https://ria.ru/20230414/e-neva-1865419215.html
"Алмаз-Антей" рассказал о возможном выпуске E-Neva на бывшем заводе Toyota
"Алмаз-Антей" рассказал о возможном выпуске E-Neva на бывшем заводе Toyota - РИА Новости, 14.04.2023
"Алмаз-Антей" рассказал о возможном выпуске E-Neva на бывшем заводе Toyota
Переговоры по запуску производства электромобилей Е-Neva на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге близки к завершению, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:00
2023-04-14T18:00
2023-04-14T18:00
авто
экономика
санкт-петербург
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
концерн пво "алмаз-антей"
toyota corolla
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Переговоры по запуску производства электромобилей Е-Neva на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге близки к завершению, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей", генеральный директор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников."Переговоры идут достаточно активно с Минпромторгом, с НАМИ, которое сегодня владеет заводом. Если вице-премьер обозначил, что такое возможно, мы ищем те варианты, которые бы были для нас приемлемы, для концерна и Обуховского завода, и которые были бы приемлемы и для Минпромторга и НАМИ. Я думаю, что такие варианты близки к согласованию. Я не могу сказать, что это будет завтра. Но активно работают рабочие группы с двух сторон. И мы разные вопросы прорабатываем, потому что это большой завод, это достаточно большие инвестиции", - заявил он, отвечая на вопрос о ходе переговоров по выпуску E-Neva на бывшем заводе Toyota.Подвязников отметил, что серийный запуск производства электромобилей Е-Neva планируется в 2026 году. "Мы рассчитываем в 2026 году выйти на серийный выпуск машин и довести до 55-60 тысяч автомобилей в год... У нас своя машина, свой дизайн, свои патенты", - сказал он.Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 12 апреля сообщал, что с концерном "Алмаз-Антей" прорабатывается вопрос по производству электромобилей Е-Neva на бывшем заводе Toyota в Петербурге.В конце марта Минпромторг РФ объявил, что автозавод Toyota в Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ" (подведомственному министерству), соглашение в том числе подразумевает полную передачу прав на оборудование. Тогда в министерстве отмечали, что уже прорабатывают возможность скорейшего возобновления производства на площадке.
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864652833.html
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авто, экономика, санкт-петербург, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", концерн пво "алмаз-антей", toyota corolla
Авто, Экономика, Санкт-Петербург, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Toyota Corolla
"Алмаз-Антей" рассказал о возможном выпуске E-Neva на бывшем заводе Toyota
"Алмаз-Антей": переговоры по выпуску E-Neva на бывшем заводе Toyota почти завершили