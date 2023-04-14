Министр обороны Китая с 16 по 19 апреля посетит Россию
Министр обороны Китая Ли Шанфу с 16 по 19 апреля посетит Россию с официальным визитом
© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр обороны КНР Ли Шанфу (в центре)
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр обороны КНР Ли Шанфу (в центре). Архивное фото
ПЕКИН, 14 апр — РИА Новости. Министр обороны Китая Ли Шанфу в воскресенье приедет в Москву, сообщил официальный представитель оборонного ведомства КНР Тань Кэфэй в соцсети WeChat.
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"В последние годы под стратегическим руководством лидеров двух государств отношения между вооруженными силами Китая и России поддерживают высокий уровень функционирования, достигнут новый прогресс в стратегических коммуникациях, совместных учениях и практическом сотрудничестве", — сказал он.
Визит состоится по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу и продлится с 16 по 19 апреля.
У Ли Шанфу пройдут переговоры с руководством российской армии, он посетит военные учебные заведения.
Тань Кэфэй подчеркнул, что взаимодействие между вооруженными силами двух стран обогащает содержание российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
Генерала Ли Шанфу утвердили на посту главы минобороны по итогам парламентской сессии Китая в марте этого года. Ранее он занимал должности директора космодрома Сичан, заместителя командующего Силами стратегического обеспечения НОАК, а в 2017-2022 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018 году Минфин США ввел санкции против этого департамента и лично Ли Шанфу за военное сотрудничество с Россией. Сообщалось, что ограничения наложили после сделки по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400.