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"Залижешь Россию?" Слова Байдена об Украине шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 14.04.2023
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15:14 14.04.2023 (обновлено: 15:54 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/bayden-1865353545.html
"Залижешь Россию?" Слова Байдена об Украине шокировали пользователей Сети
"Залижешь Россию?" Слова Байдена об Украине шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 14.04.2023
"Залижешь Россию?" Слова Байдена об Украине шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали пост президента Джо Байдена, в котором он написал, что США "понимают ценность демократии", поэтому поддерживают Украину. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:14
2023-04-14T15:54
в мире
украина
сша
россия
джо байден
владимир путин
twitter
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали пост президента Джо Байдена, в котором он написал, что США "понимают ценность демократии", поэтому поддерживают Украину."Скорее, ты вместе с военно-промышленным комплексом (а не с Украиной. – Прим. ред.) и против американских граждан", — едко заметил комментатор."А что ты сделаешь, залижешь русских до смерти?" — сыронизировал второй, напомнив о недавнем выступлении главы Белого дома, в котором тот предложил "лизнуть мир"."Ты тиран, Джо", — осудил Байдена третий."Пожалуйста, переезжай куда-нибудь", — посоветовали президенту в комментариях."В США вообще ничего не знают о демократии", — заключили участники дискуссии.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.
https://ria.ru/20230414/bayden-1865220345.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, владимир путин, twitter, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Twitter, Вооруженные силы Украины
"Залижешь Россию?" Слова Байдена об Украине шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали президента США Байдена после его слов об Украине

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали пост президента Джо Байдена, в котором он написал, что США "понимают ценность демократии", поэтому поддерживают Украину.
"Скорее, ты вместе с военно-промышленным комплексом (а не с Украиной. – Прим. ред.) и против американских граждан", — едко заметил комментатор.
"А что ты сделаешь, залижешь русских до смерти?" — сыронизировал второй, напомнив о недавнем выступлении главы Белого дома, в котором тот предложил "лизнуть мир".
"Ты тиран, Джо", — осудил Байдена третий.
Президент США Джо Байден на торжественном ужине в Ирландии - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Байден во время выступления в Ирландии предложил собравшимся лизнуть мир
Вчера, 08:44
"Пожалуйста, переезжай куда-нибудь", — посоветовали президенту в комментариях.
"В США вообще ничего не знают о демократии", — заключили участники дискуссии.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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Вчера, 11:22
 
В миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденВладимир ПутинTwitterВооруженные силы Украины
 
 
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