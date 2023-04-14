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Тихоокеанский флот подняли по тревоге для внезапной проверки - РИА Новости, 14.04.2023
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11:02 14.04.2023 (обновлено: 11:06 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/flot-1865251462.html
Тихоокеанский флот подняли по тревоге для внезапной проверки
Тихоокеанский флот подняли по тревоге для внезапной проверки - РИА Новости, 14.04.2023
Тихоокеанский флот подняли по тревоге для внезапной проверки
Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок, сообщил министр... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:02
2023-04-14T11:06
безопасность
россия
сергей шойгу
тихоокеанский флот вмф россии
вмф рф
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны. Отмечается, что с целью оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению на всех стратегических направлениях в Минобороны России продолжается практика проведения внезапных проверок. "Сегодня с 9 часов (по Владивостокскому времени) поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе", - сказал министр. Непосредственным руководителем проверки назначен главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Евменов Николай Анатольевич."В ходе мероприятия Тихоокеанскому флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника", - добавил Шойгу.
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безопасность, россия, сергей шойгу, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Тихоокеанский флот ВМФ России, ВМФ РФ
Тихоокеанский флот подняли по тревоге для внезапной проверки

Шойгу объявил о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень готовности для проверки

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны.
Отмечается, что с целью оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению на всех стратегических направлениях в Минобороны России продолжается практика проведения внезапных проверок.
"Сегодня с 9 часов (по Владивостокскому времени) поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе", - сказал министр. Непосредственным руководителем проверки назначен главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Евменов Николай Анатольевич.
"В ходе мероприятия Тихоокеанскому флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника", - добавил Шойгу.
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БезопасностьРоссияСергей ШойгуТихоокеанский флот ВМФ РоссииВМФ РФ
 
 
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