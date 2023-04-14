https://ria.ru/20230414/bank-1865244683.html

Во Всемирном банке надеются на возвращение к взаимодействию с Россией

Во Всемирном банке надеются на возвращение к взаимодействию с Россией - РИА Новости, 14.04.2023

Во Всемирном банке надеются на возвращение к взаимодействию с Россией

Всемирный банк со временем вернется к полноценному взаимодействию с Россией, заявил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:35

2023-04-14T10:35

2023-04-14T10:35

россия

всемирный банк

группа всемирного банка

экономика

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Всемирный банк со временем вернется к полноценному взаимодействию с Россией, заявил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. "Мы исходим из того, что со временем банк вернется к полноценному взаимодействию с нашей страной", - заявил он, отметив, что в 2022 году Всемирный банк приостановил большинство своих совместных инициатив с Россией. Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, подчеркнул бесперспективность попыток западных стран изолировать Россию и подтвердил, что российская дирекция "будет разъяснять обновленному руководству Всемирного банка необходимость перезапуска совместных инициатив с РФ".

https://ria.ru/20230406/vvp-1863597759.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, всемирный банк, группа всемирного банка, экономика