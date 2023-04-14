https://ria.ru/20230414/devochka-1865375194.html

В Нижнем Новгороде пропала девочка

В Нижнем Новгороде пропала девочка - РИА Новости, 14.04.2023

В Нижнем Новгороде пропала девочка

Двенадцатилетнюю девочку, ушедшую из дома с палаткой, вторые сутки ищут в Нижнем Новгороде и окрестностях, сообщает в Telegram-канале региональное управление СК РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:06

2023-04-14T16:06

2023-04-14T16:06

происшествия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, ушедшую из дома с палаткой, вторые сутки ищут в Нижнем Новгороде и окрестностях, сообщает в Telegram-канале региональное управление СК РФ в пятницу. Накануне днем 12-летняя девочка ушла из дома на проспекте Ленина в неизвестном направлении и пропала. Для выяснения всех обстоятельств безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Следователи СК РФ вместе с полицией и волонтерами ведут поиски. Члены поисково-спасательного центра "Рысь" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" призвали откликнуться всех, кто мог видеть пропавшую.

https://ria.ru/20230316/voronezh-1858189901.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)