https://ria.ru/20230414/flot-1865253672.html
В проверке Тихоокеанского флота задействуют ВКС, заявил Шойгу
В проверке Тихоокеанского флота задействуют ВКС, заявил Шойгу - РИА Новости, 14.04.2023
В проверке Тихоокеанского флота задействуют ВКС, заявил Шойгу
Во внезапной проверке Тихоокеанского флота, который утром поднят по тревоге в полном составе, задействованы ВКС России, воинские части и подразделения... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:08
2023-04-14T11:08
2023-04-14T11:08
безопасность
россия
сергей шойгу
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Во внезапной проверке Тихоокеанского флота, который утром поднят по тревоге в полном составе, задействованы ВКС России, воинские части и подразделения обеспечения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "Также в мероприятии задействованы часть Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения", - сообщил министр на совещании с руководящим составом Минобороны РФ.
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безопасность, россия, сергей шойгу, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Воздушно-космические силы России
В проверке Тихоокеанского флота задействуют ВКС, заявил Шойгу
Шойгу: в проверке Тихоокеанского флота задействуют ВКС, части и подразделения обеспечения