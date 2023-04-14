https://ria.ru/20230414/lenoblast-1865256135.html

Компании Ленобласти зарегистрируются на территории Енакиево в ДНР

Компании Ленобласти зарегистрируются на территории Енакиево в ДНР - РИА Новости, 14.04.2023

Компании Ленобласти зарегистрируются на территории Енакиево в ДНР

Компании Ленинградской области, работающие в подшефном региону городе Енакиево Донецкой народной республики, зарегистрируются на территории города, чтобы... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:15

2023-04-14T11:15

2023-04-14T11:15

ленинградская область

енакиево

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Компании Ленинградской области, работающие в подшефном региону городе Енакиево Донецкой народной республики, зарегистрируются на территории города, чтобы платить налоги в местный бюджет, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.По его словам, соответствующее поручение во время рабочей поездки в ДНР дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."Меняем подход к работе на новых территориях. Подшефным городам надо вставать на ноги - требуем, чтобы подрядчики были зарегистрированы в Енакиево, и не менее 45% персонала нанимали из местных жителей. Цель — обеспечить самостоятельные доходы местного бюджета", — подчеркнул Дрозденко.Как, в свою очередь, уточнили в пресс-службе, во время визита глава Ленинградской области поставил задачу возобновить работу разрушенного лицея информационных технологий к 1 сентября. Для этого восстановление здания разделят на два этапа. Финансирование строительства будет организовано за счет резервного фонда губернатора."В сотрудничестве с Санкт-Петербургом продолжится работа по обновлению транспортной системы города. Ранее субъекты предоставили Енакиево десять трамваев", – напомнили в пресс-службеТам добавили, что в настоящий момент за счет федерального и регионального бюджета идет ремонт здания трамвайно-троллейбусного депо. Уже восстановлена кровля здания, внутри работает ремонтный цех. Далее в планах выполнить капитальный ремонт. Как подчеркнул Дрозденко, необходимо также обновить в городе рельсы и шпалы. На это потребуется около одного миллиарда рублей."В 2023 году Ленинградская область планирует восстановить 114 инфраструктурных объектов в Енакиево и Углегорске, включая ремонт и оснащение образовательных учреждений, восстановление жилых домов, обновление дорожной и коммунальной инфраструктуры. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено свыше двух миллиардов рублей. Плановая готовность всех работ достигла 30%. На территории работают свыше 160 человек и 50 единиц техники", – заключили в обладминистрации.

https://ria.ru/20230413/sazhentsy-1864974598.html

енакиево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

енакиево, александр дрозденко