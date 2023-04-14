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Во Всемирном банке надеются на возвращение к взаимодействию с Россией
Во Всемирном банке надеются на возвращение к взаимодействию с Россией - РИА Новости, 14.04.2023
Во Всемирном банке надеются на возвращение к взаимодействию с Россией
Всемирный банк со временем вернется к полноценному взаимодействию с Россией, заявил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:35
2023-04-14T10:35
2023-04-14T10:35
россия
всемирный банк
группа всемирного банка
экономика
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Всемирный банк со временем вернется к полноценному взаимодействию с Россией, заявил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. "Мы исходим из того, что со временем банк вернется к полноценному взаимодействию с нашей страной", - заявил он, отметив, что в 2022 году Всемирный банк приостановил большинство своих совместных инициатив с Россией. Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, подчеркнул бесперспективность попыток западных стран изолировать Россию и подтвердил, что российская дирекция "будет разъяснять обновленному руководству Всемирного банка необходимость перезапуска совместных инициатив с РФ".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, всемирный банк, группа всемирного банка, экономика
Россия, Всемирный банк, Группа Всемирного банка, Экономика
Во Всемирном банке надеются на возвращение к взаимодействию с Россией
Директор от России Маршавин: Всемирный банк со временем вернется к работе с Москвой