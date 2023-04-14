https://ria.ru/20230414/buzova-1865347197.html
Винная компания подала в суд на Бузову и потребовала более 90 миллионов
Винная компания подала в суд на Бузову и потребовала более 90 миллионов - РИА Новости, 14.04.2023
Винная компания подала в суд на Бузову и потребовала более 90 миллионов
Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал исковое заявление ростовского импортера и дистрибьютора алкоголя Global Wine Distribution (GWD), который... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:06
2023-04-14T15:06
2023-04-14T15:06
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал исковое заявление ростовского импортера и дистрибьютора алкоголя Global Wine Distribution (GWD), который требует взыскать более 1 миллиона евро (90 миллионов рублей) и 1,5 миллиона рублей с певицы Ольги Бузовой и продюсирующей ее компании "Арчер Мьюзик Продакшнс" за отзыв товарного знака Buzwine, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Из иска следует, что GWD заключил лицензионный договор на использование товарного знака Buzwine. ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс" обязалось за вознаграждение осуществлять рекламную поддержку и заключить с Ольгой Бузовой соглашение о продвижении алкогольной продукции, используя ее имя и образ в СМИ. В апреле 2020 года GWD получили уведомление Бузовой об отзыве согласия на использование изображение и имени. Также истец был вынужден утилизировать имеющуюся продукцию с Buzwine и понес убытки, отмечается в сообщении. Ранее аналогичный иск был подан в Арбитражный суд Москвы с требованием о взыскании с Ольги Бузовой и ее продюсера 1,15 миллиона рублей. Раньше GWD на своем сайте предлагала к продаже три вида игристых напитков под названием Buzwine – "Розе Фризанте", "Еллоу Фризанте" и "Москато Фризанте", на этикетках которых изображалась Бузова. Бутылка вина на сайте импортера стоила 599 рублей, страной производства указывалась Испания. После разрыва отношений GWD предъявила несколько исков к "Арчер". В первом из них, поданном в феврале 2020 года, дистрибьютор требовал признать незаконным одностороннее расторжение лицензионного договора, а также просил суд обязать ответчика заключить соглашение с Бузовой, обязывающее певицу рекламировать и продвигать вино Buzwine. Суды четырех инстанций, включая Верховный, иск отклонили. Сообщалось, что GWD также пыталась в судах признать незаконным отказ компании "Арчер" от принадлежавшего ей товарного знака Buzwine, но тоже безуспешно.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга бузова, центральный банк рф (цб рф), санкт-петербург, россия, москва, звезды, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Ольга Бузова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкт-Петербург, Россия, Москва, звезды, Знаменитости, Шоу-бизнес
Винная компания подала в суд на Бузову и потребовала более 90 миллионов
Импортер вина требует от Бузовой более 1 млн евро за отказ от товарного знака Buzwine
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал исковое заявление ростовского импортера и дистрибьютора алкоголя Global Wine Distribution (GWD), который требует взыскать более 1 миллиона евро (90 миллионов рублей) и 1,5 миллиона рублей с певицы Ольги Бузовой и продюсирующей ее компании "Арчер Мьюзик Продакшнс" за отзыв товарного знака Buzwine, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«
"Истец просит взыскать солидарно с ответчиков в счет понесенных убытков 1 150 000 евро по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения, расходы по утилизации продукции в размере 1 558 999,12 рублей. Материалы дела переданы судье", – отмечает пресс-служба судов.
Из иска следует, что GWD заключил лицензионный договор на использование товарного знака Buzwine.
ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс" обязалось за вознаграждение осуществлять рекламную поддержку и заключить с Ольгой Бузовой соглашение о продвижении алкогольной продукции, используя ее имя и образ в СМИ.
В апреле 2020 года GWD получили уведомление Бузовой об отзыве согласия на использование изображение и имени.
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"Истец указывает, что гражданин в любое время может отозвать согласие, однако лицо, которое обладало правом на использование изображение, может потребовать возмещения причиненных ему таким отзывом убытков", – добавляет пресс-служба судов.
Также истец был вынужден утилизировать имеющуюся продукцию с Buzwine и понес убытки, отмечается в сообщении.
Ранее аналогичный иск был подан в Арбитражный суд Москвы с требованием о взыскании с Ольги Бузовой и ее продюсера 1,15 миллиона рублей. Раньше GWD на своем сайте предлагала к продаже три вида игристых напитков под названием Buzwine – "Розе Фризанте", "Еллоу Фризанте" и "Москато Фризанте", на этикетках которых изображалась Бузова. Бутылка вина на сайте импортера стоила 599 рублей, страной производства указывалась Испания.
После разрыва отношений GWD предъявила несколько исков к "Арчер". В первом из них, поданном в феврале 2020 года, дистрибьютор требовал признать незаконным одностороннее расторжение лицензионного договора, а также просил суд обязать ответчика заключить соглашение с Бузовой, обязывающее певицу рекламировать и продвигать вино Buzwine. Суды четырех инстанций, включая Верховный, иск отклонили.
Сообщалось, что GWD также пыталась в судах признать незаконным отказ компании "Арчер" от принадлежавшего ей товарного знака Buzwine, но тоже безуспешно.
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