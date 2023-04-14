"Какой позор". В Германии ужаснулись заявлению Бербок о Путине в Китае
Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы МИД ФРГ Бербок о Путине в Китае
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели Die Welt возмутились в Twitter заявлению главы МИД Германии Анналены Бербок в Китае о том, что Пекин должен повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы он остановил конфликт на Украине.
"Мило. Только это вызовет лишь вежливую улыбку на лице Си Цзиньпина. У Китая есть собственные интересы, в том числе и по отношению к России", — написал один из комментаторов.
"Мило. Только это вызовет лишь вежливую улыбку на лице Си Цзиньпина. У Китая есть собственные интересы, в том числе и по отношению к России", — написал один из комментаторов.
"Полное высокомерие", — отметил другой.
"Какой позор", — поддержал третий.
"Этого достаточно, чтобы волосы встали дыбом. Она, наверное, не понимает, что является министром иностранных дел!" — поделился мнением еще один пользователь.
"Кто воспринимает ее всерьез?" — заключил читатель.
Во время своей речи глава МИД Германии Бербок также сказала, что не понимает, почему Пекин "до сих пор не призвал Москву прекратить конфликт на Украине".
"Какой позор", — поддержал третий.
"Этого достаточно, чтобы волосы встали дыбом. Она, наверное, не понимает, что является министром иностранных дел!" — поделился мнением еще один пользователь.
"Кто воспринимает ее всерьез?" — заключил читатель.
Во время своей речи глава МИД Германии Бербок также сказала, что не понимает, почему Пекин "до сих пор не призвал Москву прекратить конфликт на Украине".