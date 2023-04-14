https://ria.ru/20230414/flot-1865253672.html

В проверке Тихоокеанского флота задействуют ВКС, заявил Шойгу

В проверке Тихоокеанского флота задействуют ВКС, заявил Шойгу - РИА Новости, 14.04.2023

В проверке Тихоокеанского флота задействуют ВКС, заявил Шойгу

Во внезапной проверке Тихоокеанского флота, который утром поднят по тревоге в полном составе, задействованы ВКС России, воинские части и подразделения... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:08

2023-04-14T11:08

2023-04-14T11:08

безопасность

россия

сергей шойгу

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Во внезапной проверке Тихоокеанского флота, который утром поднят по тревоге в полном составе, задействованы ВКС России, воинские части и подразделения обеспечения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "Также в мероприятии задействованы часть Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения", - сообщил министр на совещании с руководящим составом Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230414/proverka-1865251792.html

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2023

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безопасность, россия, сергей шойгу, воздушно-космические силы россии