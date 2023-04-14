https://ria.ru/20230414/bayden-1865174938.html

Байден собрался на второй срок. Америка ему этого никогда не простит

Байден собрался на второй срок. Америка ему этого никогда не простит - РИА Новости, 14.04.2023

Байден собрался на второй срок. Америка ему этого никогда не простит

Некоторые новости звучат как плохой анекдот. На церемонии катания яиц в Белом доме президент Байден сказал, что собирается идти на второй срок. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T08:00

2023-04-14T08:00

2023-04-14T08:01

аналитика

америка

сша

джо байден

дональд трамп

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865164932_0:556:2653:2048_1920x0_80_0_0_04d49001802ae7d853929bac823047ac.jpg

Некоторые новости звучат как плохой анекдот. На церемонии катания яиц в Белом доме президент Байден сказал, что собирается идти на второй срок. "Вы планируете идти на переизбрание?" — спросил ведущий телеканала NBC Эл Рокер. "Я планирую переизбираться, Эл, — ответствовал Байден. — Мы просто еще не готовы об этом объявить".Надо сказать, на прошлогодней церемонии катания яиц Джо Байден тоже отличился. Сначала он испугался пасхального кролика. На самом деле это такой человек, на которого надели костюм кролика, однако Верховный главнокомандующий США этого не знал и занервничал.Но даже этот сюжет — Джо Байден, запертый в своем Зазеркалье, — не поразил публику так, как его заявление о переизбрании. "Я просто не понимаю, как такое возможно", — удивился Дональд Трамп, которого после ареста уже ничем, казалось, удивить невозможно. Небольшая закавыка в том, что Джо Байден, очевидно, не в себе. Руководитель крупнейшей ядерной державы боится пасхального кролика. Он только что не узнал в лицо Риши Сунака и попытался оттолкнуть его, когда британский вице-премьер полез к нему с рукопожатиями. Он говорит: "Больше половины женщин в моей администрации — женщины". Но обращать внимание на это считается неприличным, это удел маргиналов и конспирологов.Несмотря на очевидное безумие идеи с переизбранием, кандидат Байден по-своему выгоден для Демпартии. За последние три года эти деятели так удачно пограбили казну и разозлили столько американцев, что пришествие любого нового человека в Белый дом может принести им "срока, срока огромные". Припомнят все — и трансгендеров, и коронавирусные локдауны, и Украину, и бардак на южной границе США. Одна надежда демократов теперь на Байдена — этот уж не выдаст.Еще выгоднее второй срок Байдена тем кукловодам из "глубинного американского государства", которые и дергают за ниточки марионеток из обеих партий. Если им удастся по второму разу пропихнуть в Белый дом очевидно сенильного кандидата, которого презирает и ненавидит большая часть американцев, это будет великолепным наглядным подтверждением их безграничной власти.Именно это издевательство над здравым смыслом как раз и покажет, насколько тоталитарна диктатура, устроенная американским олигархатом. Даже об имитации какой-то там демократии можно будет забыть. Вся Америка вынуждена будет утереться и смиренно принять безумного старика в качестве своего, так сказать, лидера.Да что там Америка? Все прогрессивные мировые СМИ будут с почтением писать об американских выборах, патентованные политологи во всех странах будут, хмуря лоб, рассуждать о перспективах кандидата Байдена. Хорошим тоном будет не замечать, что "король-то голый" — вернее, полностью недееспособный. Разве это не мировая информационная диктатура? Она самая, причем в чистом виде.

https://ria.ru/20230413/bayden-1865120043.html

https://ria.ru/20230413/vstrecha-1864979474.html

https://ria.ru/20230412/bayden-1864918566.html

https://ria.ru/20230413/bayden-1864937186.html

америка

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, америка, сша, джо байден, дональд трамп, украина