Рейтинг@Mail.ru
Во Внуково объяснили появление в расписании прямого рейса в Тбилиси сбоем - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:56 14.04.2023 (обновлено: 18:48 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/gruziya-1865416358.html
Во Внуково объяснили появление в расписании прямого рейса в Тбилиси сбоем
Во Внуково объяснили появление в расписании прямого рейса в Тбилиси сбоем - РИА Новости, 14.04.2023
Во Внуково объяснили появление в расписании прямого рейса в Тбилиси сбоем
Прямой рейс в Тбилиси появился в расписании московского аэропорта Внуково из-за технического сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:56
2023-04-14T18:48
туризм
туризм
новости - туризм
россия
тбилиси
грузия
внуково (аэропорт)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155721/50/1557215053_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_649f5f21e3bec65c6412fb94e1428812.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Прямой рейс в Тбилиси появился в расписании московского аэропорта Внуково из-за технического сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."В расписании изменений нет. На данный момент зафиксирован технический сбой на табло. Принимаются все необходимые меры для его устранения", — пояснили в аэропорту.В пятницу днем некоторые СМИ писали, что в расписании Внуково появился прямой рейс Georgian Airways в Тбилиси.Президент Владимир Путин с 8 июля 2019 года запретил российским перевозчикам прямое авиасообщение с Грузией. Кроме того, Минтранс объявил о приостановке полетов грузинских компаний в Россию.Эти решения были приняты на фоне антироссийских акций в Тбилиси из-за визита российских депутатов, которые принимали участие в Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В МИД России подчеркивали, что Москва хочет нормализации отношений с Грузией, но это должно быть взаимно.
https://ria.ru/20220310/gruziya-1777485486.html
https://realty.ria.ru/20230413/gruziya-1865073575.html
россия
тбилиси
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155721/50/1557215053_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_699851705f3fc3f441ae71c25d00c913.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, россия, тбилиси, грузия, внуково (аэропорт), владимир путин, georgian airways, межпарламентская ассамблея православия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Тбилиси, Грузия, Внуково (аэропорт), Владимир Путин, Georgian Airways, Межпарламентская ассамблея православия
Во Внуково объяснили появление в расписании прямого рейса в Тбилиси сбоем

Аэропорт Внуково объяснил появление в расписании прямого рейса в Тбилиси техническим сбоем

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЭлектронное табло в зале вылета терминала А аэропорта Внуково
Электронное табло в зале вылета терминала А аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Электронное табло в зале вылета терминала А аэропорта Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Прямой рейс в Тбилиси появился в расписании московского аэропорта Внуково из-за технического сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"В расписании изменений нет. На данный момент зафиксирован технический сбой на табло. Принимаются все необходимые меры для его устранения", — пояснили в аэропорту.
Самолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways совершает первый регулярный международный рейс Тбилиси-Казань-Тбилиси в Международном аэропорту Казань. 26 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вернуться в Россию через Грузию стало проще благодаря новым рейсам
10 марта 2022, 19:28
В пятницу днем некоторые СМИ писали, что в расписании Внуково появился прямой рейс Georgian Airways в Тбилиси.
Президент Владимир Путин с 8 июля 2019 года запретил российским перевозчикам прямое авиасообщение с Грузией. Кроме того, Минтранс объявил о приостановке полетов грузинских компаний в Россию.
Эти решения были приняты на фоне антироссийских акций в Тбилиси из-за визита российских депутатов, которые принимали участие в Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В МИД России подчеркивали, что Москва хочет нормализации отношений с Грузией, но это должно быть взаимно.
Горожане катаются на велосипедах по улице Тбилиси
Россияне приобрели более 8 тысяч квартир в Грузии
13 апреля, 15:16
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияТбилисиГрузияВнуково (аэропорт)Владимир ПутинGeorgian AirwaysМежпарламентская ассамблея православия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала