https://ria.ru/20230414/bank-1865241013.html

Во Всемирном банке заявили, что к будущему главе относятся с оптимизмом

Во Всемирном банке заявили, что к будущему главе относятся с оптимизмом - РИА Новости, 14.04.2023

Во Всемирном банке заявили, что к будущему главе относятся с оптимизмом

Акционеры и сотрудники Всемирного банка относятся к кандидату на должность нового президента организации, бывшему главе Mastercard Аджаю Банге с осторожным... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:23

2023-04-14T10:23

2023-04-14T10:23

россия

всемирный банк

группа всемирного банка

mastercard, inc.

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Акционеры и сотрудники Всемирного банка относятся к кандидату на должность нового президента организации, бывшему главе Mastercard Аджаю Банге с осторожным оптимизмом, а встреча с ним может состояться до собеседования кандидата с советом директоров банка, заявил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. "Часть акционеров и сотрудников банка относится к этой кандидатуре с осторожным оптимизмом, выражая надежду на то, что в случае избрания он будет проводить более сбалансированную политику и избегать политизации", - сообщил он, отметив, что правительство РФ позднее даст официальную оценку кандидатуре Банги. Маршавин добавил, что у России пока не было возможности поговорить с Бангой, но такая встреча может состояться до собеседования кандидата с советом директоров банка. "Нельзя исключать, что до собеседования такая встреча с ним состоится, как произошло в случае с выдвижением Дэвида Малпасса четыре года назад", - отметил он. Кроме того Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, подчеркнул, что в отношении кандидатуры Банги указывается отсутствие опыта работы в международных организациях и публичном секторе. "Надеемся, что в ближайшие годы акционеры банка придут к консенсусу относительно давно назревшей реформы выборов президента", - резюмировал он, указав на необходимость перехода к процедуре выбора президента из нескольких кандидатов из разных стран, прежде всего развивающихся. Ожидается, что в мае на эту должность президента Всемирного банка заступит новый глава организации, которым - в отсутствии любых альтернативных кандидатов - станет ставленник США, бывший глава Mastercard Аджай Банга.

https://ria.ru/20230406/vvp-1863597759.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, всемирный банк, группа всемирного банка, mastercard, inc.