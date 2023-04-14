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Леди Гага заняла должность в Белом доме США - РИА Новости, 14.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:58 14.04.2023 (обновлено: 01:00 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/gaga-1865198611.html
Леди Гага заняла должность в Белом доме США
Леди Гага заняла должность в Белом доме США - РИА Новости, 14.04.2023
Леди Гага заняла должность в Белом доме США
Президент США Джо Байден назначил певицу и актрису Леди Гагу на должность сопредседателя комитета по культуре и искусству Белого дома, сообщила американская... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T00:58
2023-04-14T01:00
культура
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден назначил певицу и актрису Леди Гагу на должность сопредседателя комитета по культуре и искусству Белого дома, сообщила американская администрация. Согласно заявлению, Гага является обладательницей 13 премий "Грэмми", что сделало ее "одной из самых коммерчески успешных женщин-музыкантов в истории". В Белом доме также напомнили, что ее включали в перечень самых влиятельных женщин мира журнала Forbes, а также в список 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time. Другим сопредседателем данного комитета Байден назначил американского продюсера Брюса Коэна. Комитет по культуре и искусству был создан в 1982 году, в его задачи входит вынесение рекомендаций главе Белого дома по вопросам политики в сфере культуры. В его состав входят прославившиеся деятели искусства, ученые и филантропы, которые "продемонстрировали приверженность поддержке искусства и гуманитарных дисциплин". Членов данного комитета назначает лично президент США.
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в мире, сша, джо байден, forbes
Культура, В мире, США, Джо Байден, Forbes
Леди Гага заняла должность в Белом доме США

Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома

© AP Photo / Invision/Jordan StraussЛеди Гага
Леди Гага - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Леди Гага. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден назначил певицу и актрису Леди Гагу на должность сопредседателя комитета по культуре и искусству Белого дома, сообщила американская администрация.
Согласно заявлению, Гага является обладательницей 13 премий "Грэмми", что сделало ее "одной из самых коммерчески успешных женщин-музыкантов в истории". В Белом доме также напомнили, что ее включали в перечень самых влиятельных женщин мира журнала Forbes, а также в список 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time.
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Другим сопредседателем данного комитета Байден назначил американского продюсера Брюса Коэна.
Комитет по культуре и искусству был создан в 1982 году, в его задачи входит вынесение рекомендаций главе Белого дома по вопросам политики в сфере культуры. В его состав входят прославившиеся деятели искусства, ученые и филантропы, которые "продемонстрировали приверженность поддержке искусства и гуманитарных дисциплин". Членов данного комитета назначает лично президент США.
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