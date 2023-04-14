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Во Всемирном банке заявили, что к будущему главе относятся с оптимизмом - РИА Новости, 14.04.2023
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10:23 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/bank-1865241013.html
Во Всемирном банке заявили, что к будущему главе относятся с оптимизмом
Во Всемирном банке заявили, что к будущему главе относятся с оптимизмом - РИА Новости, 14.04.2023
Во Всемирном банке заявили, что к будущему главе относятся с оптимизмом
Акционеры и сотрудники Всемирного банка относятся к кандидату на должность нового президента организации, бывшему главе Mastercard Аджаю Банге с осторожным... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:23
2023-04-14T10:23
россия
всемирный банк
группа всемирного банка
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Акционеры и сотрудники Всемирного банка относятся к кандидату на должность нового президента организации, бывшему главе Mastercard Аджаю Банге с осторожным оптимизмом, а встреча с ним может состояться до собеседования кандидата с советом директоров банка, заявил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. "Часть акционеров и сотрудников банка относится к этой кандидатуре с осторожным оптимизмом, выражая надежду на то, что в случае избрания он будет проводить более сбалансированную политику и избегать политизации", - сообщил он, отметив, что правительство РФ позднее даст официальную оценку кандидатуре Банги. Маршавин добавил, что у России пока не было возможности поговорить с Бангой, но такая встреча может состояться до собеседования кандидата с советом директоров банка. "Нельзя исключать, что до собеседования такая встреча с ним состоится, как произошло в случае с выдвижением Дэвида Малпасса четыре года назад", - отметил он. Кроме того Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, подчеркнул, что в отношении кандидатуры Банги указывается отсутствие опыта работы в международных организациях и публичном секторе. "Надеемся, что в ближайшие годы акционеры банка придут к консенсусу относительно давно назревшей реформы выборов президента", - резюмировал он, указав на необходимость перехода к процедуре выбора президента из нескольких кандидатов из разных стран, прежде всего развивающихся. Ожидается, что в мае на эту должность президента Всемирного банка заступит новый глава организации, которым - в отсутствии любых альтернативных кандидатов - станет ставленник США, бывший глава Mastercard Аджай Банга.
https://ria.ru/20230406/vvp-1863597759.html
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россия, всемирный банк, группа всемирного банка, mastercard, inc.
Россия, Всемирный банк, Группа Всемирного банка, MasterCard, Inc.
Во Всемирном банке заявили, что к будущему главе относятся с оптимизмом

Директор по России в группе Всемирного банка: к будущему главе относятся с оптимизмом

© Flickr / Shiny ThingsШтаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Flickr / Shiny Things
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Акционеры и сотрудники Всемирного банка относятся к кандидату на должность нового президента организации, бывшему главе Mastercard Аджаю Банге с осторожным оптимизмом, а встреча с ним может состояться до собеседования кандидата с советом директоров банка, заявил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин.
"Часть акционеров и сотрудников банка относится к этой кандидатуре с осторожным оптимизмом, выражая надежду на то, что в случае избрания он будет проводить более сбалансированную политику и избегать политизации", - сообщил он, отметив, что правительство РФ позднее даст официальную оценку кандидатуре Банги.
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Маршавин добавил, что у России пока не было возможности поговорить с Бангой, но такая встреча может состояться до собеседования кандидата с советом директоров банка. "Нельзя исключать, что до собеседования такая встреча с ним состоится, как произошло в случае с выдвижением Дэвида Малпасса четыре года назад", - отметил он.
Кроме того Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, подчеркнул, что в отношении кандидатуры Банги указывается отсутствие опыта работы в международных организациях и публичном секторе.
"Надеемся, что в ближайшие годы акционеры банка придут к консенсусу относительно давно назревшей реформы выборов президента", - резюмировал он, указав на необходимость перехода к процедуре выбора президента из нескольких кандидатов из разных стран, прежде всего развивающихся.
Ожидается, что в мае на эту должность президента Всемирного банка заступит новый глава организации, которым - в отсутствии любых альтернативных кандидатов - станет ставленник США, бывший глава Mastercard Аджай Банга.
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РоссияВсемирный банкГруппа Всемирного банкаMasterCard, Inc.
 
 
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