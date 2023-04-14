https://ria.ru/20230414/gruziya-1865416358.html
Во Внуково объяснили появление в расписании прямого рейса в Тбилиси сбоем
Во Внуково объяснили появление в расписании прямого рейса в Тбилиси сбоем - РИА Новости, 14.04.2023
Во Внуково объяснили появление в расписании прямого рейса в Тбилиси сбоем
Прямой рейс в Тбилиси появился в расписании московского аэропорта Внуково из-за технического сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:56
2023-04-14T17:56
2023-04-14T18:48
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Прямой рейс в Тбилиси появился в расписании московского аэропорта Внуково из-за технического сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."В расписании изменений нет. На данный момент зафиксирован технический сбой на табло. Принимаются все необходимые меры для его устранения", — пояснили в аэропорту.В пятницу днем некоторые СМИ писали, что в расписании Внуково появился прямой рейс Georgian Airways в Тбилиси.Президент Владимир Путин с 8 июля 2019 года запретил российским перевозчикам прямое авиасообщение с Грузией. Кроме того, Минтранс объявил о приостановке полетов грузинских компаний в Россию.Эти решения были приняты на фоне антироссийских акций в Тбилиси из-за визита российских депутатов, которые принимали участие в Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В МИД России подчеркивали, что Москва хочет нормализации отношений с Грузией, но это должно быть взаимно.
https://ria.ru/20220310/gruziya-1777485486.html
https://realty.ria.ru/20230413/gruziya-1865073575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, россия, тбилиси, грузия, внуково (аэропорт), владимир путин, georgian airways, межпарламентская ассамблея православия
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Во Внуково объяснили появление в расписании прямого рейса в Тбилиси сбоем
Аэропорт Внуково объяснил появление в расписании прямого рейса в Тбилиси техническим сбоем