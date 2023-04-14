https://ria.ru/20230414/flot-1865251462.html

Тихоокеанский флот подняли по тревоге для внезапной проверки

Тихоокеанский флот подняли по тревоге для внезапной проверки - РИА Новости, 14.04.2023

Тихоокеанский флот подняли по тревоге для внезапной проверки

Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок, сообщил министр... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:02

2023-04-14T11:02

2023-04-14T11:06

безопасность

россия

сергей шойгу

тихоокеанский флот вмф россии

вмф рф

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны. Отмечается, что с целью оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению на всех стратегических направлениях в Минобороны России продолжается практика проведения внезапных проверок. "Сегодня с 9 часов (по Владивостокскому времени) поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе", - сказал министр. Непосредственным руководителем проверки назначен главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Евменов Николай Анатольевич."В ходе мероприятия Тихоокеанскому флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20221202/korvet-1835850630.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф