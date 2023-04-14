https://ria.ru/20230414/figurant-1865237283.html

Фигурант дела об убийстве Татарского ничего не рассказывал родным о себе

Фигурант дела об убийстве Татарского ничего не рассказывал родным о себе - РИА Новости, 14.04.2023

Фигурант дела об убийстве Татарского ничего не рассказывал родным о себе

Родным во Владимире подозреваемый в причастности к убийству блогера Владлена Татарского (Максима Фомина) гражданин Украины Юрий Денисов ничего не говорил про... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:09

2023-04-14T10:09

2023-04-14T10:09

взрыв в кафе в петербурге

фсб

владлен татарский

санкт-петербург

украина

происшествия

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ВЛАДИМИР, 14 апр – РИА Новости. Родным во Владимире подозреваемый в причастности к убийству блогера Владлена Татарского (Максима Фомина) гражданин Украины Юрий Денисов ничего не говорил про личную жизнь и вел себя "неестественно", сообщил РИА Новости его дядя и тезка Юрий Денисов. Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. По данным ФСБ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни Фомина и местах, которые он посещал, а после теракта, 3 апреля, вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск. Как рассказал РИА Новости дядя подозреваемого, во Владимире Денисов бывал редко, летом он приехал, чтобы отец сделал ему временную регистрацию. Денисов заявил агентству, что его брат увез сына в Мариуполь еще в детстве, а потом вернулся один. Племянник жил на Украине с матерью, а потом, когда она умерла, с бабушкой. Во Владимире Денисова видели всего два раза, когда он приезжал уже во взрослом возрасте. "Женатый, не женатый, бог его знает. Вроде бы ребенок у него был какой-то... Он как-то приехал, я его спрашиваю: "Женатый?" Так от него ничего не дождешься... Какой-то он такой, неестественный", - рассказал родственник. По его словам, Денисов приезжал во Владимир "весь в наколках", но дяде их не показал. "Он тот раз приехал. Гляжу, он весь в наколках. Мне б посмотреть бы, что за наколки у него были... Но не знаю, не буду утверждать, как там чего. Он мне не рассказывал", - отметил мужчина.

https://ria.ru/20230414/registratsiya-1865204841.html

https://ria.ru/20230413/zaderzhanie-1865112710.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

взрыв в кафе в петербурге, фсб, владлен татарский, санкт-петербург, украина, происшествия