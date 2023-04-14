https://ria.ru/20230414/kredity-1865246934.html
Россия не зависит от Всемирного банка, заявил исполнительный директор
Россия не зависит от Всемирного банка, заявил исполнительный директор - РИА Новости, 14.04.2023
Россия не зависит от Всемирного банка, заявил исполнительный директор
Россия давно не зависит от кредитов Всемирного банка и теперь выступает донором знаний, заявил РИА Новости исполнительный директор по Российской Федерации и... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:44
2023-04-14T10:44
2023-04-14T10:44
россия
экономика
всемирный банк
группа всемирного банка
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Россия давно не зависит от кредитов Всемирного банка и теперь выступает донором знаний, заявил РИА Новости исполнительный директор по Российской Федерации и Сирийской Арабской Республике в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. "Наша экономика давно не зависит от кредитных ресурсов Всемирного банка. На данном этапе мы выступаем скорее как донор знаний и ноу-хау", - сообщил он. Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, отметил, что наработки, полученные Всемирным банком благодаря совместным с РФ проектам в области образования, здравоохранения, цифровизации и продовольственной безопасности, используются в интересах "беднейших клиентов банка, более чем в 50 странах". "Россия через Всемирный банк прямо и косвенно оказывает поддержку своим союзникам, а также генерирует возможности для своих компаний и граждан, работающих в бреттон-вудских институтах", - добавил он.
https://ria.ru/20230414/bank-1865244683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, всемирный банк, группа всемирного банка
Россия, Экономика, Всемирный банк, Группа Всемирного банка
Россия не зависит от Всемирного банка, заявил исполнительный директор
Исполнительный директор заявил, что Россия давно не зависит от кредитов Всемирного банка