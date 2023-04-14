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Байден собрался на второй срок. Америка ему этого никогда не простит - РИА Новости, 14.04.2023
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08:00 14.04.2023 (обновлено: 08:01 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/bayden-1865174938.html
Байден собрался на второй срок. Америка ему этого никогда не простит
Байден собрался на второй срок. Америка ему этого никогда не простит - РИА Новости, 14.04.2023
Байден собрался на второй срок. Америка ему этого никогда не простит
Некоторые новости звучат как плохой анекдот. На церемонии катания яиц в Белом доме президент Байден сказал, что собирается идти на второй срок. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T08:00
2023-04-14T08:01
аналитика
америка
сша
джо байден
дональд трамп
украина
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Некоторые новости звучат как плохой анекдот. На церемонии катания яиц в Белом доме президент Байден сказал, что собирается идти на второй срок. "Вы планируете идти на переизбрание?" — спросил ведущий телеканала NBC Эл Рокер. "Я планирую переизбираться, Эл, — ответствовал Байден. — Мы просто еще не готовы об этом объявить".Надо сказать, на прошлогодней церемонии катания яиц Джо Байден тоже отличился. Сначала он испугался пасхального кролика. На самом деле это такой человек, на которого надели костюм кролика, однако Верховный главнокомандующий США этого не знал и занервничал.Но даже этот сюжет — Джо Байден, запертый в своем Зазеркалье, — не поразил публику так, как его заявление о переизбрании. "Я просто не понимаю, как такое возможно", — удивился Дональд Трамп, которого после ареста уже ничем, казалось, удивить невозможно. Небольшая закавыка в том, что Джо Байден, очевидно, не в себе. Руководитель крупнейшей ядерной державы боится пасхального кролика. Он только что не узнал в лицо Риши Сунака и попытался оттолкнуть его, когда британский вице-премьер полез к нему с рукопожатиями. Он говорит: "Больше половины женщин в моей администрации — женщины". Но обращать внимание на это считается неприличным, это удел маргиналов и конспирологов.Несмотря на очевидное безумие идеи с переизбранием, кандидат Байден по-своему выгоден для Демпартии. За последние три года эти деятели так удачно пограбили казну и разозлили столько американцев, что пришествие любого нового человека в Белый дом может принести им "срока, срока огромные". Припомнят все — и трансгендеров, и коронавирусные локдауны, и Украину, и бардак на южной границе США. Одна надежда демократов теперь на Байдена — этот уж не выдаст.Еще выгоднее второй срок Байдена тем кукловодам из "глубинного американского государства", которые и дергают за ниточки марионеток из обеих партий. Если им удастся по второму разу пропихнуть в Белый дом очевидно сенильного кандидата, которого презирает и ненавидит большая часть американцев, это будет великолепным наглядным подтверждением их безграничной власти.Именно это издевательство над здравым смыслом как раз и покажет, насколько тоталитарна диктатура, устроенная американским олигархатом. Даже об имитации какой-то там демократии можно будет забыть. Вся Америка вынуждена будет утереться и смиренно принять безумного старика в качестве своего, так сказать, лидера.Да что там Америка? Все прогрессивные мировые СМИ будут с почтением писать об американских выборах, патентованные политологи во всех странах будут, хмуря лоб, рассуждать о перспективах кандидата Байдена. Хорошим тоном будет не замечать, что "король-то голый" — вернее, полностью недееспособный. Разве это не мировая информационная диктатура? Она самая, причем в чистом виде.
https://ria.ru/20230413/bayden-1865120043.html
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аналитика, америка, сша, джо байден, дональд трамп, украина
Аналитика, Америка, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Украина

Байден собрался на второй срок. Америка ему этого никогда не простит

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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Некоторые новости звучат как плохой анекдот. На церемонии катания яиц в Белом доме президент Байден сказал, что собирается идти на второй срок.
"Вы планируете идти на переизбрание?" — спросил ведущий телеканала NBC Эл Рокер. "Я планирую переизбираться, Эл, — ответствовал Байден. — Мы просто еще не готовы об этом объявить".
Надо сказать, на прошлогодней церемонии катания яиц Джо Байден тоже отличился. Сначала он испугался пасхального кролика. На самом деле это такой человек, на которого надели костюм кролика, однако Верховный главнокомандующий США этого не знал и занервничал.
Президент США Джо Байден в Ирландии
Пес президента Ирландии поставил Байдена в неловкое положение
Вчера, 17:24
Но даже этот сюжет — Джо Байден, запертый в своем Зазеркалье, — не поразил публику так, как его заявление о переизбрании. "Я просто не понимаю, как такое возможно", — удивился Дональд Трамп, которого после ареста уже ничем, казалось, удивить невозможно.
Небольшая закавыка в том, что Джо Байден, очевидно, не в себе. Руководитель крупнейшей ядерной державы боится пасхального кролика. Он только что не узнал в лицо Риши Сунака и попытался оттолкнуть его, когда британский вице-премьер полез к нему с рукопожатиями. Он говорит: "Больше половины женщин в моей администрации — женщины". Но обращать внимание на это считается неприличным, это удел маргиналов и конспирологов.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Белфасте - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Обстоятельства встречи Байдена и Сунака шокировали пользователей Сети
Вчера, 10:31
Несмотря на очевидное безумие идеи с переизбранием, кандидат Байден по-своему выгоден для Демпартии. За последние три года эти деятели так удачно пограбили казну и разозлили столько американцев, что пришествие любого нового человека в Белый дом может принести им "срока, срока огромные". Припомнят все — и трансгендеров, и коронавирусные локдауны, и Украину, и бардак на южной границе США. Одна надежда демократов теперь на Байдена — этот уж не выдаст.
Еще выгоднее второй срок Байдена тем кукловодам из "глубинного американского государства", которые и дергают за ниточки марионеток из обеих партий. Если им удастся по второму разу пропихнуть в Белый дом очевидно сенильного кандидата, которого презирает и ненавидит большая часть американцев, это будет великолепным наглядным подтверждением их безграничной власти.
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Служба безопасности проигнорировала просьбу Байдена на глазах у журналистов
12 апреля, 21:26
Именно это издевательство над здравым смыслом как раз и покажет, насколько тоталитарна диктатура, устроенная американским олигархатом. Даже об имитации какой-то там демократии можно будет забыть. Вся Америка вынуждена будет утереться и смиренно принять безумного старика в качестве своего, так сказать, лидера.
Да что там Америка? Все прогрессивные мировые СМИ будут с почтением писать об американских выборах, патентованные политологи во всех странах будут, хмуря лоб, рассуждать о перспективах кандидата Байдена. Хорошим тоном будет не замечать, что "король-то голый" — вернее, полностью недееспособный. Разве это не мировая информационная диктатура? Она самая, причем в чистом виде.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Трамп обвинил Байдена в "самой позорной утечке развединформации в истории"
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