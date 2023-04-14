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Министр обороны Китая с 16 по 19 апреля посетит Россию - РИА Новости, 14.04.2023
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10:16 14.04.2023 (обновлено: 10:58 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/kitay-1865238739.html
Министр обороны Китая с 16 по 19 апреля посетит Россию
Министр обороны Китая с 16 по 19 апреля посетит Россию - РИА Новости, 14.04.2023
Министр обороны Китая с 16 по 19 апреля посетит Россию
Министр обороны Китая Ли Шанфу в воскресенье приедет в Москву, сообщил официальный представитель оборонного ведомства КНР Тань Кэфэй в соцсети WeChat. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:16
2023-04-14T10:58
россия
китай
в мире
сергей шойгу
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ПЕКИН, 14 апр — РИА Новости. Министр обороны Китая Ли Шанфу в воскресенье приедет в Москву, сообщил официальный представитель оборонного ведомства КНР Тань Кэфэй в соцсети WeChat.Визит состоится по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу и продлится с 16 по 19 апреля.У Ли Шанфу пройдут переговоры с руководством российской армии, он посетит военные учебные заведения.Тань Кэфэй подчеркнул, что взаимодействие между вооруженными силами двух стран обогащает содержание российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.Генерала Ли Шанфу утвердили на посту главы минобороны по итогам парламентской сессии Китая в марте этого года. Ранее он занимал должности директора космодрома Сичан, заместителя командующего Силами стратегического обеспечения НОАК, а в 2017-2022 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018 году Минфин США ввел санкции против этого департамента и лично Ли Шанфу за военное сотрудничество с Россией. Сообщалось, что ограничения наложили после сделки по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400.
https://ria.ru/20230313/kitay-1857029869.html
https://ria.ru/20230411/kitay-1864435694.html
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россия, китай, в мире, сергей шойгу
Россия, Китай, В мире, Сергей Шойгу
Министр обороны Китая с 16 по 19 апреля посетит Россию

Министр обороны Китая Ли Шанфу с 16 по 19 апреля посетит Россию с официальным визитом

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр обороны КНР Ли Шанфу (в центре)
Министр обороны КНР Ли Шанфу (в центре) - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр обороны КНР Ли Шанфу (в центре). Архивное фото
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ПЕКИН, 14 апр — РИА Новости. Министр обороны Китая Ли Шанфу в воскресенье приедет в Москву, сообщил официальный представитель оборонного ведомства КНР Тань Кэфэй в соцсети WeChat.
«
"В последние годы под стратегическим руководством лидеров двух государств отношения между вооруженными силами Китая и России поддерживают высокий уровень функционирования, достигнут новый прогресс в стратегических коммуникациях, совместных учениях и практическом сотрудничестве", — сказал он.
Визит состоится по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу и продлится с 16 по 19 апреля.
У Ли Шанфу пройдут переговоры с руководством российской армии, он посетит военные учебные заведения.
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Тань Кэфэй подчеркнул, что взаимодействие между вооруженными силами двух стран обогащает содержание российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
Генерала Ли Шанфу утвердили на посту главы минобороны по итогам парламентской сессии Китая в марте этого года. Ранее он занимал должности директора космодрома Сичан, заместителя командующего Силами стратегического обеспечения НОАК, а в 2017-2022 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018 году Минфин США ввел санкции против этого департамента и лично Ли Шанфу за военное сотрудничество с Россией. Сообщалось, что ограничения наложили после сделки по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400.
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