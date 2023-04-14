https://ria.ru/20230414/kredity-1865246934.html

Россия не зависит от Всемирного банка, заявил исполнительный директор

Россия не зависит от Всемирного банка, заявил исполнительный директор - РИА Новости, 14.04.2023

Россия не зависит от Всемирного банка, заявил исполнительный директор

Россия давно не зависит от кредитов Всемирного банка и теперь выступает донором знаний, заявил РИА Новости исполнительный директор по Российской Федерации и... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:44

2023-04-14T10:44

2023-04-14T10:44

россия

экономика

всемирный банк

группа всемирного банка

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Россия давно не зависит от кредитов Всемирного банка и теперь выступает донором знаний, заявил РИА Новости исполнительный директор по Российской Федерации и Сирийской Арабской Республике в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. "Наша экономика давно не зависит от кредитных ресурсов Всемирного банка. На данном этапе мы выступаем скорее как донор знаний и ноу-хау", - сообщил он. Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, отметил, что наработки, полученные Всемирным банком благодаря совместным с РФ проектам в области образования, здравоохранения, цифровизации и продовольственной безопасности, используются в интересах "беднейших клиентов банка, более чем в 50 странах". "Россия через Всемирный банк прямо и косвенно оказывает поддержку своим союзникам, а также генерирует возможности для своих компаний и граждан, работающих в бреттон-вудских институтах", - добавил он.

https://ria.ru/20230414/bank-1865244683.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, всемирный банк, группа всемирного банка