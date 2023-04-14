https://ria.ru/20230414/kitay-1865238739.html

Министр обороны Китая с 16 по 19 апреля посетит Россию

Министр обороны Китая с 16 по 19 апреля посетит Россию - РИА Новости, 14.04.2023

Министр обороны Китая с 16 по 19 апреля посетит Россию

Министр обороны Китая Ли Шанфу в воскресенье приедет в Москву, сообщил официальный представитель оборонного ведомства КНР Тань Кэфэй в соцсети WeChat. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:16

2023-04-14T10:16

2023-04-14T10:58

россия

китай

в мире

сергей шойгу

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ПЕКИН, 14 апр — РИА Новости. Министр обороны Китая Ли Шанфу в воскресенье приедет в Москву, сообщил официальный представитель оборонного ведомства КНР Тань Кэфэй в соцсети WeChat.Визит состоится по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу и продлится с 16 по 19 апреля.У Ли Шанфу пройдут переговоры с руководством российской армии, он посетит военные учебные заведения.Тань Кэфэй подчеркнул, что взаимодействие между вооруженными силами двух стран обогащает содержание российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.Генерала Ли Шанфу утвердили на посту главы минобороны по итогам парламентской сессии Китая в марте этого года. Ранее он занимал должности директора космодрома Сичан, заместителя командующего Силами стратегического обеспечения НОАК, а в 2017-2022 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018 году Минфин США ввел санкции против этого департамента и лично Ли Шанфу за военное сотрудничество с Россией. Сообщалось, что ограничения наложили после сделки по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400.

https://ria.ru/20230313/kitay-1857029869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, в мире, сергей шойгу