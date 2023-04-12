https://ria.ru/20230412/bayden-1864877567.html
"Оскорбительный жест". Байден оттолкнул Сунака на глазах у репортеров
"Оскорбительный жест". Байден оттолкнул Сунака на глазах у репортеров - РИА Новости, 12.04.2023
"Оскорбительный жест". Байден оттолкнул Сунака на глазах у репортеров
Президент США Джо Байден проявил неуважение к премьеру Великобритании Риши Сунаку, когда тот встречал американского лидера на военном аэродроме близ Белфаста,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:16
2023-04-12T18:16
2023-04-12T18:32
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден проявил неуважение к премьеру Великобритании Риши Сунаку, когда тот встречал американского лидера на военном аэродроме близ Белфаста, пишет газета Daily Mail."Президент США отмахнулся от премьер-министра сразу после приземления, многие углядели в этом оскорбительный дипломатический жест", — отметили британские репортеры.На кадрах видно, как Байден после быстрого приветствия с Сунаком отодвигает британского политика, чтобы поздороваться с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом, а затем обняться с послом США в Великобритании Джейн Хартли.Байден со вторника находится с четырехдневным визитом в Великобритании. Это не первый раз, когда самый пожилой американский президент в истории попадает в неловкую ситуацию. Тем не менее в понедельник хозяин Белого дома заявил, что планирует переизбираться в 2024 году, но пока не готов официально выдвигать свою кандидатуру.
https://ria.ru/20230412/bayden-1864809768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, великобритания, джо байден, риши сунак, белфаст
В мире, США, Великобритания, Джо Байден, Риши Сунак, Белфаст
"Оскорбительный жест". Байден оттолкнул Сунака на глазах у репортеров
Daily Mail: Байден допустил дипломатический промах, оттолкнув Сунака в аэропорту Белфаста