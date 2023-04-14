https://ria.ru/20230414/bayden-1865353545.html

"Залижешь Россию?" Слова Байдена об Украине шокировали пользователей Сети

"Залижешь Россию?" Слова Байдена об Украине шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 14.04.2023

"Залижешь Россию?" Слова Байдена об Украине шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали пост президента Джо Байдена, в котором он написал, что США "понимают ценность демократии", поэтому поддерживают Украину. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:14

2023-04-14T15:14

2023-04-14T15:54

в мире

украина

сша

россия

джо байден

владимир путин

twitter

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857577978_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_9ab954ed3c7d0b9bcb51813819012f1b.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали пост президента Джо Байдена, в котором он написал, что США "понимают ценность демократии", поэтому поддерживают Украину."Скорее, ты вместе с военно-промышленным комплексом (а не с Украиной. – Прим. ред.) и против американских граждан", — едко заметил комментатор."А что ты сделаешь, залижешь русских до смерти?" — сыронизировал второй, напомнив о недавнем выступлении главы Белого дома, в котором тот предложил "лизнуть мир"."Ты тиран, Джо", — осудил Байдена третий."Пожалуйста, переезжай куда-нибудь", — посоветовали президенту в комментариях."В США вообще ничего не знают о демократии", — заключили участники дискуссии.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.

https://ria.ru/20230414/bayden-1865220345.html

https://ria.ru/20230414/bayden-1865258077.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, джо байден, владимир путин, twitter, вооруженные силы украины