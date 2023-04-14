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Наставник должен быть закреплен за каждым студентом колледжа - Кравцов
Наставник должен быть закреплен за каждым студентом колледжа - Кравцов - РИА Новости, 14.04.2023
Наставник должен быть закреплен за каждым студентом колледжа - Кравцов
За каждым студентом колледжа необходимо закрепить наставника, также эта должность должна квалифицирована, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:31
2023-04-14T10:31
2023-04-14T10:34
год педагога и наставника
общество
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СОЧИ, 14 апр - РИА Новости. За каждым студентом колледжа необходимо закрепить наставника, также эта должность должна квалифицирована, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В Сочи открылся трёхдневный Всероссийский форум "Новая философия воспитания". "Особенно я бы хотел обратиться к советником колледжа, нам нужно развивать институт наставничества в колледжах, мы сегодня готовим профстандарт наставников. Если это пойдёт по профстандарту, то будет соответствующая квалификация, запись в трудовой книжке, потому что юридически сегодня наставник не закреплён", - сказал Кравцов на "Всероссийском форуме "Новая философия воспитания" в Сочи. Он отметил, необходимость наставника для каждого студента. "Для колледжей очень важно наставничество со стороны предприятий, когда мы переходим от регионального управления колледжа к отраслевому. Когда предприятие является непосредственно заказчиком, то помимо тех средств, которые они вкладывают - корректировки программ, проведение экзаменов, они должны нам давать и наставников. Практически за каждым студентом должен быть закреплён наставник", - отметил Кравцов. Министр подчеркнул, что при подходе комплексного обучения не менее важны информационная поддержка, инициативы от советников, которые будут аккумулировался в единую систем образовательного процесса. -0-
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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование, Социальный навигатор
СОЧИ, 14 апр - РИА Новости. За каждым студентом колледжа необходимо закрепить наставника, также эта должность должна квалифицирована, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В Сочи открылся трёхдневный Всероссийский форум "Новая философия воспитания".
"Особенно я бы хотел обратиться к советником колледжа, нам нужно развивать институт наставничества в колледжах, мы сегодня готовим профстандарт наставников. Если это пойдёт по профстандарту, то будет соответствующая квалификация, запись в трудовой книжке, потому что юридически сегодня наставник не закреплён", - сказал Кравцов на "Всероссийском форуме "Новая философия воспитания" в Сочи.
Он отметил, необходимость наставника для каждого студента. "Для колледжей очень важно наставничество со стороны предприятий, когда мы переходим от регионального управления колледжа к отраслевому. Когда предприятие является непосредственно заказчиком, то помимо тех средств, которые они вкладывают - корректировки программ, проведение экзаменов, они должны нам давать и наставников. Практически за каждым студентом должен быть закреплён наставник", - отметил Кравцов.
Министр подчеркнул, что при подходе комплексного обучения не менее важны информационная поддержка, инициативы от советников, которые будут аккумулировался в единую систем образовательного процесса. -0-