) могут получить налоговые льготы, Минцифры РФ начинает прием заявок на включение таких комплексов в реестр отечественного ПО, сообщает министерство. Поясняется, что производители ПАКов должны соблюдать ряд требований для получения льгот: в ПАК должен содержаться софт, включённый в реестр российского или "евразийского" ПО, а в сфере информационной безопасности необходимы лицензии и сертификаты ФСТЭК и ФСБ. Кроме того, технические средства в составе ПАКа должны быть включены в реестр российской радиоэлектронной или промышленной продукции, но также есть возможность представить информацию о том, что продукция разрабатывается на территории РФ и обсуживается в российских сервисных центрах. Рассмотрением заявок занимается экспертный совет при Минцифры. В реестре также теперь содержатся информация об отношении программного обеспечения к сфере искусственного интеллекта - компании, внедряющие его, получат льготы при уплате налогов, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230412/sber-1864756939.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)