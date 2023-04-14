https://ria.ru/20230414/devochka-1865375194.html
В Нижнем Новгороде пропала девочка
В Нижнем Новгороде пропала девочка - РИА Новости, 14.04.2023
В Нижнем Новгороде пропала девочка
Двенадцатилетнюю девочку, ушедшую из дома с палаткой, вторые сутки ищут в Нижнем Новгороде и окрестностях, сообщает в Telegram-канале региональное управление СК РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:06
2023-04-14T16:06
2023-04-14T16:06
происшествия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, ушедшую из дома с палаткой, вторые сутки ищут в Нижнем Новгороде и окрестностях, сообщает в Telegram-канале региональное управление СК РФ в пятницу. Накануне днем 12-летняя девочка ушла из дома на проспекте Ленина в неизвестном направлении и пропала. Для выяснения всех обстоятельств безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Следователи СК РФ вместе с полицией и волонтерами ведут поиски. Члены поисково-спасательного центра "Рысь" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" призвали откликнуться всех, кто мог видеть пропавшую.
https://ria.ru/20230316/voronezh-1858189901.html
нижний новгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде пропала девочка
В Нижнем Новгороде 12-летняя девочка ушла с палаткой из дома и пропала