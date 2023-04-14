https://ria.ru/20230414/lenoblast-1865256135.html
Компании Ленобласти зарегистрируются на территории Енакиево в ДНР
Компании Ленобласти зарегистрируются на территории Енакиево в ДНР - РИА Новости, 14.04.2023
Компании Ленобласти зарегистрируются на территории Енакиево в ДНР
Компании Ленинградской области, работающие в подшефном региону городе Енакиево Донецкой народной республики, зарегистрируются на территории города, чтобы... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:15
2023-04-14T11:15
2023-04-14T11:15
ленинградская область
енакиево
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795844829_0:70:2620:1544_1920x0_80_0_0_9d8c1ffb8bae707a5daf0f6517cef233.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Компании Ленинградской области, работающие в подшефном региону городе Енакиево Донецкой народной республики, зарегистрируются на территории города, чтобы платить налоги в местный бюджет, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.По его словам, соответствующее поручение во время рабочей поездки в ДНР дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."Меняем подход к работе на новых территориях. Подшефным городам надо вставать на ноги - требуем, чтобы подрядчики были зарегистрированы в Енакиево, и не менее 45% персонала нанимали из местных жителей. Цель — обеспечить самостоятельные доходы местного бюджета", — подчеркнул Дрозденко.Как, в свою очередь, уточнили в пресс-службе, во время визита глава Ленинградской области поставил задачу возобновить работу разрушенного лицея информационных технологий к 1 сентября. Для этого восстановление здания разделят на два этапа. Финансирование строительства будет организовано за счет резервного фонда губернатора."В сотрудничестве с Санкт-Петербургом продолжится работа по обновлению транспортной системы города. Ранее субъекты предоставили Енакиево десять трамваев", – напомнили в пресс-службеТам добавили, что в настоящий момент за счет федерального и регионального бюджета идет ремонт здания трамвайно-троллейбусного депо. Уже восстановлена кровля здания, внутри работает ремонтный цех. Далее в планах выполнить капитальный ремонт. Как подчеркнул Дрозденко, необходимо также обновить в городе рельсы и шпалы. На это потребуется около одного миллиарда рублей."В 2023 году Ленинградская область планирует восстановить 114 инфраструктурных объектов в Енакиево и Углегорске, включая ремонт и оснащение образовательных учреждений, восстановление жилых домов, обновление дорожной и коммунальной инфраструктуры. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено свыше двух миллиардов рублей. Плановая готовность всех работ достигла 30%. На территории работают свыше 160 человек и 50 единиц техники", – заключили в обладминистрации.
https://ria.ru/20230413/sazhentsy-1864974598.html
енакиево
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795844829_0:0:2620:1965_1920x0_80_0_0_2ca48e2a65a1da1822c353dca6ffa8e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
енакиево, александр дрозденко
Ленинградская область , Енакиево, Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Компании Ленинградской области, работающие в подшефном региону городе Енакиево Донецкой народной республики, зарегистрируются на территории города, чтобы платить налоги в местный бюджет, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.
По его словам, соответствующее поручение во время рабочей поездки в ДНР дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
.
"Меняем подход к работе на новых территориях. Подшефным городам надо вставать на ноги - требуем, чтобы подрядчики были зарегистрированы в Енакиево, и не менее 45% персонала нанимали из местных жителей. Цель — обеспечить самостоятельные доходы местного бюджета", — подчеркнул Дрозденко.
Как, в свою очередь, уточнили в пресс-службе, во время визита глава Ленинградской области поставил задачу возобновить работу разрушенного лицея информационных технологий к 1 сентября. Для этого восстановление здания разделят на два этапа. Финансирование строительства будет организовано за счет резервного фонда губернатора.
В ДНР посадили саженцы из Ленобласти в рамках акции "Сад памяти"
"В сотрудничестве с Санкт-Петербургом
продолжится работа по обновлению транспортной системы города. Ранее субъекты предоставили Енакиево десять трамваев", – напомнили в пресс-службе
Там добавили, что в настоящий момент за счет федерального и регионального бюджета идет ремонт здания трамвайно-троллейбусного депо. Уже восстановлена кровля здания, внутри работает ремонтный цех. Далее в планах выполнить капитальный ремонт. Как подчеркнул Дрозденко, необходимо также обновить в городе рельсы и шпалы. На это потребуется около одного миллиарда рублей.
"В 2023 году Ленинградская область планирует восстановить 114 инфраструктурных объектов в Енакиево и Углегорске
, включая ремонт и оснащение образовательных учреждений, восстановление жилых домов, обновление дорожной и коммунальной инфраструктуры. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено свыше двух миллиардов рублей. Плановая готовность всех работ достигла 30%. На территории работают свыше 160 человек и 50 единиц техники", – заключили в обладминистрации.