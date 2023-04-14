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"Залижешь Россию?" Слова Байдена об Украине шокировали пользователей Сети
"Залижешь Россию?" Слова Байдена об Украине шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 14.04.2023
"Залижешь Россию?" Слова Байдена об Украине шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали пост президента Джо Байдена, в котором он написал, что США "понимают ценность демократии", поэтому поддерживают Украину. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:14
2023-04-14T15:14
2023-04-14T15:54
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали пост президента Джо Байдена, в котором он написал, что США "понимают ценность демократии", поэтому поддерживают Украину."Скорее, ты вместе с военно-промышленным комплексом (а не с Украиной. – Прим. ред.) и против американских граждан", — едко заметил комментатор."А что ты сделаешь, залижешь русских до смерти?" — сыронизировал второй, напомнив о недавнем выступлении главы Белого дома, в котором тот предложил "лизнуть мир"."Ты тиран, Джо", — осудил Байдена третий."Пожалуйста, переезжай куда-нибудь", — посоветовали президенту в комментариях."В США вообще ничего не знают о демократии", — заключили участники дискуссии.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, владимир путин, twitter, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Twitter, Вооруженные силы Украины
"Залижешь Россию?" Слова Байдена об Украине шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали президента США Байдена после его слов об Украине
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали пост президента Джо Байдена, в котором он написал, что США "понимают ценность демократии", поэтому поддерживают Украину.
"Скорее, ты вместе с военно-промышленным комплексом (а не с Украиной. – Прим. ред.) и против американских граждан", — едко заметил комментатор.
"А что ты сделаешь, залижешь русских до смерти?" — сыронизировал второй, напомнив о недавнем выступлении главы Белого дома, в котором тот предложил "лизнуть мир".
"Ты тиран, Джо", — осудил Байдена третий.
Байден во время выступления в Ирландии предложил собравшимся лизнуть мир
"Пожалуйста, переезжай куда-нибудь", — посоветовали президенту в комментариях.
"В США вообще ничего не знают о демократии", — заключили участники дискуссии.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.
Fox News: Байден нарушил закон, развязав войну с Россией