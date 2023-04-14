https://ria.ru/20230414/briks-1865431554.html
Китай и Бразилия поддержали расширение БРИКС
Китай и Бразилия поддержали расширение БРИКС - РИА Новости, 14.04.2023
Китай и Бразилия поддержали расширение БРИКС
Китай и Бразилия выступают за обсуждение вопроса о расширении БРИКС, говорится в декларации по итогам переговоров лидеров обеих стран, опубликованной на сайте... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:27
2023-04-14T18:27
2023-04-14T18:30
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 апр – РИА Новости. Китай и Бразилия выступают за обсуждение вопроса о расширении БРИКС, говорится в декларации по итогам переговоров лидеров обеих стран, опубликованной на сайте МИД латиноамериканской страны. "(Бразилия и Китай) поддержали поощрение активного обсуждения среди членов БРИКС вопроса о расширении организации", - говорится в документе. Также стороны подчеркнули необходимость уточнения ряда принципов и норм БРИКС для ее расширения. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
https://ria.ru/20230410/briks-1864121079.html
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в мире, китай, бразилия, юар, брикс
В мире, Китай, Бразилия, ЮАР, БРИКС
Китай и Бразилия поддержали расширение БРИКС
Китай и Бразилия выступили за обсуждение вопроса расширения БРИКС