https://ria.ru/20230414/korabli-1865336448.html
Корабли Тихоокеанского флота вышли в море в рамках внезапной проверки
Корабли Тихоокеанского флота вышли в море в рамках внезапной проверки - РИА Новости, 14.04.2023
Корабли Тихоокеанского флота вышли в море в рамках внезапной проверки
Корабли и подлодки Тихоокеанского флота вышли в море в рамках внезапной проверки сил флота, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:25
2023-04-14T14:25
2023-04-14T14:58
безопасность
россия
тихоокеанский флот вмф россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
вмф рф
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Корабли и подлодки Тихоокеанского флота вышли в море в рамках внезапной проверки сил флота, сообщает Минобороны России.Ранее в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения."Боевые корабли, катера и суда обеспечения Тихоокеанского флота вышли из пунктов постоянной дислокации и приступили к переходу и операционному развертыванию в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей для выполнения задач в составе ударных, противолодочных ударных и минно-тральных групп, а также отрядов десантных кораблей в рамках внезапной проверки боевой готовности", - сообщили в ведомстве.На опубликованном Минобороны видео – выход в море атомных и дизельных подводных лодок, малых ракетных кораблей, тральщиков и противолодочных кораблей из пунктов базирования.По данным ведомства, по маршруту движения на кораблях проходят учения корабельных боевых расчетов, экипажи отрабатывают различные алгоритмы действий при выполнении задач в море.
https://ria.ru/20230414/tof-1865287905.html
https://ria.ru/20230410/esminets-1864145838.html
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Проверка боеготовности: корабли и подлодки Тихоокеанского флота вышли из пунктов дислокации
Боевые корабли и подлодки Тихоокеанского флота вышли из пунктов дислокации для перехода в районы проверки боевой готовности
2023-04-14T14:25
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PT2M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф), вмф рф
Безопасность, Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ВМФ РФ
Корабли Тихоокеанского флота вышли в море в рамках внезапной проверки
Корабли Тихоокеанского флота приступили к переходу в районы проверки боевой готовности