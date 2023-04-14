https://ria.ru/20230414/krest-1865096185.html

"Следы ведут в Россию". Куда пропал Крест Господень

"Следы ведут в Россию". Куда пропал Крест Господень - РИА Новости, 14.04.2023

"Следы ведут в Россию". Куда пропал Крест Господень

У православных Страстная пятница — день, когда вспоминают распятие Христа. Орудие казни — Крест Господень — пожалуй, важнейшая святыня христианства. Тем не... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T08:00

2023-04-14T08:00

2023-04-14T08:02

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Никита Бизин. У православных Страстная пятница — день, когда вспоминают распятие Христа. Орудие казни — Крест Господень — пожалуй, важнейшая святыня христианства. Тем не менее история реликвии до сих пор неясна. О версиях ученых — в материале РИА Новости.В поисках утраченного знанияВ Евангелии о судьбе Креста Господня — ни слова. Сказано лишь, что после смерти Спасителя римские власти позволили ученикам забрать тело."Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко", — свидетельствует евангелист Иоанн.По древнееврейскому обычаю орудие казни укладывали в погребальную пещеру, рядом с покойным. Но, видимо, ученикам это не позволили. По одной версии, Крест закопали рядом, по другой — сбросили в цистерну городской канализации.Первые христиане втайне посещали место, где хранилась святыня, вплоть до 130 года, пока римляне при подавлении восстания не сравняли Иерусалим с землей.Спустя триста лет римские власти сменили гнев на милость. Елена, мать императора Константина, снарядила на Святую Землю большую экспедицию, чтобы найти места и артефакты, связанные с земной жизнью Спасителя. В первую очередь — орудие его казни.К тому времени никто в Иерусалиме не знал, какая святыня там зарыта. После разрушения во II веке почти всех жителей города выгнали. Но нашелся один человек, хранивший тайное знание.Каждый норовил откусить кусокПо легенде, его звали Иудой. Он не хотел говорить царице, где реликвия, но после "допроса с пристрастием" все же признался.Нашли не один, а сразу три креста. Дело в том, что в пятницу, перед праздником иудейской Пасхи, распяли не только Иисуса — по обе стороны от него висели разбойники.Как гласит предание, Иерусалимский епископ Макарий предложил поочередно приложить каждый из крестов к тяжелобольной женщине. От прикосновения к тому, на котором был распят Господь, она тут же исцелилась. В другой версии говорится об ожившем мертвеце.Обретенную реликвию выставили на поклонение. А после поделили на две части, одну из которых Елена забрала с собой в Константинополь.Некоторые ученые, правда, считают, что правительница оставила в Иерусалиме лишь небольшой фрагмент. Подтверждение тому — воспоминания некоей монахини Эгерии, которая в конце IV посетила Палестину."Во время службы на Голгофе перед епископом ставят стол и затем вносят серебряную шкатулку с древом священного Креста. Его вынимают, епископ крепко держит святыню в руках и дает всем людям приложиться к ней. Рядом стоят диаконы — я не знаю, для чего именно, но, говорят, были случаи, когда святое древо пытались украсть, выхватив или даже откусив от него часть", — свидетельствовала монахиня."Распределили по церквам"По иронии судьбы фрагмент из Иерусалима все же украли. В 614-м, при разграблении города, его забрал персидский царь Хосров.Причем с одной целью — чтобы шантажировать византийцев, которые, как он считал, пойдут на любые уступки ради христианской реликвии. Однако Константинополь не поддался. А спустя 14 лет император Ираклий разгромил персов, и артефакт вернули в Иерусалим.В 638-м священный для христиан город пал под натиском арабских завоевателей. Храм Гроба Господня сожгли, но святыню удалось спасти."Христиане, посовещавшись, разрезав, разделили (Крест. — Прим. ред.) на много частей и по церквам верных распределили", — писал в XI веке католический монах Анселл.Основная часть осталась в Иерусалиме. История этого фрагмента обрывается в 1187-м. Крестоносцы взяли его на битву против армии султана Саладина. Рыцарей разгромили, а Крест таинственным образом исчез. Согласно преданию, папа римский Урбан III, узнав об этом, упал замертво.После по всей средневековой Европе разошлись легенды, общий смысл которых сводится к одному: орудие страстей изготовлено из дерева райского сада, вот и вернулось обратно.Хотя в хрониках Крест упоминается еще несколько раз: в 1219-м арабы предложили его тамплиерам в обмен на снятие осады с египетского города Думьят. В другом манускрипте говорится, что реликвию спрятали где-то в Дамаске.Сомнений быть не можетНедолго пролежал и фрагмент, что привезла Елена в Константинополь. В 1204-м город захватили крестоносцы. Большинство ценностей они увезли с собой. По всей вероятности, Крест Господень был в их числе.Старый Свет вскоре охватила настоящая "лихорадка": города и монастыри, чтобы привлечь к себе больше паломников, скупали разные реликвии. А продавцы, в свою очередь, подделывали свидетельства подлинности и придумывали красивые легенды обретения.Вероятнее всего, в Европе Крест разделили на части. "Если собрать их все вместе, то получится Ноев ковчег", — язвительно заметил по этому поводу богослов XVI века и основоположник протестантизма Жан Кальвин.Сегодня самые крупные фрагменты находятся в Риме, Париже, Генте, Брюсселе, на Афоне и севере Испании. Есть они и в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иваново. А в 2006-м частичку Креста доставили на околоземную орбиту.Примечательно, что специалисты не сомневаются в подлинности хранящихся в России фрагментов. Их история прослеживается довольно четко, а для ученых это главный критерий.

https://ria.ru/20221023/chudotvorets-1825791357.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, европа, россия, аналитика - религия и мировоззрение