Рейтинг@Mail.ru
Китай и Бразилия поддержали расширение БРИКС - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 14.04.2023 (обновлено: 18:30 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/briks-1865431554.html
Китай и Бразилия поддержали расширение БРИКС
Китай и Бразилия поддержали расширение БРИКС - РИА Новости, 14.04.2023
Китай и Бразилия поддержали расширение БРИКС
Китай и Бразилия выступают за обсуждение вопроса о расширении БРИКС, говорится в декларации по итогам переговоров лидеров обеих стран, опубликованной на сайте... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:27
2023-04-14T18:30
в мире
китай
бразилия
юар
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790255352_843:394:3012:1614_1920x0_80_0_0_06fff41b3790397db36b715c4e48b2b0.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 апр – РИА Новости. Китай и Бразилия выступают за обсуждение вопроса о расширении БРИКС, говорится в декларации по итогам переговоров лидеров обеих стран, опубликованной на сайте МИД латиноамериканской страны. "(Бразилия и Китай) поддержали поощрение активного обсуждения среди членов БРИКС вопроса о расширении организации", - говорится в документе. Также стороны подчеркнули необходимость уточнения ряда принципов и норм БРИКС для ее расширения. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
https://ria.ru/20230410/briks-1864121079.html
китай
бразилия
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790255352_736:170:3012:1877_1920x0_80_0_0_f70123cbdfd82afec2a394e404f3fd30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, бразилия, юар, брикс
В мире, Китай, Бразилия, ЮАР, БРИКС
Китай и Бразилия поддержали расширение БРИКС

Китай и Бразилия выступили за обсуждение вопроса расширения БРИКС

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкФлаги стран БРИКС
Флаги стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Флаги стран БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 апр – РИА Новости. Китай и Бразилия выступают за обсуждение вопроса о расширении БРИКС, говорится в декларации по итогам переговоров лидеров обеих стран, опубликованной на сайте МИД латиноамериканской страны.
"(Бразилия и Китай) поддержали поощрение активного обсуждения среди членов БРИКС вопроса о расширении организации", - говорится в документе.
Также стороны подчеркнули необходимость уточнения ряда принципов и норм БРИКС для ее расширения.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
Флаги стран БРИКС
"Большую семерку" умыл БРИКС. Что это значит для России и мира
10 апреля, 08:00
 
В миреКитайБразилияЮАРБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала