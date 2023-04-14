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В Санкт-Петербурге перенесли юбилейный концерт Киркорова - РИА Новости, 14.04.2023
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Шоубиз
 
18:52 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/kirkorov-1865431068.html
В Санкт-Петербурге перенесли юбилейный концерт Киркорова
В Санкт-Петербурге перенесли юбилейный концерт Киркорова - РИА Новости, 14.04.2023
В Санкт-Петербурге перенесли юбилейный концерт Киркорова
В Санкт-Петербурге перенесли юбилейный концерт Филиппа Киркорова, запланированный на 16 апреля, сообщается на сайте площадки БКЗ "Октябрьский". РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:52
2023-04-14T18:52
шоубиз
санкт-петербург
филипп киркоров
государственный кремлевский дворец
звезды
знаменитости
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге перенесли юбилейный концерт Филиппа Киркорова, запланированный на 16 апреля, сообщается на сайте площадки БКЗ "Октябрьский". Представители концертного зала уточнили, что выступление артиста перенесли по техническим причинам, а все приобретенные ранее билеты будут действительны в новую дату. Шоу состоится 21 апреля.По данным СМИ, у площадки возникли проблемы с монтажом масштабных декораций исполнителя.Сам Филипп Киркоров пока не прокомментировал перенос концерта. Выступление артиста станет частью масштабного гастрольного тура в честь его 55-летия. Киркоров завершит гастроли в последних числах апреля в столичном Государственном Кремлевском дворце.
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санкт-петербург, филипп киркоров, государственный кремлевский дворец, звезды, знаменитости
Шоубиз, Санкт-Петербург, Филипп Киркоров, Государственный Кремлевский дворец, звезды, Знаменитости
В Санкт-Петербурге перенесли юбилейный концерт Киркорова

В Санкт-Петербурге перенесли концерт Киркорова, запланированный на 16 апреля

Скриншот публикации Филиппа Киркорова в социальной сети
Скриншот публикации Филиппа Киркорова в социальной сети
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге перенесли юбилейный концерт Филиппа Киркорова, запланированный на 16 апреля, сообщается на сайте площадки БКЗ "Октябрьский".
© BKZ.RUСкриншот страницы сайта "BKZ.RU"
Скриншот страницы сайта BKZ.RU
© BKZ.RU
Скриншот страницы сайта "BKZ.RU"
Представители концертного зала уточнили, что выступление артиста перенесли по техническим причинам, а все приобретенные ранее билеты будут действительны в новую дату. Шоу состоится 21 апреля.
По данным СМИ, у площадки возникли проблемы с монтажом масштабных декораций исполнителя.
Сам Филипп Киркоров пока не прокомментировал перенос концерта.
Выступление артиста станет частью масштабного гастрольного тура в честь его 55-летия. Киркоров завершит гастроли в последних числах апреля в столичном Государственном Кремлевском дворце.
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ШоубизСанкт-ПетербургФилипп КиркоровГосударственный Кремлевский дворецзвездыЗнаменитости
 
 
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