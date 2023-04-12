https://ria.ru/20230412/bayden-1864877567.html

"Оскорбительный жест". Байден оттолкнул Сунака на глазах у репортеров

"Оскорбительный жест". Байден оттолкнул Сунака на глазах у репортеров - РИА Новости, 12.04.2023

"Оскорбительный жест". Байден оттолкнул Сунака на глазах у репортеров

Президент США Джо Байден проявил неуважение к премьеру Великобритании Риши Сунаку, когда тот встречал американского лидера на военном аэродроме близ Белфаста,... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T18:16

2023-04-12T18:16

2023-04-12T18:32

в мире

сша

великобритания

джо байден

риши сунак

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден проявил неуважение к премьеру Великобритании Риши Сунаку, когда тот встречал американского лидера на военном аэродроме близ Белфаста, пишет газета Daily Mail."Президент США отмахнулся от премьер-министра сразу после приземления, многие углядели в этом оскорбительный дипломатический жест", — отметили британские репортеры.На кадрах видно, как Байден после быстрого приветствия с Сунаком отодвигает британского политика, чтобы поздороваться с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом, а затем обняться с послом США в Великобритании Джейн Хартли.Байден со вторника находится с четырехдневным визитом в Великобритании. Это не первый раз, когда самый пожилой американский президент в истории попадает в неловкую ситуацию. Тем не менее в понедельник хозяин Белого дома заявил, что планирует переизбираться в 2024 году, но пока не готов официально выдвигать свою кандидатуру.

https://ria.ru/20230412/bayden-1864809768.html

https://ria.ru/20230412/irlandiya-1864703942.html

сша

великобритания

белфаст

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, великобритания, джо байден, риши сунак, белфаст