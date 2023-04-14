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"Какой позор". В Германии ужаснулись заявлению Бербок о Путине в Китае - РИА Новости, 14.04.2023
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10:10 14.04.2023 (обновлено: 11:07 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/berbok-1865237450.html
"Какой позор". В Германии ужаснулись заявлению Бербок о Путине в Китае
"Какой позор". В Германии ужаснулись заявлению Бербок о Путине в Китае - РИА Новости, 14.04.2023
"Какой позор". В Германии ужаснулись заявлению Бербок о Путине в Китае
Мило. Только это вызовет лишь вежливую улыбку на лице Си Цзиньпина. У Китая есть собственные интересы, в том числе и по отношению к России", — написал один из... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:10
2023-04-14T11:07
в мире
германия
анналена бербок
владимир путин
си цзиньпин
китай
пекин
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели Die Welt возмутились в Twitter заявлению главы МИД Германии Анналены Бербок в Китае о том, что Пекин должен повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы он остановил конфликт на Украине. "Мило. Только это вызовет лишь вежливую улыбку на лице Си Цзиньпина. У Китая есть собственные интересы, в том числе и по отношению к России", — написал один из комментаторов. "Полное высокомерие", — отметил другой. "Какой позор", — поддержал третий. "Этого достаточно, чтобы волосы встали дыбом. Она, наверное, не понимает, что является министром иностранных дел!" — поделился мнением еще один пользователь. "Кто воспринимает ее всерьез?" — заключил читатель. Во время своей речи глава МИД Германии Бербок также сказала, что не понимает, почему Пекин "до сих пор не призвал Москву прекратить конфликт на Украине".
https://ria.ru/20230414/putin-1865223690.html
https://ria.ru/20230405/berbok-1863077807.html
германия
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в мире, германия, анналена бербок, владимир путин, си цзиньпин, китай, пекин
В мире, Германия, Анналена Бербок, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай, Пекин
"Какой позор". В Германии ужаснулись заявлению Бербок о Путине в Китае

Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы МИД ФРГ Бербок о Путине в Китае

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели Die Welt возмутились в Twitter заявлению главы МИД Германии Анналены Бербок в Китае о том, что Пекин должен повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы он остановил конфликт на Украине.

"Мило. Только это вызовет лишь вежливую улыбку на лице Си Цзиньпина. У Китая есть собственные интересы, в том числе и по отношению к России", — написал один из комментаторов.
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"Полное высокомерие", — отметил другой.

"Какой позор", — поддержал третий.

"Этого достаточно, чтобы волосы встали дыбом. Она, наверное, не понимает, что является министром иностранных дел!" — поделился мнением еще один пользователь.

"Кто воспринимает ее всерьез?" — заключил читатель.

Во время своей речи глава МИД Германии Бербок также сказала, что не понимает, почему Пекин "до сих пор не призвал Москву прекратить конфликт на Украине".
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В миреГерманияАнналена БербокВладимир ПутинСи ЦзиньпинКитайПекин
 
 
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