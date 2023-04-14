https://ria.ru/20230414/korabli-1865336448.html

Корабли Тихоокеанского флота вышли в море в рамках внезапной проверки

Корабли Тихоокеанского флота вышли в море в рамках внезапной проверки - РИА Новости, 14.04.2023

Корабли Тихоокеанского флота вышли в море в рамках внезапной проверки

Корабли и подлодки Тихоокеанского флота вышли в море в рамках внезапной проверки сил флота, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:25

2023-04-14T14:25

2023-04-14T14:58

безопасность

россия

тихоокеанский флот вмф россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

вмф рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865343350_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_02d4ac671919d9b267c6d4fb4030ad22.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Корабли и подлодки Тихоокеанского флота вышли в море в рамках внезапной проверки сил флота, сообщает Минобороны России.Ранее в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения."Боевые корабли, катера и суда обеспечения Тихоокеанского флота вышли из пунктов постоянной дислокации и приступили к переходу и операционному развертыванию в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей для выполнения задач в составе ударных, противолодочных ударных и минно-тральных групп, а также отрядов десантных кораблей в рамках внезапной проверки боевой готовности", - сообщили в ведомстве.На опубликованном Минобороны видео – выход в море атомных и дизельных подводных лодок, малых ракетных кораблей, тральщиков и противолодочных кораблей из пунктов базирования.По данным ведомства, по маршруту движения на кораблях проходят учения корабельных боевых расчетов, экипажи отрабатывают различные алгоритмы действий при выполнении задач в море.

https://ria.ru/20230414/tof-1865287905.html

https://ria.ru/20230410/esminets-1864145838.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Проверка боеготовности: корабли и подлодки Тихоокеанского флота вышли из пунктов дислокации Боевые корабли и подлодки Тихоокеанского флота вышли из пунктов дислокации для перехода в районы проверки боевой готовности 2023-04-14T14:25 true PT2M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, россия, тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф), вмф рф