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Фигурант дела об убийстве Татарского ничего не рассказывал родным о себе - РИА Новости, 14.04.2023
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10:09 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/figurant-1865237283.html
Фигурант дела об убийстве Татарского ничего не рассказывал родным о себе
Фигурант дела об убийстве Татарского ничего не рассказывал родным о себе - РИА Новости, 14.04.2023
Фигурант дела об убийстве Татарского ничего не рассказывал родным о себе
Родным во Владимире подозреваемый в причастности к убийству блогера Владлена Татарского (Максима Фомина) гражданин Украины Юрий Денисов ничего не говорил про... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:09
2023-04-14T10:09
взрыв в кафе в петербурге
фсб
владлен татарский
санкт-петербург
украина
происшествия
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ВЛАДИМИР, 14 апр – РИА Новости. Родным во Владимире подозреваемый в причастности к убийству блогера Владлена Татарского (Максима Фомина) гражданин Украины Юрий Денисов ничего не говорил про личную жизнь и вел себя "неестественно", сообщил РИА Новости его дядя и тезка Юрий Денисов. Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. По данным ФСБ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни Фомина и местах, которые он посещал, а после теракта, 3 апреля, вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск. Как рассказал РИА Новости дядя подозреваемого, во Владимире Денисов бывал редко, летом он приехал, чтобы отец сделал ему временную регистрацию. Денисов заявил агентству, что его брат увез сына в Мариуполь еще в детстве, а потом вернулся один. Племянник жил на Украине с матерью, а потом, когда она умерла, с бабушкой. Во Владимире Денисова видели всего два раза, когда он приезжал уже во взрослом возрасте. "Женатый, не женатый, бог его знает. Вроде бы ребенок у него был какой-то... Он как-то приехал, я его спрашиваю: "Женатый?" Так от него ничего не дождешься... Какой-то он такой, неестественный", - рассказал родственник. По его словам, Денисов приезжал во Владимир "весь в наколках", но дяде их не показал. "Он тот раз приехал. Гляжу, он весь в наколках. Мне б посмотреть бы, что за наколки у него были... Но не знаю, не буду утверждать, как там чего. Он мне не рассказывал", - отметил мужчина.
https://ria.ru/20230414/registratsiya-1865204841.html
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санкт-петербург
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взрыв в кафе в петербурге, фсб, владлен татарский, санкт-петербург, украина, происшествия
Взрыв в кафе в Петербурге, ФСБ, Владлен Татарский, Санкт-Петербург, Украина, Происшествия
Фигурант дела об убийстве Татарского ничего не рассказывал родным о себе

Дядя фигуранта дела об убийстве Татарского: при общении он вел себя неестественно

Подозреваемый в совершении теракта, в котором погиб Владлен Татарский
Подозреваемый в совершении теракта, в котором погиб Владлен Татарский
Подозреваемый в совершении теракта, в котором погиб Владлен Татарский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИМИР, 14 апр – РИА Новости. Родным во Владимире подозреваемый в причастности к убийству блогера Владлена Татарского (Максима Фомина) гражданин Украины Юрий Денисов ничего не говорил про личную жизнь и вел себя "неестественно", сообщил РИА Новости его дядя и тезка Юрий Денисов.
Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. По данным ФСБ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни Фомина и местах, которые он посещал, а после теракта, 3 апреля, вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск.
Подозреваемый в совершении теракта, в котором погиб Владлен Татарский
Подозреваемый по делу Татарского сделал временную регистрацию во Владимире
03:20
Как рассказал РИА Новости дядя подозреваемого, во Владимире Денисов бывал редко, летом он приехал, чтобы отец сделал ему временную регистрацию.
Денисов заявил агентству, что его брат увез сына в Мариуполь еще в детстве, а потом вернулся один. Племянник жил на Украине с матерью, а потом, когда она умерла, с бабушкой. Во Владимире Денисова видели всего два раза, когда он приезжал уже во взрослом возрасте.
"Женатый, не женатый, бог его знает. Вроде бы ребенок у него был какой-то... Он как-то приехал, я его спрашиваю: "Женатый?" Так от него ничего не дождешься... Какой-то он такой, неестественный", - рассказал родственник.
По его словам, Денисов приезжал во Владимир "весь в наколках", но дяде их не показал. "Он тот раз приехал. Гляжу, он весь в наколках. Мне б посмотреть бы, что за наколки у него были... Но не знаю, не буду утверждать, как там чего. Он мне не рассказывал", - отметил мужчина.
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
СБУ не задерживала экс-супругу фигуранта дела об убийстве Татарского
Вчера, 17:01
 
Взрыв в кафе в ПетербургеФСБВладлен ТатарскийСанкт-ПетербургУкраинаПроисшествия
 
 
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