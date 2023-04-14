https://ria.ru/20230414/kor-1865364158.html
Эксперт Минздрава объяснила последствия отказа прививаться от кори
Эксперт Минздрава объяснила последствия отказа прививаться от кори - РИА Новости, 14.04.2023
Эксперт Минздрава объяснила последствия отказа прививаться от кори
Корь очень заразна, так, если в подъезде заболел хотя бы один человек, то все не привитые и не болевшие тоже заболеют, при этом болезнь протекает тяжело,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:40
2023-04-14T15:40
2023-04-14T15:40
общество
здоровье - общество
россия
лейла намазова-баранова
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Корь очень заразна, так, если в подъезде заболел хотя бы один человек, то все не привитые и не болевшие тоже заболеют, при этом болезнь протекает тяжело, возможен энцефалит, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова. "Корь практически 100%-но заразна. То есть, например, если в вашем подъезде заболел хотя бы один человек, то все не привитые и не болевшие в подъезде обречены на болезнь", - сказала Намазова-Баранова журналистам. Она отметила, что корь протекает тяжело, с очень высокой температурой, сильной сыпью, множеством неприятных ощущений. Из-за кори возможен энцефалит – поражение головного мозга, причем некоторые переболевшие могут на всю жизнь остаться с вялотекущим панэнцефалитом – специфичным воспалением мозга, пояснила Намазова-Баранова. По ее словам, родители, которые не прививают своих детей, даже не представляют, насколько сильно они рискуют их жизнями. "Часто родители боятся прививать своих детей, так как опасаются последствий. Так бывает, потому что они оказываются в плену мифов, устаревшей информации. Они не понимают, что сегодня совсем другие вакцины", - подчеркнула Намазова-Баранова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, лейла намазова-баранова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Лейла Намазова-Баранова
Эксперт Минздрава объяснила последствия отказа прививаться от кори
Врач Намазова-Баранова: переболевшие корью могут на всю жизнь остаться с воспалением мозга
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Корь очень заразна, так, если в подъезде заболел хотя бы один человек, то все не привитые и не болевшие тоже заболеют, при этом болезнь протекает тяжело, возможен энцефалит, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.
"Корь практически 100%-но заразна. То есть, например, если в вашем подъезде заболел хотя бы один человек, то все не привитые и не болевшие в подъезде обречены на болезнь", - сказала Намазова-Баранова журналистам.
Она отметила, что корь протекает тяжело, с очень высокой температурой, сильной сыпью, множеством неприятных ощущений. Из-за кори возможен энцефалит – поражение головного мозга, причем некоторые переболевшие могут на всю жизнь остаться с вялотекущим панэнцефалитом – специфичным воспалением мозга, пояснила Намазова-Баранова.
По ее словам, родители, которые не прививают своих детей, даже не представляют, насколько сильно они рискуют их жизнями. "Часто родители боятся прививать своих детей, так как опасаются последствий. Так бывает, потому что они оказываются в плену мифов, устаревшей информации. Они не понимают, что сегодня совсем другие вакцины", - подчеркнула Намазова-Баранова.
У студента Губкинского университета выявили корь