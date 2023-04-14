https://ria.ru/20230414/figurant-1865237283.html
Фигурант дела об убийстве Татарского ничего не рассказывал родным о себе
Фигурант дела об убийстве Татарского ничего не рассказывал родным о себе - РИА Новости, 14.04.2023
Фигурант дела об убийстве Татарского ничего не рассказывал родным о себе
Родным во Владимире подозреваемый в причастности к убийству блогера Владлена Татарского (Максима Фомина) гражданин Украины Юрий Денисов ничего не говорил про... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:09
2023-04-14T10:09
2023-04-14T10:09
взрыв в кафе в петербурге
фсб
владлен татарский
санкт-петербург
украина
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864975855_34:0:2345:1300_1920x0_80_0_0_80e2b60a6be95c6a4f4462083e1e75ff.jpg
ВЛАДИМИР, 14 апр – РИА Новости. Родным во Владимире подозреваемый в причастности к убийству блогера Владлена Татарского (Максима Фомина) гражданин Украины Юрий Денисов ничего не говорил про личную жизнь и вел себя "неестественно", сообщил РИА Новости его дядя и тезка Юрий Денисов. Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. По данным ФСБ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни Фомина и местах, которые он посещал, а после теракта, 3 апреля, вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск. Как рассказал РИА Новости дядя подозреваемого, во Владимире Денисов бывал редко, летом он приехал, чтобы отец сделал ему временную регистрацию. Денисов заявил агентству, что его брат увез сына в Мариуполь еще в детстве, а потом вернулся один. Племянник жил на Украине с матерью, а потом, когда она умерла, с бабушкой. Во Владимире Денисова видели всего два раза, когда он приезжал уже во взрослом возрасте. "Женатый, не женатый, бог его знает. Вроде бы ребенок у него был какой-то... Он как-то приехал, я его спрашиваю: "Женатый?" Так от него ничего не дождешься... Какой-то он такой, неестественный", - рассказал родственник. По его словам, Денисов приезжал во Владимир "весь в наколках", но дяде их не показал. "Он тот раз приехал. Гляжу, он весь в наколках. Мне б посмотреть бы, что за наколки у него были... Но не знаю, не буду утверждать, как там чего. Он мне не рассказывал", - отметил мужчина.
https://ria.ru/20230414/registratsiya-1865204841.html
https://ria.ru/20230413/zaderzhanie-1865112710.html
санкт-петербург
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864975855_0:0:1733:1300_1920x0_80_0_0_88dae4510f9fa3819dc377eb1622c026.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в кафе в петербурге, фсб, владлен татарский, санкт-петербург, украина, происшествия
Взрыв в кафе в Петербурге, ФСБ, Владлен Татарский, Санкт-Петербург, Украина, Происшествия
Фигурант дела об убийстве Татарского ничего не рассказывал родным о себе
Дядя фигуранта дела об убийстве Татарского: при общении он вел себя неестественно
ВЛАДИМИР, 14 апр – РИА Новости. Родным во Владимире подозреваемый в причастности к убийству блогера Владлена Татарского (Максима Фомина) гражданин Украины Юрий Денисов ничего не говорил про личную жизнь и вел себя "неестественно", сообщил РИА Новости его дядя и тезка Юрий Денисов.
Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. По данным ФСБ
, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни Фомина и местах, которые он посещал, а после теракта, 3 апреля, вылетел из России
транзитом через Армению
в Турцию
. Инициирована процедура его объявления в международный розыск.
Подозреваемый по делу Татарского сделал временную регистрацию во Владимире
Как рассказал РИА Новости дядя подозреваемого, во Владимире Денисов бывал редко, летом он приехал, чтобы отец сделал ему временную регистрацию.
Денисов заявил агентству, что его брат увез сына в Мариуполь
еще в детстве, а потом вернулся один. Племянник жил на Украине с матерью, а потом, когда она умерла, с бабушкой. Во Владимире Денисова видели всего два раза, когда он приезжал уже во взрослом возрасте.
"Женатый, не женатый, бог его знает. Вроде бы ребенок у него был какой-то... Он как-то приехал, я его спрашиваю: "Женатый?" Так от него ничего не дождешься... Какой-то он такой, неестественный", - рассказал родственник.
По его словам, Денисов приезжал во Владимир "весь в наколках", но дяде их не показал. "Он тот раз приехал. Гляжу, он весь в наколках. Мне б посмотреть бы, что за наколки у него были... Но не знаю, не буду утверждать, как там чего. Он мне не рассказывал", - отметил мужчина.
СБУ не задерживала экс-супругу фигуранта дела об убийстве Татарского