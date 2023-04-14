https://ria.ru/20230414/bosniya-1865356576.html
Глава Республики Сербской не исключил отделения от Боснии и Герцеговины
Глава Республики Сербской не исключил отделения от Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 14.04.2023
Глава Республики Сербской не исключил отделения от Боснии и Герцеговины
Республика Сербская может выйти из состава Боснии и Герцеговины, если государство вступит в НАТО, заявил президент РС Милорад Додик на встрече с главой Сербии... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:21
2023-04-14T15:21
2023-04-14T16:37
в мире
республика сербская
босния и герцеговина
милорад додик
нато
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БЕЛГРАД, 14 апр — РИА Новости. Республика Сербская может выйти из состава Боснии и Герцеговины, если государство вступит в НАТО, заявил президент РС Милорад Додик на встрече с главой Сербии Александром Вучичем."По вопросу НАТО мы сказали, что придерживаемся в этом позиции Сербии. Она ясна: нейтралитет и отказ от вступления в какой-либо военный блок. Это и наша политика, но мы против того, чтобы нас скрытными действиями и обманчивыми процессами поставили в такое положение, что мы однажды вынуждены будем что-то принять", — указал Додик.Он добавил, что возможно сотрудничество с Североатлантическим альянсом, но никак не членство.Глава РС также рассказал лидеру Сербии о новом законе, по которому Босния и Герцеговина пытается перевести имущество региона в ведение центральных властей. Таким образом Республику Сербскую лишили возможности привлекать инвестиции, ранее заключенные контракты также под вопросом.Республика Сербская еще в 2017 году провозгласила военный нейтралитет.В апреле боснийский министр иностранных дел Элмедин Конакович заявил, что четкий приоритет внешней политики Боснии и Герцеговины — вступление в ЕС и интеграция в НАТО.Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995-го. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
https://ria.ru/20230324/bombardirovki-1860525649.html
https://ria.ru/20221124/nato-1833963388.html
https://ria.ru/20221205/serbiya-1836290499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, республика сербская, босния и герцеговина, милорад додик, нато
В мире, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, Милорад Додик, НАТО
Глава Республики Сербской не исключил отделения от Боснии и Герцеговины
Глава РС Додик не исключил выхода из состава Боснии и Герцеговины при ее вступлении в НАТО
БЕЛГРАД, 14 апр — РИА Новости. Республика Сербская может выйти из состава Боснии и Герцеговины, если государство вступит в НАТО, заявил президент РС Милорад Додик на встрече с главой Сербии Александром Вучичем.
"По вопросу НАТО мы сказали, что придерживаемся в этом позиции Сербии. Она ясна: нейтралитет и отказ от вступления в какой-либо военный блок. Это и наша политика, но мы против того, чтобы нас скрытными действиями и обманчивыми процессами поставили в такое положение, что мы однажды вынуждены будем что-то принять", — указал Додик.
С Запада приходит только зло, заявил президент Республики Сербской БиГ
Он добавил, что возможно сотрудничество с Североатлантическим альянсом, но никак не членство.
Глава РС также рассказал лидеру Сербии о новом законе, по которому Босния и Герцеговина пытается перевести имущество региона в ведение центральных властей. Таким образом Республику Сербскую лишили возможности привлекать инвестиции, ранее заключенные контракты также под вопросом.
«
"Деятельность части западного международного сообщества и политического Сараево ведет к тому, чтобы деградировало положение РС БиГ, и мы подошли к моменту, когда больше не можем этот вопрос откладывать. Нашей защитой и реакцией является то, что мы серьезно раздумываем, чтобы принять решение о самостоятельности и отделении Республики Сербской, если не решится этот вопрос имущества и другие вопросы, которые гарантированы Конституцией БиГ и Дейтонским соглашением", — заявил Додик.
Республика Сербская еще в 2017 году провозгласила военный нейтралитет.
Додик заявил, что не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
В апреле боснийский министр иностранных дел Элмедин Конакович заявил, что четкий приоритет внешней политики Боснии и Герцеговины — вступление в ЕС
и интеграция в НАТО.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии
в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995-го. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко
. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
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