https://ria.ru/20230414/bayden-1865481317.html
В США испугались бездействия Байдена при перед лицом Третьей мировой
В США испугались бездействия Байдена при перед лицом Третьей мировой - РИА Новости, 14.04.2023
В США испугались бездействия Байдена при перед лицом Третьей мировой
Президент США Джо Байден предпринимает недостаточно усилий для того, чтобы предотвратить Третью мировую войну, которая может начаться из-за территориальных... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T23:56
2023-04-14T23:56
2023-04-14T23:56
в мире
джо байден
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тайвань
китай
нэнси пелоси
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден предпринимает недостаточно усилий для того, чтобы предотвратить Третью мировую войну, которая может начаться из-за территориальных претензий Пекина в отношении Тайваня, заявил в пятницу председатель комитета Палаты представителей по стратегической конкуренции с КНР Майкл Галлахер. Как утверждает конгрессмен, которого цитирует телеканал Fox News, администрация Байдена "не действует с надлежащим чувством безотлагательности, чтобы предотвратить Третью мировую войну". "На мой взгляд, в особенности начиная с выборов на Тайване в январе 2024 года, мы окажемся в окне максимальной опасности. И у (председателя КНР) Си Цзиньпина есть много проблем, которые ему необходимо решить в 2030-е годы", - прокомментировал Галлахер. Республиканец выразил опасения в связи с тем, что администрация действующего президента США не рассматривает территориальные амбиции Пекина как "неминуемую угрозу" и считает "маловероятным" военное вторжение китайской армии на остров в ближайшие годы. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, джо байден, сша, тайвань, китай, нэнси пелоси, си цзиньпин
В мире, Джо Байден, США, Тайвань, Китай, Нэнси Пелоси, Си Цзиньпин
В США испугались бездействия Байдена при перед лицом Третьей мировой
Конгрессмен Галлахер: Байден делает недостаточно, чтобы предотвратить Третью мировую войну
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден предпринимает недостаточно усилий для того, чтобы предотвратить Третью мировую войну, которая может начаться из-за территориальных претензий Пекина в отношении Тайваня, заявил в пятницу председатель комитета Палаты представителей по стратегической конкуренции с КНР Майкл Галлахер.
Как утверждает конгрессмен, которого цитирует телеканал Fox News, администрация Байдена "не действует с надлежащим чувством безотлагательности, чтобы предотвратить Третью мировую войну".
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"На мой взгляд, в особенности начиная с выборов на Тайване в январе 2024 года, мы окажемся в окне максимальной опасности. И у (председателя КНР) Си Цзиньпина
есть много проблем, которые ему необходимо решить в 2030-е годы", - прокомментировал Галлахер.
Республиканец выразил опасения в связи с тем, что администрация действующего президента США не рассматривает территориальные амбиции Пекина как "неминуемую угрозу" и считает "маловероятным" военное вторжение китайской армии на остров в ближайшие годы.
«
"Меня больше беспокоит то, считаете ли вы, что это произойдет через через пять, десять лет или один год. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить это, и гарантировать, что этого никогда не произойдет", - подчеркнул американский законодатель.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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