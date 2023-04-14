https://ria.ru/20230414/berbok-1865237450.html

"Какой позор". В Германии ужаснулись заявлению Бербок о Путине в Китае

"Какой позор". В Германии ужаснулись заявлению Бербок о Путине в Китае - РИА Новости, 14.04.2023

"Какой позор". В Германии ужаснулись заявлению Бербок о Путине в Китае

Мило. Только это вызовет лишь вежливую улыбку на лице Си Цзиньпина. У Китая есть собственные интересы, в том числе и по отношению к России", — написал один из... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:10

2023-04-14T10:10

2023-04-14T11:07

в мире

германия

анналена бербок

владимир путин

си цзиньпин

китай

пекин

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели Die Welt возмутились в Twitter заявлению главы МИД Германии Анналены Бербок в Китае о том, что Пекин должен повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы он остановил конфликт на Украине. "Мило. Только это вызовет лишь вежливую улыбку на лице Си Цзиньпина. У Китая есть собственные интересы, в том числе и по отношению к России", — написал один из комментаторов. "Полное высокомерие", — отметил другой. "Какой позор", — поддержал третий. "Этого достаточно, чтобы волосы встали дыбом. Она, наверное, не понимает, что является министром иностранных дел!" — поделился мнением еще один пользователь. "Кто воспринимает ее всерьез?" — заключил читатель. Во время своей речи глава МИД Германии Бербок также сказала, что не понимает, почему Пекин "до сих пор не призвал Москву прекратить конфликт на Украине".

https://ria.ru/20230414/putin-1865223690.html

https://ria.ru/20230405/berbok-1863077807.html

германия

китай

пекин

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в мире, германия, анналена бербок, владимир путин, си цзиньпин, китай, пекин